Minh Hằng: Đi tìm sự thật hay tự biến mình thành "quân cờ" câu khách của The Face 2017?

Cơn bão scandal Minh Hằng - Hồ Ngọc Hà vẫn đang càn quét qua showbiz Việt. Không có bất cứ tin tức nào có thể vượt mặt từ khoá Minh Hằng - Hà Hồ - The Face trong thời điểm này. Người khóc lóc, trách móc đàn chị dùng sự ảnh hưởng của mình để chèn ép; Kẻ lại âm thầm xuất hiện giữa sân bay khi cơn bão thị phi vẫn đang gầm rú.

Rồi cả những nhân vật không mấy liên quan như Lý Quý Khánh, Lương Mạnh Hải, Thanh Hằng cũng bị cuốn vào cuộc tranh luận. Chỉ sau 1 cuộc phỏng vấn, cả làng giải trí đã phải náo loạn vì 2 nàng Hà - Hằng. Tình chị em năm xưa vẫn còn đó, những hình ảnh thân thiết nói cười vẫn chưa xóa hết đi, vậy mà phút chốc đã tan tành mây khói vì 1 chiếc ghế huấn luyện viên.

Minh Hằng đã khẳng định người chèn ép cô ở "The Face 2017" chính là Hồ Ngọc Hà.

Minh Hằng như thế thì ai còn dám ăn hiếp!

Trong câu chuyện này, người ta nhắc nhiều đến đúng - sai, thiệt - hơn của Minh Hằng khi công khai việc Hồ Ngọc Hà chèn ép mình. Trước sự theo dõi trực tiếp của hàng ngàn khán giả, Minh Hằng rớt nước mắt bộc bạch rằng cô không thể tin được Hồ Ngọc Hà lại làm thế với mình. Năm xưa, khi Minh Hằng mới gia nhập làng giải trí, chính Hà Hồ và người quản lý là người đã có công giới thiệu show, tạo cơ hội cho cô làm việc.

Rồi khi Minh Hằng cùng Hà Hồ ra nước ngoài lưu diễn, cũng chính Hà Hồ đã lặng lẽ núp sau cánh gà hát bè cho Minh Hằng khi thấy cô có dấu hiệu đuối sức. Và dù khẳng định Hà Hồ đã gây sức ép với ban tổ chức The Face để không cho mình làm huấn luyện viên, Minh Hằng vẫn không quên nói rằng cô luôn tôn trọng đàn chị. Nếu có lỡ gặp nhau trên đường đời vào một ngày nào đó, Minh Hằng vẫn sẽ cúi chào Hà Hồ bất chấp việc cái chào đó có được chấp nhận hay không! Thật là thảm thiết và đau xót!

Minh Hằng cho biết vẫn không thể tin chính Hồ Ngọc Hà lại không đồng ý cho cô ngồi cùng ghế nóng "The Face".

Ở phương diện cá nhân, Minh Hằng có quyền nói lên nỗi uất ức của mình. Việc công khai tất cả mọi chuyện sẽ giúp cho cô tránh được điều tiếng "lật mặt" vì lời nói trước sau không đồng nhất. Chẳng là ban đầu, phía Minh Hằng có gửi văn bản đến các cơ quan truyền thông về việc đột ngột rút khỏi The Face.

Trong văn bản này, cô nêu rõ mình đã bị chèn ép nên đành rút lui để ban tổ chức Gương mặt thương hiệu không khó xử. Nhưng đến ngày hôm sau, Minh Hằng đã chối bay biến rằng không có chuyện bị chèn ép. Văn bản, trích dẫn vẫn còn đó, hóa ra chỉ trong 2 ngày Minh Hằng đã bị chính mình đánh cho tan tác.

Tình chị em bao năm qua đã tan tình chỉ sau một cuộc phỏng vấn.

Vì lời nói trước sau thiếu thống nhất nên đến tối 19/4, nữ diễn viên Bao giờ có yêu nhau đã trả lời phỏng vấn trực tiếp về vụ việc chèn ép lần này. Và không che giấu thêm nữa, Minh Hằng đích danh khẳng định chính đàn chị Hà Hồ đã chơi xấu sau lưng.

Đến đây, cục diện đã thay đổi hoàn toàn, Minh Hằng không bị mang tiếng "lật mặt" nữa mà thay vào đó cô trở thành "cừu non" bị ăn hiếp đáng thương. Nước mắt Minh Hằng rơi xuống cùng cái gật đầu khe khẽ khi nhắc đến Hồ Ngọc Hà là cú đánh chí mạng vào người chị mang danh "nữ hoàng thị phi" kia.

Minh Hằng đã biến mình thành người bị hại đáng thương trong câu chuyện chèn ép này!

Nếu mọi chuyện quả thật như lời Minh Hằng nói thì chuyện công khai này giúp cô khẳng định một điều là chẳng ai có thể "một tay che trời". Dù có quyền lực và dày dạn bản lĩnh đến đâu, Hồ Ngọc Hà vẫn không thể che giấu sự thật.

Công khai tất cả mọi thứ cũng đồng nghĩa với việc nói cho tất cả biết rằng Minh Hằng không phải dễ dàng bị ăn hiếp. Và nếu như có bất cứ chiêu trò gì gây bất lợi cho Minh Hằng, nữ diễn viên này vẫn sẵn sàng làm cho bung bét. Sự thẳng tính, bộc trực của Minh Hằng đã được thể hiện khi cô bật khóc và nhắc đến Hồ Ngọc Hà!

Nhưng tình chị em làm gì còn nữa!

Nhưng ở showbiz thị phi, công khai chuyện xấu của nhau thì có khác nào tuyên chiến và từ mặt. Nhiều người cho rằng, tình nghĩa chị em bao năm nay của Hà - Hằng sẽ không thể nào hàn gắn sau vụ scandal này. Trước khi ồn ào bùng nổ, Minh Hằng - Hà Hồ vẫn hay đứng cùng một sân khấu. Tuy chẳng phải kiểu thân thiết ra mặt, nhưng mối quan hệ này cũng chưa một lần nào có dấu hiệu xấu đi.

Ở Gala Nhạc Việt 2014, Minh Hằng còn cùng Hà Hồ, Thủy Tiên trình diễn ca khúc Như hoa mùa xuân. Hay gần hơn nữa, Minh Hằng còn hát Xuân đã về với Hà Hồ khi 2 người tham gia một chương trình âm nhạc mừng năm mới 2017.

Trong bão scandal, Minh Hằng vẫn mong được nghe từ Hà Hồ một lời giải thích. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra!

Minh Hằng nói cô vẫn sẽ cúi chào Hồ Ngọc Hà nếu như có gặp lại nhau. Nhưng, điều này liệu rằng có xảy ra không khi mà hàng loạt chỉ trích đang hướng vào "nữ hoàng thị phi". Thậm chí, đến cả việc đối chất với Minh Hằng, Hà Hồ còn né tránh bằng đủ mọi lý do.

Đại diện của Hồ Ngọc Hà chỉ trả lời ngắn gọn tất cả những gì Minh Hằng nói đều thông qua ban tổ chức The Face. Và nếu bất cứ ai muốn kiểm chứng, hãy đi tìm ban tổ chức, phía Hồ Ngọc Hà không muốn đào sâu câu chuyện.

Đến lúc chất vấn ban tổ chức, thì câu trả lời nhận về là: "Chúng tôi thông cảm và tôn trọng quyết định của Minh Hằng. Hiện nay, bộ ba HLV của chương trình cũng đã được xác định và bắt đầu công việc của mình. Chúng tôi không muốn bình luận gì thêm về sự kiện này và mong muốn sự việc được kết thúc tại đây".

Ban tổ chức "The Face" cho biết họ thông cảm và tôn trọng quyết định của Minh Hằng. Nhưng giải thích về scandal chèn ép thì tuyệt nhiên không có!

Vậy là cả 3 bên liên quan đều đã có phát ngôn chính thức. Nhưng duy nhất Minh Hằng kể lể, khóc lóc, còn Hồ Ngọc Hà lẫn ban tổ chức The Face đều chọn cách thoái lui. Câu hỏi được đặt ra là, phải chăng Minh Hằng đã quá vội vàng khi kết tội cho Hà Hồ, vì trong cả toàn bộ câu chuyện, những gì cô cho rằng Hồ Ngọc Hà nói đều là thông qua một thành viên trong ban tổ chức.

Vậy thì, trong những lời Minh Hằng nghe được, có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Đặt trường hợp đích thị Hồ Ngọc Hà cố ý chèn ép Minh Hằng thì việc nữ ca sĩ công khai chỉ trích có phải là dại dột hay không?

Vậy là cả vụ việc ồn ào, chỉ có mỗi Minh Hằng lên tiếng!

Trong hoàn cảnh hiện tại, ý kiến về vụ việc chia ra 2 luồng. Người ủng hộ Minh Hằng khẳng định thị trường gameshow cần có sự minh bạch, không thể dung túng cho những hành động chèn ép bằng quyền lực. Nhưng người không đồng tình thì lại viện dẫn lý do có thể nữ ca sĩ đã trở thành "con chốt thí" trong bàn cờ do ban tổ chức The Face tạo ra.

Chuyện thích hay ghét một cá nhân nào đó là cảm xúc rất bình thường của con người. Nếu Hồ Ngọc Hà ép ban tổ chức The Face phải chọn lựa giữa cô và Minh Hằng thì quyền quyết định ở đây là ban tổ chức chứ không phải bất kỳ ai khác. Nếu cần Minh Hằng thì ban tổ chức bỏ Hà Hồ. Trong trường hợp ngược lại, ban tổ chức có thể khéo léo từ chối Minh Hằng để có cái gật đầu đồng ý từ "nữ hoàng thị phi".

Động thái "mách lẻo" cho Minh Hằng biết Hồ Ngọc Hà đã gây sức ép bằng câu nói: "Ai cũng được trừ Minh Hằng ra" thực chất có tâm cơ mưu kế gì? Là lòng tốt xót thương cho Minh Hằng đang bị Hồ Ngọc Hà ức hiếp hay là chiêu bài "mượn nước đẩy thuyền" đẩy scandal bung bét. Cả Hà lẫn Hằng đều bị thiệt trong cuộc chiến này.

Vì giờ đây, hình ảnh của 2 nữ ca sĩ đều không còn nguyên vẹn trong lòng khán giả. Minh Hằng có cái lợi khi chứng minh được sự bộc trực, thẳng thắn của mình. Nhưng có lẽ cô đang tự chui vào cái bẫy do ai đó gây ra.

Dù gì đi chăng nữa thì trong tháng 5/2017, chương trình The Face cũng sẽ chính thức ghi hình. 3 vị huấn luyện viên đã được xác định là Hoàng Thùy - Minh Tú - Lan Khuê. Minh Hằng hay Hà Hồ dù có ồn ào như thế nào chăng nữa cũng chẳng có tên trên ghế nóng.

Vậy là scandal diễn ra, dù có đi theo hướng bất lợi cho ai thì cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì đến The Face. Chương trình vẫn ở đó, vẫn điềm nhiên ghi hình rồi điềm nhiên phát sóng. Có chăng, The Face chỉ có thêm lợi lộc là bỗng dưng được nhắc đến tưng bừng từ mạng xã hội cho đến khắp các mặt báo giải trí lớn nhỏ.

