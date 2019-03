Michael Jackson: 10 năm sau ngày mất vẫn gây sốc vì đời tư

Ngay sau khi phát sóng, nhiều tình tiết trong phim khiến khán giả sốc . Lượng lớn người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với thần tượng, tuyên bố không nghe nhạc của ông. Hàng loạt kênh radio ngừng phát nhạc Michael Jackson.

Khi Michael Jackson còn sống, ông đối mặt nhiều scandal, trong đó có các cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em. Năm 1993, danh ca hầu tòa vì bị buộc xâm hại bé trai 13 tuổi - Jordan Chandler. Dù được xử trắng án, ông vẫn phải dàn xếp đền bù khoản tiền 22 triệu USD với gia đình Jordan. Năm 2005, ông tiếp tục bị tố cáo lạm dụng bé Gavin Arvizo (13 tuổi) nhưng thoát tội. Năm 2013, tờ Sunday People của Anh từng tiết lộ tài liệu bí mật của FBI, trong đó, cơ quan xác nhận "vua nhạc Pop" lạm dụng ít nhất 24 đứa trẻ trong 15 năm. Nguồn tin cho biết Michael Jackson đã chi gần 35 triệu USD để bịt miệng các nạn nhân. Họ chủ yếu là diễn viên, ca sĩ, vũ công nhí, từng sinh sống ở điền trang Neverland.

Michael Jackson và Wade Robson. Ảnh: HBO.

Năm 2013, bốn năm sau khi Michael Jackson qua đời, vũ công Wade Robson - lên tiếng tố cáo ông. Trước đó, ở phiên tòa năm 2005, anh là người làm chứng giúp Michael Jackson trắng án. Nghệ sĩ Australia chia sẻ năm đó, Michael Jackson năn nỉ anh cứu ông. Anh cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra những bí mật khiến mình ám ảnh thời gian dài. Wade Robson là một trong hai nhân vật chính của phim tài liệu Leaving Neverland. Năm 2016, Billboard đưa tin một số tài liệu mật bị rò rỉ của Sở Cảnh sát hạt Santa Barbara (bang California, Mỹ), được thu thập trong cuộc khám xét nhà Michael Jackson năm 2003. Họ cho biết thu được nhiều đồ chơi tình dục, sách báo, tạp chí khiêu dâm trẻ em của ông.

Đến nay, gia đình và những người hâm mộ trung thành vẫn ra sức phủ nhận những cáo buộc về việc ông lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, nhân chứng sống và các bằng chứng được đưa ra ảnh hướng nghiêm trọng đến danh tiếng, hình ảnh của ngôi sao quá cố, làm dấy lên những cuộc tranh cãi không hồi kết.

Ngoài ra, Michael Jackson từng bị chỉ trích vì lối sống sa đọa, nghiện ngập. Ca sĩ Aaron Carter từng chia sẻ Michael Jackson dụ dỗ anh dùng rượu, ma túy khi anh mới 15 tuổi. Vì ngưỡng mộ "vua nhạc Pop", anh không dám từ chối khi Michael Jackson đưa anh cocain. Việc nghiện ngập sau đó hủy hoại sự nghiệp của Aaron Carter. Ngôi sao Ở nhà một mình Macaulay Culkin - người có quan hệ thân thiết với Michael Jackson - nổi tiếng nghiện ngập ở Hollywood.

Michael Jackson thân thiết với anh em Nick Carter (áo trắng) và Aaron Carter (áo đen) khi còn sống.

Theo The Rolling Stones, một luật sư của gia đình ông từng tiết lộ "vua nhạc Pop" nghiện ma túy từ năm 1993. Sức khỏe của ông sa sút vì thuốc phiện. Cố nghệ sĩ khi đó phải hủy nhiều buổi trong chuyến lưu diễn Dangerous Tour để vào trại cai nghiện. Một số người thân cho rằng ông tìm đến chất gây nghiện vì áp lực ngôi sao, căng thẳng khi nhiều lần hầu tòa và những đau đớn sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ông thường xuyên sử dụng các loại thuốc giảm đau liều cao. Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009. Bác sĩ điều trị cho ông bị kết tội ngộ sát vì tiêm lượng lớn thuốc propofol trong quá trình điều trị.

Michael Jackson cũng bị nhiều người da màu lên án chối bỏ nguồn gốc của mình. Sinh ra trong gia đình có cha người Mỹ gốc Phi, Michael Jackson thời mới khởi nghiệp thu hút với mái tóc xoăn, làn da màu khỏe mạnh, đầy sức sống. Thập niên 1990, làn da của ông ngày một trắng, nhợt nhạt. Ông tâm sự với Oprah Winfrey rằng đó là hậu quả của chứng bạch biến. Tuy nhiên, nhiều người quả quyết "vua nhạc Pop" đã tiêm trắng. Thập niên 2000, gương mặt ông biến dạng, khó nhận ra.

Gương mặt Michael Jackson vào tháng 5/2009, một tháng trước khi ông đột ngột qua đời.

Bác sĩ Steven Laughlin, người đảm nhận phẫu thuật cho Michael Jackson cho đến cuối những năm 1990, thừa nhận với kênh ABC News rằng ông nghiện chỉnh sửa. Nhà phê bình Earl Ofari Hutchinson nói: "Bạn có thể vừa yêu thích Michael Jackson và xem anh ấy như một trong những người da màu quan trọng nhất với cộng đồng, hoặc có thể nghĩ anh ấy như một kẻ chối bỏ màu da của mình". Một số khác cho rằng ông ám ảnh với người cha độc đoán khiến Michael Jackson nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Báo chí suy đoán ông thực hiện nhiều ca dao kéo vì không muốn giống cha.

Dù vướng nhiều tai tiếng gây tranh cãi, không ai có thể phủ nhận tài năng, sức cống hiến và di sản đồ sộ mà Michael Jackson để lại.

Dưới sự đào tạo nghiêm ngặt của người cha hà khắc Joe Jackson, tài năng của Michael Jackson sớm nở rộ. Thập niên 1960, ông là gương mặt được chú ý nhất trong nhóm The Jackson 5, nhóm nhạc gia đình gồm các anh của ông. Năm 1982, ông trở thành hiện tượng khi ra mắt album Thriller. Đĩa nhạc trở thành sản phẩm bán chạy nhất thế giới với 47,3 triệu bản. MV cùng tên dài 14 phút lập kỷ lục Guinness "Video thành công nhất mọi thời". Trong sự nghiệp, ông cũng có nhiều ca khúc có tầm ảnh hưởng , truyền tải thông điệp ý nghĩa về quyền trẻ em, bảo vệ môi trường, lên án chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc như Man In The Mirror, Heal The World, Earth Song, We Are The World, Black Or White...

Không chỉ có giọng hát đặc biệt, ông còn là một vũ công thiên tài. Ông sáng tạo ra nhiều điệu nhảy khác biệt như không trọng lực, túm đũng quần, xoay vòng, đá chân cao, trượt nhẹ... Trong số đó, điệu bước giật lùi moonwalk đi vào huyền thoạ ị. Phong cách biểu diễn của ông trở thành hiện tượng, từng khiến trẻ em khắp thế giới xôn xao học theo từng chuyển động, vũ đạo. Các bài hát, điệu nhảy lan truyền như virus khắp thế giới.

Michael Jackson đến nay vẫn là biểu tượng làm dấy lên nhiều quan điểm bất đồng. Justin Bieber từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với huyền thoại quá cố: "Nếu tôi có thể làm chỉ một trong vô số điều mà Michael Jackson thực hiện, thế giới đã thay đổi". Diễn viên Bill Maher lại bình luận về cuộc đời ông: "Sự nổi tiếng đẩy nhiều ngôi sao đến vực thẳm. Trong trường hợp của Michael Jackson, nó dìm ông xuống nước". Khi còn sống, Michael Jackson từng tâm sự: "Tôi hay đeo kính. Bởi vì... khi ai đó nhìn vào mắt bạn có nghĩa là họ nhìn vào sâu tâm hồn bạn. Tôi không muốn điều này. Bởi ở đó tồn tại rất nhiều sự sợ hãi, nỗi đau". Chưa ai có thể khẳng định nghi vấn về góc khuất trong cuộc đời "ông hoàng nhạc Pop". Và con người ông mãi là ẩn số khiến khán giả luôn tò mò, dụng công lý giải.

Theo Vnexpress