Mẹ vợ trẻ trung của Tuấn Hưng, Lam Trường khiến trai trẻ cũng phải lúng túng

Khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo mới 26 tuổi còn chồng cô đã 53. Chênh lệch tới 26 tuổi nên Đức An chỉ nhỏ hơn mẹ vợ chưa tới 10 tuổi. Đặc biệt do biết giữ gìn nhan sắc lại chú trọng trong cách ăn mặc nên mẹ của Như Thảo dường như còn trẻ hơn cả tuổi thật của bà.