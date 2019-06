"Mẹ tôi - bà Tân Vlog- từng là cô gái đẹp nhất làng"

Những ngày qua, "Bà Tân Vlog" đã trở thành một trong những từ khóa được quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Chỉ sau khoảng 20 ngày đăng video, kênh Youtube "Bà Tân Vlog" đã chạm tay vào nút vàng.

Hơn nữa, theo thống kê của Social Blade, "Bà Tân Vlog" lọt vào top 3 kênh lên sub (lượt đăng ký) nhanh nhất thế giới trong 24 giờ.

Bí quyết tạo nên thương hiệu "Bà Tân Vê Lốc" nằm ở chất giọng địa phương mộc mạc, ngô nghê, những món ăn "siêu to khổng lồ" đối nghịch với cân nặng 32 kg và chiều cao 1m1 của bà. Cách bà nói chuyện chân thành, tình cảm, luôn “các cháu ơi”, “các cháu ạ”... khiến người nghe có thiện cảm, thú vị.

Được biết, bà Tân Vlog tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân, ở thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang). Chỉ với chiều cao 1m1, nặng 32 kg nhưng bà Tân khá nhanh nhẹn, hoạt bát và không nề hà bất cứ việc gì.

Ngoài làm nghề làm nông, bà còn chăn nuôi gà, lợn. Những lúc nông nhàn, bà đi xách vữa cho các công trình xây dựng- công việc vốn rất nặng nhọc, vất vả và chỉ phù hợp với nam giới.

Theo chia sẻ của cậu con trai Nguyễn Văn Hưng (Hưng Vlog), có thời điểm, mình bà nuôi 10 con lợn. Hai con trai, người đi làm, người đi học nên chỉ phụ đỡ mẹ vào ngày nghỉ. Còn lại, bà phụ trách hết tất cả mà không phàn nàn, kêu ca gì.

Hưng bảo, em giống mẹ ở nhiều điểm. Ngoài gương mặt, ngoại hình nhỏ bé dễ nhận ra thì Hưng còn học được ở mẹ sự chịu thương chịu khó. "Bố em mất rồi nên là con cả trong gia đình, em phải thay bố lo lắng cho gia đình. Mẹ em giờ cũng nhiều tuổi, cần được nghỉ ngơi nên việc gì làm đỡ mẹ được là em làm. Lúc nào em cũng sợ mẹ buồn, sợ mẹ vất vả nên chưa bao giờ để mẹ phải mắng chửi, đánh đòn cả", Nguyễn Văn Hưng tâm sự.

Đây cũng chính là lý do để Nguyễn Văn Hưng không muốn lên Hà Nội lập nghiệp. Dù cũng có một vài lời mời cộng tác nhưng nghĩ đến chuyện xa gia đình thì Hưng lại không nỡ.

"Bố em bị ung thư, từng có thời gian dài điều trị ở Bệnh viện K nên mỗi khi lên Hà Nội, em lại nhớ đến những ngày tháng bố nằm ở đó. Buồn lắm. Ở quê dù sao cũng dễ chịu hơn, không có nhiều cơ hội bằng, tiền kiếm cũng ít hơn nhưng được cái, cuộc sống rất nhẹ nhàng. Chứ ở Hà Nội lúc nào cũng ồn ào, rồi tắc đường nữa... Bảo mẹ lên sống ở Hà Nội thì không bao giờ rồi. Để mẹ ở nhà thì em không yên tâm", Hưng nói.

Từ ngày trở thành "gia đình Youtube" (em trai Hưng cũng về làm cùng với mẹ và anh), Hưng vui hơn vì lúc nào cũng thấy mẹ được cười nói, được nhiều người quan tâm. Mẹ con cũng được "tương tác" với nhau nhiều hơn. "Chứ lúc trước, mẹ lo làm nông sớm tối, em đi làm đến 10 giơ đêm mới về đến nhà nên mẹ con chả mấy khi trò chuyện được với nhau"- Hưng nói. Vì thế, dù không kiếm được tiền từ Youtube thì với Hưng vẫn được "lãi" nhiều về tinh thần.

Hưng cũng tự hào vì được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, luôn được các bạn gái khen đẹp trai, sáng sủa mỗi khi video mới trình làng. Hưng bảo: "Em giống mẹ đấy! Mẹ từng là người con gái đẹp nhất làng. Chẳng qua vì cuộc sống của mẹ vất vả quá, lại làm nông quanh năm nên cái xuân sắc cũng bị đánh đổi với thời gian để nuôi hai anh em khôn lớn. Em cũng vậy, làm nhiều nên cũng bớt đẹp đi rồi".

Hỏi về việc luôn được các cô gái trẻ yêu thích, xin chụp hình mỗi ngày như thế thì có bị mẹ giục chuyện lấy vợ không, Hưng chia sẻ: "Em có người yêu rồi, mẹ cũng chưa bao giờ giục em chuyện cưới xin cả".

Trong thời gian này, Hưng và em trai đang dành thời gian và công sức để "kéo" kênh "Bà Tân Vlog" nên kênh "Hưng Vlog" tạm thời ít được đầu tư hơn. Sắp tới, Hưng và mẹ sẽ thực hiện món khoai chiên khổng lồ. Các món ăn làm ra đều được phân phát cho bà con trong làng và người hâm mộ đến chơi.

Trong tương lai, nếu kênh "Bà Tân Vlog" không còn hot, Hưng sẽ mở cho mẹ cửa hàng nho nhỏ để bà bán hàng ăn vì "mẹ em nấu ăn rất ngon nên em muốn tạo việc làm cho mẹ. Vừa đỡ vất vả so với làm nông, lại khiến mẹ vui vì được làm đúng công việc yêu thích", Hưng nói.

Nhiều người so sánh, kênh "Bà Tân Vlog" phát triển nhanh hơn các ngôi sao như Sơn Tùng MTP. Tuy nhiên, theo nhận định của giới Vlog thì tuy kênh Youtube của bà Tân tuy tăng trưởng rất nhanh nhưng không thể lấy sự tăng trưởng này để so sánh với các kênh của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội. Sự phát triển của "Bà Tân Vlog" đến từ việc ê kíp thực hiện đã biết nhắm vào thị hiếu tò mò của đa số công chúng. Tuổi tác của bác Tân cũng là một yếu tố lạ khiến người ta tò mò và muốn xem. Những món ăn "siêu to", "khổng lồ" cũng có người làm rồi nhưng cái chính là lần đầu tiên có một người cao tuổi làm Youtube khiến người ta thấy thú vị, tò mò muốn xem.