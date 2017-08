Mẹ quán quân The Face không mong con mua nhà, tặng xe

Chung kết The Face 2017 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Tú Hảo - thí sinh đội Lan Khuê - trở thành quán quân với số bình chọn cách xa ba đối thủ còn lại - hơn 40%. Chiến thắng của người mẫu 9x không gây bất ngờ. Trước khi đêm chung kết mở màn, Tú Hảo về nhất ở lượt bình chọn.

Tú Hảo chiến thắng The Face 2017.

Đứng ở một góc sân khấu, chị Nguyễn Thị Thu, mẹ quán quân lau nước mắt vì hạnh phúc. Khi được đề nghị chụp ảnh chung với con, chị ngại ngần vì thấy Tú Hảo đang được bạn bè, đồng nghiệp vây quanh chúc mừng. Vợ chồng chị và em gái Tú Hảo từ Nha Trang vào TP HCM để ủng hộ con.

Người mẹ 44 tuổi kể con gái mơ làm người mẫu từ lúc năm tuổi và được gia đình luôn ủng hộ. Càng lớn, Tú Hảo thể hiện nhiều tình yêu dành cho thời trang và diễn xuất. Cô chọn thi khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM để tìm cơ hội. "Trong quá trình tham gia The Face, tôi thấy con rất vất vả", chị Thu nói. Ở nhiều tập thi, Tú Hảo liên tục bệnh và sốt. Gia đình phấp phỏng sợ cô bỏ cuộc nhưng cô vẫn vượt qua và chiến thắng.

Từng thấy nhiều người mẫu sau khi nổi tiếng, thu nhập cao đã xây nhà, mua xe báo hiếu bố mẹ, chị Thu tâm sự không mong con làm điều tương tự. "Tôi chỉ hy vọng con đạt được thành công. Sau đó, Tú Hảo có giúp đỡ gia đình hay không tùy tâm nguyện của con, chúng tôi không ép buộc, đòi hỏi", người mẹ chia sẻ.

Bố mẹ Tú Hảo ủng hộ con theo nghiệp người mẫu.

Chia sẻ về chiến thắng, Tú Hảo nói đang trong tâm trạng "kích động" vì vui dù từ đầu đã nghĩ mình là người chiến thắng. "Trừ tôi ra, Đồng Ánh Quỳnh có tiềm năng vì suốt một chặng đường, cô ấy giữ phong độ ổn định, quyết tâm cao", cô nhận xét thêm.

Từ đầu chương trình, nhiều thông tin bên lề tiên đoán Tú Hảo là quán quân The Face mùa giải năm nay. Cô kể vì những thông tin như thế nên phải cố gắng nhiều hơn để không khiến bản thân thất vọng. Trước ý kiến cho rằng Tú Hảo có nhiều lợi thế nhờ là học trò Lan Khuê - huấn luyện viên hai mùa The Face, cô chia sẻ. "Ở tập đầu, khi bước ra, tôi không nhìn bất cứ huấn luyện viên nào trừ chị Khuê. Khi chị giơ bảng chọn mình, tôi rất vui và đến nay vẫn không hối hận với quyết định của mình", cô tâm sự.

The Face 2017 gây chú ý phần nào do các màn cãi vã giữa các huấn luyện viên hơn là chất lượng chuyên môn của thí sinh. Tú Hảo chia sẻ chỉ cố gắng vượt qua các thử thách trong mỗi tập và không quan tâm đến mâu thuẫn riêng của các huấn luyện viên. "Lan Khuê, Hoàng Thùy, Minh Tú là người mẫu lâu năm, họ có kinh nghiệm để tự giải quyết xích mích cá nhân", thí sinh này nói.

Sau chung kết The Face 2016, quán quân Phí Phương Anh đến nay chưa tạo được nhiều dấu ấn. Quán quân The Face 2017 cho biết cô không muốn so sánh với học trò Hồ Ngọc Hà vì mỗi người có chiến lược riêng để phát triển sự nghiệp. Thời gian tới, cô lên kế hoạch đóng phim, hạn chế chụp nhiều ảnh lookbook để tránh bị nhàm chán. "Chắc chắn, tôi sẽ thành công và nổi tiếng hơn", người đẹp 22 tuổi khẳng định.

Huấn luyện viên Minh Tú cho biết cô hài lòng với kết quả đêm chung kết dù học trò Đồng Ánh Quỳnh thất bại. Cô đánh giá phần thi của học trò xuất sắc. "So với Tú Hảo, học trò tôi kém về số fan trên mạng xã hội và thiếu may mắn nên không đạt lượng bình chọn cao. Sau cuộc thi, ai là người được nhớ đến và vận dụng tốt cơ hội mới là điều quan trọng", huấn luyện viên nhận định.

Trả lời về việc thường xuyên phát biểu "không phục" kết quả trong các tập trước, Minh Tú chia sẻ nói thế là vì nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về huấn luyện viên khác chứ không hẳn đề cao bản thân.

Minh Tú kể trước đêm chung kết, cô và Lan Khuê, Hoàng Thùy nắm tay xin lỗi vì những mâu thuẫn. Cô cho rằng trong quá trình thi cử, việc huấn luyện viên cố bảo vệ thí sinh có thể gây tranh chấp lớn. Người đẹp chia sẻ những gì thể hiện ở truyền hình thực tế không hoàn toàn là sự thật, bởi nhiều câu chuyện, phát ngôn đã được tỉa gọt cho phù hợp thời lượng hơn một giờ lên sóng.

"Hoàng Thùy hay bị đánh giá là không tập luyện nhiều cho thí sinh, nhưng tôi đã chứng kiến cô ấy dành toàn bộ tâm huyết cho học trò. Có điều khi cô ấy và thí sinh tập luyện thì trời khuya, máy quay đã tắt. Những hình ảnh đó không được lên sóng", cô kể.

