Mẹ Nam Em nói về những điều Trường Giang chia sẻ trước truyền thông: 'Anh ta không xứng mặt đàn ông'

Câu chuyện tình cảm giữa Nam Em và Trường Giang tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó nhưng cuối cùng danh hài "Mười khó" đã quyết định lên tiếng sau 1 tháng "chịu nhịn". Trước sự việc Nam Em "phục kích" tận nhà để tặng bánh và hoa, Trường Giang vội vàng lên báo "dằn mặt" người đẹp. Bên cạnh việc thừa nhận từng có mối quan hệ tình cảm với Nam Em, Trường Giang không quên gửi lời cảnh báo đến cô rằng hãy cẩn thận đừng làm gì ảnh hưởng tới Nhã Phương nếu không sẽ không bao giờ sống yên ổn.

Trường Giang còn cho rằng Nam Em "có vấn đề về đầu óc" bởi người bình thường sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Trước những lời lẽ mà Trường Giang dành cho mình, Nam Em một mực giữ im lặng tuy nhiên mẹ của cô đã lên tiếng "đáp trả". Mẹ của Nam Em cho rằng Trường Giang không xứng mặt đàn ông vì dám làm nhưng không dám chịu.

Trước những lời mà Trường Giang dành cho con gái, cô Tám tỏ ra bức xúc.

* Vừa qua, Trường Giang đã trả lời trước truyền thông cho rằng con gái cô "có vấn đề về đầu óc", cô nói gì về điều này?

Tại sao Trường Giang lại dùng những lời lẽ đó xúc phạm con tôi trong khi anh ta từng qua đây "ăn dầm nằm dề" suốt ngày đòi cưới Nam Em. Tôi thấy anh ta chẳng đáng mặt đàn ông bởi nếu là đàn ông thì dám làm dám chịu chứ không hành động như vậy.

* Cô hãy chia sẻ rõ hơn cho độc giả việc Trường Giang nhiều lần đến nhà hỏi cưới Nam Em?

Tôi đã định không nói nhưng vì sự việc ngày càng đi xa nên tôi quyết định sẽ chia sẻ 1 lần duy nhất. Trường Giang từng rất thích Nam Em, hồi đó anh ta ngày nào cũng qua nhà hàng của chúng tôi. Một tháng 30 ngày thì phải đến 28 ngày cậu ta có mặt tại nhà hàng nhậu nhẹt, say xỉn. Tiếp xúc vài lần tôi cũng hiểu được phần nào về cậu ta cộng thêm những tin tức mà tôi đọc được trên báo chí thì tôi biết Trường Giang thuộc tuýp đàn ông "bắt cá hai tay", chuyên làm khổ phụ nữ. Tôi muốn con gái mình có một tấm chồng tử tế chứ không muốn một chàng rể thiếu chín chắn như vậy.

Có nhiều lúc cậu ta nhậu say xỉn xong quay qua gọi tôi bằng mẹ, tôi chỉ cười trừ nhưng rất không hài lòng. Nam Em hiểu được mẹ không thích Trường Giang nên thường nhắc khéo tôi đi nghỉ sớm mỗi lần anh ta qua. Biết thái độ của tôi nên Trường Giang nhiều lần nịnh nọt, dỗ ngọt gắp đồ ăn cho tôi hay nói "để con nấu đồ ăn ở quán con rồi con đem sang cho mẹ". Nghe được những câu ấy tôi nói thẳng rằng: "Là người đàn ông thì cháu phải đứng vững một chút, không thể giận bên kia xong quay bên đây, con gái cô còn non trẻ nên cô không muốn con gái mình bị lừa gạt". Lúc đó, Trường Giang vội đáp lời rằng không hề có suy nghĩ lừa gạt Nam Em vì anh ta đến với con tôi bằng tình cảm chân chính và sẽ sang xin cưới hỏi nó đàng hoàng. Tôi còn nói với nó rằng hãy suy nghĩ cho kỹ đừng để say xỉn rồi nói năng bừa bãi.

Mẹ của Nam Em tiết lộ Trường Giang từng nhiều lần ngỏ lời cưới nữ ca sĩ.

* Vậy qua những lần tiếp xúc cô nhận xét thế nào về Trường Giang?

Tôi nhìn người là tôi đoán được, Trường Giang không phải là người mà tôi công nhận là rể. Số lần anh ta say xỉn và ngủ lại nhà hàng không ít. Đã vậy nhiều lần tới chơi còn không thèm chào hỏi dù thấy tôi đi ngang. Bữa sinh nhật con gái tôi, Trường Giang dắt bạn bè qua nhậu nhẹt, thấy tôi đi qua đi lại ở đó nhất quyết không chào một lời. Tôi đoán Trường Giang có thái độ như vậy vì biết tôi không thích anh ta.

* Trong câu chuyện này cô nghĩ lỗi thuộc về ai?

Lỗi một phần do con gái tôi non trẻ nên nghe theo những lời đường mật của anh ta. Trường Giang quá "già đời", anh ta biết cách lấy lòng những cô gái trẻ. Một tháng 30 ngày mà đến tận 28 ngày có mặt ở chỗ chúng tôi rồi suốt ngày nói yêu thương Nam Em hết mình, tin tưởng gia đình tôi hết mình.

Mẹ của Nam Em nhấn mạnh Nam Em không xứng mặt đàn ông, dám làm nhưng không dám chịu.

* Khi câu chuyện giữa Nam Em và Trường Giang ồn ào trên mặt báo, con gái cô đã tâm sự những gì?

Nam Em không tâm sự với tôi về những chuyện đó. Chắc nó không muốn tôi phải suy nghĩ gì nhiều nên tránh đề cập đến những vấn đề này?

* Xin cám ơn những chia sẻ của cô về sự việc này!

