Mẹ chồng của Khánh Thi trẻ trung không kém con dâu

Khánh Thi chia sẻ những khoảnh khắc đoàn tụ với gia đình chồng trong ngày mùng 1 Tết. Cả nhà cô mặc áo dài đỏ "ton sur ton" chụp ảnh cùng bố mẹ chồng và em chồng. Gia đình Phan Hiển kinh doanh về bất động sản nên sống trong căn nhà rộng lớn, được thiết kế sang trọng. Khánh Thi từng tiết lộ, vợ chồng cô sống chung với bố mẹ nhưng mỗi người có một góc riêng nên ít khi chạm mặt nhau. Bố mẹ chồng rất chiều chuộng con dâu và đang xây một ngôi nhà mới để Khánh Thi - Phan Hiển sống riêng.

Mẹ chồng đại gia của Khánh Thi (thứ hai từ phải sang) có ngoại hình trẻ trung không hề thua kém con dâu. Trong ứng xử với gia đình chồng, nếu kiện tướng dance sport có điều gì làm chưa tốt, mẹ chồng sẽ nói với Phan Hiển để con trai góp ý vợ. Khánh Thi nói, đây là cách cư xử rất văn minh của mẹ chồng và điều đó làm cho cô thật sự thoải mái.

Tổng kết lại năm cũ, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đều cho rằng 2018 là năm có nhiều ý nghĩa. "Điều đầu tiên đó chính là sinh em gái cho Kubi, nick name Anna Vương Diễm. Lần vượt cạn cực vất vả do bé sinh non, cân nặng 1,9kg và nằm lồng kính 21 ngày. Cả mẹ và con cùng chiến đấu trong bệnh viện. Hôm nay con 7 tháng 17 ngày nặng 9 kg", cô viết. Ngoài ra, Phan Hiển cũng gặt hái những thành tích trong các giải đấu dance sport trong nước và quốc tế.

Không chỉ được lòng bố mẹ chồng, Khánh Thi còn được ông bà cố yêu mến. 'Gái hai con' khoe, cô thường mách với bà cố (bên trái) những điều phàn nàn về chồng và Phan Hiển sẽ bị 'chỉnh đốn' ngay.

Vì công việc của Khánh Thi - Phan Hiển khá bận rộn nên Kubi và bé Anna thường được nhà nội chăm sóc.

Đại gia đình của Phan Hiển đoàn tụ trong ngày đầu tiên năm Kỷ Hợi.

Phan Hiển bên em gái ruột (thứ tư từ trái sang) cùng các em họ.

Theo Ngôi sao