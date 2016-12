MC Thảo Vân: Công Lý yêu nhiều chắc gì đã sướng!

- Những năm qua khi nghệ sĩ Công Lý có những người bạn gái mới còn chị vẫn một mình. Vì chị giấu người tình giỏi hay khó tính để chưa thổ lộ?

- Lúc chúng tôi chia tay có thể ví như quả bom đối với gia đình, đồng nghiệp và tất cả mọi người vì diễn ra lặng lẽ. Nếu giấu một thời gian nữa có lẽ mang đến nhiều cái tốt vì thời điểm đó một số nhãn hàng lớn liên hệ quay cảnh 2 người nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi muốn mọi người biết câu chuyện và duy nhất dành sự tin tưởng đó với bạn.

Còn chuyện bạn trai không phải tôi giấu mà không có để kể. Không phải vì tôi khó tính mà có những thứ gọi là duyên phận, mình không muốn rồi nó cũng đến, giống như anh Lý, mọi người bảo đào hoa, tôi nghĩ cái duyên của anh ấy như thế mà chắc gì anh Lý đã sướng...

Cho nên anh Lý có bạn khác tôi thật lòng thông cảm sâu sắc bởi chẳng ai muốn có người đến cuộc đời mình xong rồi họ lại đi. Ai cũng cùng suy nghĩ muốn một người ở bên cạnh mãi mãi, đó là ao ước dù điều đấy quá khó. Chuyện tình cảm, tôi vẫn chờ đợi điều mới mẻ.

Công Lý và Thảo Vân sum họp trong dịp sinh nhật con trai. Ảnh: FBNV.

- Có ý kiến cho rằng sở dĩ cuộc hôn nhân của chị và diễn viên Công Lý tan vỡ là do người thứ ba?

- Nếu chỉ vì người thứ 3 mà chia tay thì lúc đầu lấy nhau làm gì? Khi đã quyết định lấy nhau phải chấp nhận, tính ra nhiều tình huống trong đó kể cả 2 người say nắng một ai đó nhưng phải xác định chỉ là phút yếu lòng thôi. Tất nhiên tình huống say nắng chứ say đắm thì chịu rồi. (cười).

Đúng là có nhiều lý do và cuối cùng chúng tôi nhận ra nên chia tay mỗi người tìm cuộc sống riêng sẽ tốt hơn. Thực tế chứng minh cuộc sống của anh Lý hạnh phúc hơn khi không có tôi. Nếu bảo không nuối tiếc gì thì không đúng vì vợ chồng ở với nhau từng ấy năm lại có một cậu con đáng yêu như thế.

Nhưng anh Lý hạnh phúc và về phía tôi cũng tìm được nhiều bình yên hơn bởi trước đây tôi và anh Lý gọi là có tuổi nhưng chưa chắc đã lớn, có lớn mà chưa chắc đã khôn nên nhiều khi xử sự kém và cái này cũng là câu chuyện nhiều gia đình gặp phải.

Nhiều thứ người trong cuộc mới thấy, không đơn giản như chúng ta tưởng và thực sự cuộc hôn nhân này tôi nghĩ nên nói nhiều câu giá như... Giá như không phải để không chia tay mà giá như có thể làm nhiều thứ tốt hơn cho nhau, cho con trong thời gian ở cùng.

- Khi hôn nhân đổ vỡ mối quan hệ của nhiều người phụ nữ và người đàn ông rạn nứt và tình cảm của người đàn ông với các con vô tình bị kéo ra xa. Chị là trường hợp đặc biệt khi không còn tình yêu nhưng dường như tình nghĩa, tình đồng nghiệp, tình bạn vẫn khiến chị thoải mái với Công Lý. Vì chị không muốn khoảng cách rào cản giữa con trai và anh Công Lý hay bởi lý do nào khác?

- Thực ra tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường để chế ngự những cảm xúc tiêu cực cũng phải học từng giờ. Hôn nhân tan vỡ có nhiều lý do, đã đến mức không thể ở cùng nhau sau đấy có thể nghĩ cực kỳ tốt đẹp là điều không tưởng, trừ khi có lý do nào đó khách quan bên ngoài.

Để mối quan hệ trở thành bình thường là cả quá trình, cái đó phải học, phải cố gắng chứ không phải ngay lập tức làm được đâu bạn. Nhưng vấn đề ngay lúc đầu phải xác định, thống nhất, thỏa thuận để tiến tới ly hôn trên tinh thần tử tế với nhau.

Tôi nghĩ đã ly hôn sau đó quay lại nói nhau giống như thêm một lần phản bội. Cả hai từng phản bội lần lời hẹn ước ở bên nhau cả cuộc đời, mỗi người một ngả quay lại làm khổ nhau nữa để làm gì?... Dù đôi khi có những phụ nữ không thể chịu đựng được khi cuộc hôn nhân tan vỡ là bởi họ có những lý do của họ.

Thứ hai, như bạn nói vẫn còn đứa con nữa cơ mà. Nhiều người bảo cố sống với nhau vì con, tư tưởng đấy là sai lầm vì một cặp vợ chồng không thể hạnh phúc đừng nói ở với nhau vì con. Lấy đứa con làm lý do kéo dài cuộc hôn nhân khi chúng ta đã thực sự không hạnh phúc là điều rất tệ, cần giải tỏa nút thắt đó. Đứa trẻ sẽ không hạnh phúc khi bố mẹ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, điều này ảnh hưởng tâm lý con.

Khi chia tay, tôi nghĩ con không có bố bên cạnh đã thiệt thòi quá lớn, mình lại tước nốt hạnh phúc có cảm giác bình thường với bố thì ác thêm. Mình đã ác khi lấy nó ra khỏi vòng tay của bố, bây giờ phải bù đắp bằng cách không bao giờ nói xấu gì về bố với nó cả.

Sau này bố hay mẹ thế nào con sẽ tự nhận ra, đâu cần cho nó một chân dung méo mó về bố. Trẻ con tinh lắm, bố tốt hay xấu tự nhận ra và nhiều khi chắc gì mình đã đúng bởi đó là tình cảm chủ quan của mình. Con có thể nghe vì mình đang nuôi nó nhưng e là chưa chắc nó đã phục, điều này rất đáng sợ. Những suy nghĩ ấy đến khiến tôi trăn trở từng giây, từng phút để thấy nên làm thế nào tốt nhất.

Đầu tiên tôi nghĩ tốt cho con và cho anh Lý nhưng sau đấy thấy mình mới là người nhẹ lòng nhất. Khi thoát ra khỏi những xiềng xích, tháo mình ra khỏi cái giếng sâu hun hút mở bung cánh cửa định nhốt chặt mình vào, tôi thực sự nhẹ nhàng, thấy mọi thứ đẹp hơn. Và hơn hết, bất cứ lúc nào đứng trước anh Lý tôi sẽ không phải thấy xấu hổ hay cắn rứt.

- Nhưng với người tình mới của Công Lý, làm thế nào để chị có thể chia sẻ bình thương thoải mái như một người bạn?

- Cái này do xác định từ đầu rằng không ở được với anh ấy nên mới buông, cớ gì khi có người khác đón, mình lại hằn học. Thường mọi người hay ích kỷ, muốn sở hữu, thấy chồng cũ đi với ai đó vẫn tức, ghen nhưng nếu cứ sống như thế thì chết và thật vô lý.

Tôi nghĩ chuyện này cũng phải từ 2 phía. Bản thân tôi nếu có quan hệ tốt nhưng chỉ là cá nhân cũng không làm được. Bạn gái mới của anh Lý bây giờ cũng là người có lòng để tạo mọi điều kiện cho anh ấy gặp con để chúng tôi cư xử với nhau thoải mái. Anh ấy mà bị người yêu mới mặt nặng mày nhẹ cấm không cho gặp con, vợ cũ này kia cũng khó. Với bạn gái bây giờ của anh Lý, tôi thấy rất ổn và cảm ơn cô ấy vì đã cố gắng để có quan hệ tốt với tôi, với con của anh Lý.

Sẽ rất thiệt thòi với vợ cũ và mới của những người đàn ông khi coi nhau là kẻ thù. Chỉ là người đến trước, đến sau và có một điểm chung là người đàn ông ấy. Thay vì căm ghét nên chia sẻ với nhau, không phải tốt hơn nhiều sao?... Tôi với tư cách người đi trước có nhiều kinh nghiệm nói lại còn đối đãi thế nào người sau của anh ấy tự biết.

Bạn gái mới của Công Lý chụp ảnh cùng con trai Thảo Vân. Ảnh: FBNV.

- Gần đây tôi có xem một clip khá xúc động của diễn viên Công Lý với con gái của vợ đầu và thấy lần hiếm hoi anh Công Lý khóc trước mặt con. Chị hẳn là đã xem clip ấy, vậy chia sẻ gì khi anh Lý thể hiện tình cảm với người con gái đầu cũng như bé Tít con riêng với chị?

- Anh Lý là người xù xì và thô ráp nếu nhìn bên ngoài nhưng dễ xúc động và sống tình cảm. Phải có lý do gì tôi mới yêu và lấy chứ? (cười). Nhưng không thể phủ nhận anh Lý vẫn là ông bố rất trẻ con mà hình như đàn ông giống giống nhau kiểu đấy. Dù không có nhiều thời gian cho con nhưng tôi hiểu sâu trong tâm khảm anh vẫn thương các con, vẫn cảm thấy có lỗi với chúng.

Tôi không ngạc nhiên khi anh Lý khóc mà thấy mừng cùng với thời gian anh ấy càng nhận được những giá trị tình cảm cha con. Tôi mong anh ấy nhìn vào để cố gắng nhiều như chia sẻ để mang đến cho các con nhiều hạnh phúc hơn.

- Cuộc sống của hai mẹ con chị những năm qua hẳn cũng nhiều khó khăn?

- Đúng là nhiều khó khăn nhưng những người làm mẹ đơn thân khi nuôi con cũng đừng coi như một cái gì đó thảm họa. Tôi nghĩ mình cũng có thể dạy con khá nhiều thứ tuy nhiên có những thứ chỉ đàn ông với nhau mới hiểu.

Nếu có bố, con trai sẽ tâm sự nhưng vì không nên mình cố gắng thay vai trò của bố. Có điều bây giờ Tít đang tuổi dậy thì, bắt đầu lớn dần, có những chuyện có lẽ sẽ phải nhờ anh Lý nói với con thường xuyên hơn. Nhưng nói chung tôi nghĩ mọi thứ đơn giản, tôi vẫn vừa làm mẹ vừa làm bố, trừ không đá bóng được với Tít chứ những cái khác các bà mẹ đều làm được.

- Những lúc con trai bực bội không hài lòng về mẹ có tìm đến bố không, thưa chị?

- Có lúc Tít dỗi vì bị mẹ phạt. Tôi từng đặt tình huống nếu con cảm thấy sống với mẹ buồn khổ có thể ở với bố một thời gian nhưng biết thừa con chỉ giận mẹ một phút là hết. Những lúc đối diện với những oán trách, giận dỗi của con, tôi phải thực sự nghiêm túc, nhìn lại xem lý do gì để con như thế? Tôi thường cố gắng tránh đẩy con đến cao trao của sự uất hận nào đó. May mắn cho đến giờ chưa có việc nào dẫn đến tình trạng như thế.

- Với những gì chị và con trai đang sống có vẻ như sự xuất hiện một người đàn ông trong cuộc sống của hai mẹ con không quá quan trọng?

- Nếu nói không quá quan trọng cũng không hẳn sai nhưng quan điểm của tôi vẫn thích một gia đình ấm áp, có người đàn ông hiện diện dù đến giờ cuộc sống của mẹ con tôi rất ổn. Nhưng không phải bỗng dưng tạo hóa lại sinh ra đàn ông, đàn bà. Tôi không hoàn toàn đóng cửa trái tim, vẫn sẵn sàng đón nhận...

- Chị có chạnh lòng không khi sự nổi tiếng đã có, sự nghiệp tạm ổn nhưng hai mẹ con vẫn phải ở nhà thuê?

- Ngay từ đầu tôi chia sẻ với bạn đôi khi tinh thần rất AQ. Nhà thuê không phải là phương án tệ vì ở ngôi nhà đẹp sau đó lại cặm cụi làm và trả nợ cũng khổ. Tôi lựa chọn phương án ở nhà thuê vì không thể ngay một lúc có cục tiền mua nhà nhưng có thể đáp ứng hàng tháng trả tiền thuê và không phải quá vất vả kiếm bằng được tiền để mua được nhà trong khi không có thời gian chơi với con, làm những thứ mình thích.

Nhiều người cho rằng phải có nhà để sau này cho con. Tôi suy từ mình ra, ngày xưa bố mẹ cho gì nhiều đâu, cũng tự lập bằng 2 bàn tay, con mình sau này cũng phải thế. Tôi phải chuẩn bị tinh thần thép nếu không có những đêm chết chìm trong nước mắt nếu thấy mọi thứ không hài lòng.

- Điều gì sẽ khiến chị rơi nước mắt và gần đây chị khóc vì điều gì?

- Tôi là người dễ xúc động nên mọi người hay trêu "lãng mạn nửa mùa" nhưng cuộc sống này có nhiều thứ đẹp để rơi nước mắt. Ví dụ đêm ngủ cầm bàn tay con trai, bàn tay bé trong mẹ, lại nhớ kỷ niệm khi tôi học đại học về nhà cậu cháu mới 2 tuổi cũng bé xíu, tay nó lọt thỏm trong tay tôi mà bây giờ trưởng thành chuẩn bị lấy vợ.

Lúc ấy tôi cũng ứa nước mắt vì nghĩ một ngày rất gần Tít sẽ lớn lên vượt ra khỏi bàn tay của mình và trưởng thành.

Con sẽ có cuộc sống riêng và tôi không biết sẽ như thế nào? Tôi mừng vì còn xúc động được, bởi khóc cũng là cách cứu rỗi tâm hồn già cỗi. Cuộc sống của chúng ta đã quá nhiều mệt mỏi thỉnh thoảng những giọt nước mắt sẽ làm chúng ta trong lành lại hơn bạn ạ.

