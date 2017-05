MC Danh Tùng nói về "Sống chung với mẹ chồng": Xấu nét còn hơn đẹp mờ!

Không xuất hiện quá nhiều trong Sống chung với mẹ chồng nhưng Danh Tùng vẫn gây được ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ. Cùng với Thu Quỳnh - Minh Phương , Danh Tùng đã tạo nên một "cuộc hỗn chiến" trong ngôi nhà tưởng chừng như êm đềm, không gợn sóng. Nếu chuyện mẹ chồng - nàng dâu của gia đình bà Phương (Lan Hương) và Minh Vân (Bảo Thanh) xuất phát từ việc không ưa nhau trong những ngày đầu thì quan hệ của gia đình bà Điều (Minh Phương) - Tùng (Danh Tùng) - Trang (Thu Quỳnh) lại vì bất đồng quan điểm mà trở nên căng thẳng.

Một số khán giả cho rằng, Trang - Tùng là một cặp đôi rất đẹp của Sống chung với mẹ chồng. Nhưng vì cách ứng xử chưa khéo léo và cái tôi quá cao nên đã dẫn đến những cuộc cãi vã không đáng có. Trò chuyện với Danh Tùng xoay quanh những phản hồi của khán giả, nam diễn viên đã có những chia sẻ thẳng thắn:

Cảm xúc của anh như thế nào khi vai diễn của mình trong "Sống chung với mẹ chồng" được nhiều khán giả quan tâm, yêu mến?

Từ lâu rồi tôi mới có cảm giác này. Đó là trong một buổi tối đi chơi, tôi thấy bạn bè mình rã đám muốn về vì đến giờ phát sóng phim Sống chung với mẹ chồng. Bất ngờ và hạnh phúc là cảm giác đan xen của tôi vào lúc đó. Điều tuyệt vời và ý nghĩa với tôi hơn khi bộ phim đã dần trở thành sự quan tâm và tranh luận trong câu chuyện của nhiều người, thậm chí là ngay trong gia đình, tại cơ quan hay những lần gặp gỡ bạn bè.Tôi rất vui khi mình đã góp được một phần nhỏ bé vào sự thành công chung của bộ phim. Xin cảm ơn những tình cảm yêu mến mà khán giả đã dành cho tôi.

Công việc của tôi, bạn biết mà, rất bận rộn. Hầu hết thời gian đều dồn cho các chương trình mình biên tập và lịch quay liên tiếp ở đài truyền hình Việt Nam. Vậy nên, với những bộ phim tôi yêu thích tôi thường tìm xem lại khi đã phát sóng rồi. Còn với Sống chung với mẹ chồng thì điều này có một chút khác biệt. Tối nào nếu ở nhà, tôi cũng bật sẵn ti vi chờ đến phim, còn nếu bận việc bên ngoài, tôi sẽ tranh thủ xem trực tuyến trên điện thoại. Điều này như tiếp thêm cho tôi động lực để tôi say mê nghề diễn hơn.

Tôi khá bất ngờ khi Danh Tùng xuất hiện trong "Sống chung với mẹ chồng" với vai nam thứ Tùng. Tôi không hiểu vì sao một người nhiều kinh nghiệm và đã đóng nhiều vai chính như anh lại nhận lời đóng vai nam thứ ở bộ phim này?

Tôi hiện đang là biên tập viên của VTV, thời gian đi đóng phim không còn nhiều như mấy năm về trước. Lúc này, việc lựa chọn vai diễn tôi cũng tính toán kỹ càng hơn để có thể phân bổ thời gian hợp lý cho công việc. Hơn bao giờ, tôi lại càng thấm thía câu nói mà chính NSND Lan Hương – cô giáo tôi đã từng chia sẻ: "Không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ". Vì thế với tôi xuất hiện nhiều hay ít không quan trọng mà quan trọng là diễn ra vai và để lại ấn tượng với người xem. Tôi vẫn nói vui là: "Xấu nét còn hơn đẹp mờ".

Hơn nữa, Sống chung với mẹ chồng là bộ phim chủ yếu nói về quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, vậy nên những nhân vật như chồng, bố xuất hiện không nhiều. Tuy nhiên cuối phim mọi người sẽ nhận ra vai trò của họ lại rất lớn trong cuộc sống gia đình. Vai Tùng ở Sống chung với mẹ chồng mặc dù xuất hiện ít nhưng lại có đất diễn và sự khác biệt. Bạn hãy chờ đợi điều này trong những tập tiếp theo, đặc biệt là cuối phim. Vì phim đang phát sóng nên tôi không thể lấy ví dụ cụ thể để đảm bảo tính hồi hộp cho khán giả. Tôi muốn nói tôi yêu vai diễn này, và bộ phim đã tạo ra những điều ý nghĩa cho cuộc sống và công việc của tôi.

So với những bộ phim trước thì lần này vai Tùng của anh có phần "kém sắc". Là do đạo diễn yêu cầu anh phải có tạo hình này hay còn lý do nào khác nữa?

(Cười) Như đã nói ở trên, tôi thích "xấu nét còn hơn đẹp mờ". Tôi tôn trọng tính chất của vai diễn và không thể vì cá nhân và sự ích kỷ sợ mình xấu mà làm mất đi hình ảnh và cách tạo hình nhân vật. Tôi chủ động đề xuất và yêu cầu ekip sản xuất cho mình được là cái anh Tùng như trên phim. Một chàng trai có xuất thân từ nông thôn, làm việc ngoài công trường, không thể xuất hiện như một công tử trắng trẻo, bóng mượt và lúc nào cũng chỉn chu. Chính điều này cũng đã khiến Tùng và Thanh có màu khác nhau để phản ánh đúng sự đa dạng trong đời sống thường ngày.

Có nhiều khán giả gặp tôi bên ngoài đã khá hoảng hốt và nói: "Sao ngoài nhìn cháu thế này mà trong phim lại xấu thế?". Tôi không buồn mà trái lại tôi cảm thấy rất vui vì phần nào Tùng trong phim đã khác tôi ngoài đời. Nói thật, ai chẳng muốn xuất hiện thì phải thật đẹp, nhưng cái đẹp đặt sai chỗ còn không thể bằng cái xấu đặt đúng nơi.

Nhiều khán giả cho rằng cách giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu của nhân vật Tùng trên phim còn chưa quyết liệt. Danh Tùng nghĩ như thế nào về điều này?

Tôi lại thấy để giải quyết mâu thuẫn sẽ có nhiều cách. Và trong hoàn cảnh này, sự quyết liệt không phải là tối ưu mà phải là sự khéo léo. Người đàn ông đứng giữa mối quan hệ: Một bên là mẹ, một bên là vợ lúc nào cũng khó xử. Một bên là tình, một bên là nghĩa và cả 2 đều là phụ nữ nên rất dễ bị tổn thương. Nếu không mềm dẻo, tinh tế sẽ dẫn đến sự sai lầm và đánh mất tình cảm của một trong hai. Mẹ với vợ, ai cũng quan trọng hết, không thể vì bênh vợ mà bỏ mẹ hay vì bênh mẹ mà mắng vợ.

Người đàn ông rơi vào hoàn cảnh như Tùng mới hiểu hết sự khó khăn. Rõ ràng ở đây cả Trang lẫn bà Điều - mẹ Tùng đều không phải người xấu, đều rất yêu thương và vì tương lai gia đình. Chỉ là trong cách ứng xử thường ngày, họ chưa có sự hiểu nhau, và tương quan trong suy nghĩ. Tôi thích cách giải quyết nhẹ nhàng, nếu thô bạo quá thì không chừng sẽ làm cho mâu thuẫn dữ dội hơn.

Nếu Danh Tùng gặp phải trường hợp như nhân vật Tùng thì anh sẽ làm như thế nào?

Nói thật, không phải khi đóng phim tôi mới nhận ra điều này. Tôi nghĩ nếu rơi vào hoàn cảnh như anh bạn trong phim, chắc tôi cũng ứng xử như vậy. Tôi thấy giống hoàn cảnh phải lựa chọn cứu mẹ và vợ khi cả 2 người cùng rơi xuống biển. Mẹ thì chỉ có một, mẹ lại là người sinh ra và nuôi dưỡng mình, công ơn của mẹ làm sao kể xiết. Còn vợ thì là người ở bên cạnh mình suốt phần đời còn lại, và là mẹ của những đứa con của mình. Rất khó để ngay lập tức đưa ra quyết định lựa chọn.

Cũng đã có người hỏi tôi chọn mẹ hay vợ? Tôi hỏi lại: "Thế nếu phải bắt buộc bỏ đi 1 cánh tay, bạn sẽ chọn bỏ cánh tay nào". Họ im và đó là cách trả lời của tôi. Trong thực tế, phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, từng tình huống chúng ta có cách giải quyết khác nhau. Và tôi tin nếu thực hiện điều đó bằng sự yêu thương thực sự, với tinh thần bảo vệ tổ ấm thì người đàn ông sẽ có hướng giải quyết hợp lý.

Sẵn nhắc đến diễn viên Thu Quỳnh, tôi thắc mắc là không biết Danh Tùng và Thu Quỳnh đã quay những cảnh tình cảm như thế nào? Xem trên phim, thấy anh chị diễn khá tự nhiên!

Sống chung với mẹ chồng là bộ phim đầu tiên mà tôi và Thu Quỳnh đóng cùng nhau. Quả thực, Thu Quỳnh là diễn viên rất nghề, cô ấy luôn chủ động và tạo cảm xúc cho bạn diễn. Khi xem lại những cảnh đóng với Thu Quỳnh, tôi lại càng cảm nhận rõ điều đó. Quỳnh có lối diễn tự nhiên, rất đời nên luôn cuốn hút. Có nhiều người cũng hỏi tôi đã quay cảnh thân mật với Thu Quỳnh như thế nào, rồi đóng như thế có ngượng không? Tôi trả lời: Khi đóng cảnh thân mật với Quỳnh tôi thấy tôi rất là Tùng (nhân vật trong phim) và Quỳnh thì rất là Trang. Đấy là hai nhân vật còn khi thoát phim, chúng tôi vẫn là anh em ngoài đời. Bạn cứ nghĩ rằng, đã là diễn viên thì phải tôn trọng kịch bản và diễn biến nội dung và nhờ đó mà chúng tôi thấy mình được cống hiến hơn là việc ngại ngùng.

Có những lời đồn về kết thúc bi kịch của cặp đôi Trang - Tùng khi khán giả xem phim dựa vào nội dung cuốn tiểu thuyết mà "Sống chung với mẹ chồng" chuyển thể thành phim. Danh Tùng có muốn nói điều gì về tin đồn này không?

Tôi có biết đến những tin đồn về kết phim. Khán giả hoài nghi cũng đúng, vì rõ ràng Sống chung với mẹ chồng được xây dựng từ một tiểu thuyết mà nhiều người đã đọc. Tuy nhiên, tôi xin phép tôn trọng tính hồi hộp của diễn biến phim nên không trả lời cụ thể. Tôi chỉ có thể nói rằng kết thúc của Sống chung với mẹ chồng sẽ rất đời. Đây là bộ phim từ lời thoại, diễn xuất cho đến từng chi tiết nhỏ đều mang tính đời thực rất cao. Và tôi tin, nếu đề cao tính thực tế thì khán giả chắc hẳn sẽ thỏa mãn với cái kết.

Ngoài "Sống chung với mẹ chồng", sắp tới Danh Tùng còn có dự án phim ảnh nào khác không?

Hiện tại thì tôi vẫn dồn nhiều thời gian và tâm huyết vào công việc biên tập viên – dẫn chương trình. Ngoài bộ phim Sống chung với mẹ chồng thì tôi chưa nhận lời đóng thêm phim nào cả. Cũng có 2 dự án muốn mời tôi tham gia, nhưng vì thời gian eo hẹp nên tôi cũng phải tính toán kỹ càng hơn. Tôi muốn khi làm bất cứ việc gì cũng phải làm đến cùng, hết sức, và không gây ảnh hưởng tới ai. Vì chỉ khi thật tập trung mình mới cho ra những sản phẩm ưng ý được (Cười).

Trước tình cảm của khán giả, chắc chắn Danh Tùng sẽ sớm trở lại trong một dự án phim nào đó. Sau Sống chung với mẹ chồng, niềm đam mê diễn xuất của tôi lại trỗi dậy, cảm giác giống như những ngày đầu mới đóng phim.

Cám ơn Danh Tùng vì đã dành thời gian trò chuyện!

