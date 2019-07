Mai Phương Thúy: Tôi không bao giờ cho ai vay tiền, 500 đồng cũng không

Nhóm bạn thân là hoa hậu không thể thiếu mặt Mai Phương Thúy , nhóm bạn thân là ca sĩ, diễn viên cũng có mặt Mai Phương Thúy... Và gần như cô gái showbiz nào từ Hoàng Thùy Linh, Trà My Idol, Quỳnh Nga... cũng đều dành những lời có cánh tới Thúy.

Việc Mai Phương Thúy có thể chơi thân được với cả showbiz thậm chí là thân được với cả 2 cô gái "kình địch nhau" điều đó tạo nên sự tò mò để chúng tôi có buổi phỏng vấn này.

Người siêu xấu tính, siêu ích kỷ cũng dễ làm tôi chú ý

- Quan điểm của Mai Phương Thúy về tình bạn như thế nào?

Tôi là dạng thờ bạn. Có người đạo trai tức là bạn trai là nhất. Tôi là dạng thờ bạn, bạn tôi là nhất. Ai mà tôi coi là bạn, người đó ho một cái là tôi cuống quýt tít mù.

- Nhưng làm thế nào để Thúy có thể chơi với cả showbiz từ Tú Anh, Đỗ Mỹ Linh, Hoàng Thùy Linh, Trà My Idol...

Dễ lắm, chỉ cần chăm hóng hớt các tin tức rồi ai rủ cũng đi chơi. Đi rồi ngồi tâm sự đến sáng, bạn bảo gì cũng làm và nếu trong hội có những thành viên mới, dễ là sau đó tôi cũng chơi với những người mới đó để làm một hội be bé luôn.

Tôi nghĩ, tôi là người chơi được vì có 2 nguyên tắc. Thứ nhất là luôn lắng nghe, thông cảm và thứ 2 là biết giữ bí mật.

- Trong các mối quan hệ này, Mai Phương Thúy thường là người chủ động kết thân?

Tôi cũng không nhớ nữa. Thường thì tôi là người chủ động ngọt ngào trước để bắt mối sau đó bạn tôi sẽ rủ đi chơi. Tôi sẽ rất có giá vì được mời trong khi thực tế tôi thả câu trước.

- Những cô gái, chàng trai phải hội tụ những yếu tố như thế nào thì mới "lọt" vào mắt Mai Phương Thúy để chị muốn xây dựng tình bạn?

Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này. Nhưng vì câu hỏi này khiến tôi suy nghĩ và thấy là nếu ai đó có gì đó đặc biệt ví dụ như tài năng trong lĩnh vực của họ, tính cách độc lạ hay là người đặc biệt đẹp, thông minh... tôi đều thích.

Nói chung phải có chỗ nào đó hơn người kể cả là một người siêu xấu tính, siêu ích kỷ cũng dễ làm tôi chú ý. Tôi thích cá tính, tài năng, xinh đẹp.

- Những người siêu xấu tính, ích kỷ... nếu kết thân Thúy không sợ mình cũng sẽ thành người xấu tính giống họ?

Thực ra, tôi là người có góc nhìn đa chiều chỉ cần không vi phạm đạo đức hay pháp luật thì siêu xấu tính tôi cũng thấy thú vị, muốn tìm hiểu.

Và tôi nghĩ mình là người có sức ảnh hưởng. Tôi không đồng hóa người ta thì thôi ai đồng hóa tôi được (cười). Ý tôi là tôi rất có bản sắc với lại siêu xấu tính mà vẫn tồn tại được, vẫn sống khỏe thì ắt là có điểm hơn người chỉ cần thay đổi góc nhìn có khi họ lại là người rất tốt.

Tôi quan điểm mình không nuôi người ta được ngày nào thì đừng có ý kiến nhiều

- Bản tính của phụ nữ thường là những người rất hay so đo, ích kỷ. Họ không thích người bạn mình nổi bật hơn mình, được nhiều người yêu quí hơn mình. Khi chơi cùng, để giữ được tình bạn lâu dài. Thúy có phải "hạ" mình xuống cho ngang bằng nhau?

Không, tôi vẫn hay ghen tị, nói xấu bạn tôi đều chứ. Có điều, tôi hay nói thẳng sự ghen tị của mình vào mặt bạn. Tôi không mang công việc hay danh hiệu hoa hậu vào cuộc sống nên trong tình bạn, tôi hiện nguyên hình là một đứa ngáo ngơ, mọt sách.

- Phụ nữ có tính hay than thở, Mai Phương Thúy có hay than thở với bạn bè, có hay móc gan ruột nói những suy nghĩ, câu chuyện của mình không? Và Thúy có thích nghe những chia sẻ không mấy tích cực từ bạn bè?

Tôi chia %. Thường thì tôi dành 20% thời gian và khối lượng giao tiếp để than thở thôi, nhiều quá không hay. Tôi thích nghe hết, cái gì tôi cũng tiêu hóa được. Tôi như miếng mút thấm nước vậy, bao nhiêu cũng hết được.

Còn tôi thì vốn cơ bản không có nhiều vấn đề nên cũng không phải kể lể nhiều. Tôi chỉ hay chia sẻ cảm xúc hay quan niệm sống và các ý tưởng điên rồ, táo bạo mà mình nghĩ ra thôi.

- Mai Phương Thúy nói, một trong những yếu tố khiến chị có nhiều bạn là "biết lắng nghe và thông cảm". Nhưng nếu trường hợp người bạn của Thúy chia sẻ một câu chuyện mà rõ ràng người bạn Thúy sai hoặc cần 1 lời khuyên gì đó trong việc lựa chọn, Thúy sẽ xử lý như thế nào?

Nguyên tắc thứ 3 của tôi là không bao giờ đưa ra lời khuyên hay áp đặt ý kiến cá nhân của mình lên bạn bè.

Là bạn, tôi chỉ lắng nghe và giúp họ giãi bày nỗi lòng thôi chứ không bao giờ khuyên. Đều lớn cả rồi, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình.

Với lại, mình không ở trong hoàn cảnh đó, tính cách mình cũng khác họ nên góc nhìn và lựa chọn của mình không thể phù hợp hoàn toàn với họ được mà cho lời khuyên. Còn nếu bạn tôi hỏi tôi ý kiến của mình thì tôi sẽ nói nhưng nói theo kiểu nếu là tôi thì tôi sẽ làm như thế nào chứ tuyệt đối tôi không can thiệp, không khuyên ai cái gì hết.

- Nhưng như thế có sợ sẽ bị nói là thiếu chân thành?

Tôi dành cả tối nghe người ta giãi bày mà lại nói không chân thành? Thời gian của tôi quý bỏ xừ ra ấy (cười).

Tôi nghĩ nên để mọi người tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Tình bạn là để chia sẻ, cảm thông cùng nhau tạo nên những hồi ức đẹp chứ không phải để can thiệp hay sống hộ đời nhau.

Với lại, chơi lâu cũng hay lây tính nên kiểu gì nó chả có đôi phần giống mình.

- Vậy hỏi thật nếu chơi với một người bạn kém Mai Phương Thúy về mọi mặt có bao giờ chị chủ động đưa ra lời khuyên là "mày nên giảm cân đi cho đẹp", "mày nên thay đổi phong cách để gây chú ý"... hơn không?

Không. Tôi khéo lắm, cái gì nên nói cái gì không nên nói tôi phải biết chứ, làm hoa hậu bao năm để làm gì? (cười).

Tôi quan điểm mình không nuôi người ta được ngày nào thì đừng có ý kiến nhiều. Đối với tôi tôn trọng và yêu thương bạn bè vô điều kiện là ưu tiên số 1 còn tôi không muốn thay đổi ai cả dù họ có tốt đẹp hay xấu xa. Là bạn tôi đều chấp nhận và yêu thương.

Gọi tôi là bạn xấu cũng được, tôi cũng chẳng ham hố làm bạn tốt. Tôi có phong cách của tôi và tôi sẽ giữ như thế.

Tôi chấp nhận bị lợi dụng. Gì chứ, tôi thờ bạn mà

- Có một điều tôi tò mò từ rất lâu rồi, nhóm bạn của Thúy thường là những người tài năng, giàu có vậy mỗi lần tụ tập đi chơi chung, ăn chung... vấn đề kinh tế, chi phí như thế nào?

Tôi cũng không biết nữa. Tôi thường không chủ động đòi trả tiền đâu. Thỉnh thoảng, tôi trả vài món to to như phòng suite khách sạn vài ngàn đô một đêm còn tiền ăn ai tranh trả thì trả chứ tôi chẳng bao giờ ho he gì.

Nói chung tiền bạc không phải vấn đề nên tôi cũng không để ý nhiều.

- Người giầu nên mới nghĩ "tiền bạc không thành vấn đề" chứ bình thường phụ nữ là những người rất so đo thiệt hơn đấy. Thậm chí chỉ thiệt vài chục nghìn cũng có thể kết thúc tình bạn. Sự thoáng của Thúy đã bao giờ khiến chị bị bạn bè lợi dụng và nếu nhận ra điều đó chị có dừng tình bạn đó?

Tôi chấp nhận bị lợi dụng. Gì chứ, tôi thờ bạn mà. Nói vậy thôi, tôi có thể thoáng trong việc tặng quà bạn bè nhưng đó chỉ là quà tặng, ăn uống chứ bình thường tôi không bao giờ cho ai vay tiền, 500 đồng cũng không kể cả mẹ tôi, tôi cũng không cho vay. Vay mượn rất phiền phức.

Nhưng thật ra bạn bè tôi cũng đều giàu có, không tự thân thì cũng nhà giàu, không thì cả hai nên cũng chả bao giờ có chuyện gì.

- Có lần Mai Phương Thúy tặng Đỗ Mỹ Linh chiếc đồng hồ trị giá 1 tỷ. Món quà quá giá trị đó chắc chắn người nhận sẽ thấy vui hạnh phúc nhưng cũng có thể là áp lực để "trả nợ" chị?

Vụ đó hôm nào nên ba mặt một lời mời Đỗ Mỹ Linh đến đây nói chuyện thì mới nói tiếp được. Có nhiều chi tiết hậu trường đợi Đỗ Mỹ Linh kể mới vui chứ tôi xin phép không phát biểu gì.

- Chốt lại là với Mai Phương Thúy để giữ được nhiều bạn như hiện tại là chị luôn chấp nhận thiệt thòi nữa nhỉ? Cho đi chứ không bắt họ phải cho lại ngang bằng với những gì mình đã bỏ ra? Nhưng thật sự làm thế nào để chịu "thiệt" được?

Tôi thực sự rất yêu bạn bè. Bạn bè gần như là tất cả. Nhưng làm bạn với con trai không dễ và hay bị từ chối. Giá như, tôi được cho một cơ hội người ta sẽ thấy tôi là bạn hạng A như thế nào.

Theo Tri thức trẻ