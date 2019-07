Mai Phương Thúy: 'Noo Phước Thịnh bảo tôi nghe lời, anh ấy muốn tôi đừng nói gì cả'

Mới đây, tại chương trình Gương mặt showbiz, hoa hậu Mai Phương Thúy đã chia sẻ nhiều điều về bản thân và những mối quan hệ yêu đương của mình.

Hành động nào của tôi cũng đáng xấu hổ trước đám đông

Nụ hôn đầu của tôi diễn ra năm tôi 16 tuổi, mới lên lớp 11. Hồi đó, tôi quen một anh đã học đại học. Anh ấy làm chụp ảnh Hàn Quốc và tôi có đi chụp. Trong lúc chụp, anh ấy quay sang hôn trộm tôi và lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi.

Hành động nào của tôi cũng đáng xấu hổ trước đám đông vì tôi nghĩ gì nói đấy. Lần nào tôi nói cũng là lỡ lời vì toàn là bộc phát, không nghĩ trước. Về nhà, tôi luôn xấu hổ vì đã làm như vậy, nhưng lần sau lại vẫn làm y chang. Tôi không nên làm người nổi tiếng.

Có hai bộ phận trên cơ thể khiến tôi tự hào nhất là đôi chân và gương mặt. Tôi được hưởng gen của gia đình nên có đôi chân thon dài và luôn được khen là đẹp. Tôi thường xuyên ngắm mình trong gương. Tôi thuộc dạng tự luyến nặng.

Tôi rất thích khuôn mặt của mình vì giống ba mẹ, là hai người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời. Mỗi khi nhìn mình trong gương, tôi đều nhìn thấy họ.

Tôi nghĩ, các cô gái nên tự yêu khuôn mặt của họ và dù có đẹp hay không cũng tự nghĩ là mình đẹp.

Tôi từng trải qua nhiều mối tình lắm. Nếu chỉ tính những lần rung động thì tôi không thể nhớ nổi. Tôi thuộc dạng háo sắc bẩm sinh. Còn mối tình chính thức, khiến tôi yêu thật lòng thì khoảng 2 hoặc 3 mối tình. Cả ba người đều có tính cách khá giống nhau.

Tính cách của tôi rất đáng sợ

Một năm trước, tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình vì cảm thấy đã đạt tới một trạng thái khá vi diệu. Tôi cảm giác con người mình trong như nước, không tham vọng, không sân si, đau buồn, rất tích cực.

Nhưng bây giờ, tôi thấy vui mãi cũng chán nên không thích cuộc sống hiện tại, vì mọi thứ quá dễ dàng. Tôi muốn có những thử thách mới.

Tính cách của tôi rất đáng sợ. Khi cái gì quanh tôi quá tốt, tôi sẽ phá nó ra để đi tìm những đỉnh cao mới.

Hồi xưa, tôi đã xây dựng một hình tượng hoa hậu rất ổn và nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người. Nhưng chính ở đỉnh cao của sự yêu mến đó mà tôi đã phá vỡ tất cả chỉ vì muốn thay đổi.

Tôi cảm giác con người thật của tôi và những gì mọi người yêu mến là khác nhau. Bởi vậy, thay vì sống hoàn hảo, không tì vết, xa cách, tôi đã thể hiện cả cái tốt lẫn cái xấu trong mình, để gần gũi hơn với mọi người. Tuy nhiên, điều này lại sai với hình tượng hoa hậu, nên tôi gặp nhiều thăng trầm.

Nếu bây giờ có người tỏ tình thì tôi sẽ từ chối. Tôi không phải mẫu người đi tìm tình yêu. Tôi thích đi chơi với bạn bè thôi.

H'Hen Niê có vài nhược điểm cần khắc phục

Tôi đánh giá H’Hen Niê về mặt ngoại hình rất đẹp. Cô ấy có một cơ thể rất sexy, gợi cảm, chỉ số chuẩn. H’Hen Niê là cô gái rất thông minh, từ cách cư xử tới tư duy. Cô ấy quá xứng đáng làm hoa hậu hoàn vũ. Nếu bầu cô ấy làm hoa hậu của các hoa hậu cũng được.

H’Hen Niê có một vài nhược điểm, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang dần khắc phục. Trong tương lai, cô ấy sẽ là hoa hậu toàn diện, quốc dân đúng nghĩa.

Nếu H’Hen Niê là hoa hậu kiểu thân thiện, gần gũi, bạn bè thì Phương Khánh lại có khí chất hoa hậu rõ ràng nhất. Từng bước đi, hơi thở, ánh mắt, cử chỉ đều như một bà hoàng. Đó là lí do vì sao cô ấy chiến thắng trong Hoa hậu Trái đất.

Phương Khánh và Hương Giang tương đối giống nhau. Cả hai đều mang vẻ đẹp sexy, gợi cảm và có trí thông minh. Họ khiến tôi có cảm giác muốn đi theo phục vụ họ.

Hoàng Thùy cũng là cô gái hấp dẫn. Tôi có thể ví Hoàng Thùy như Lady Gaga, có sức hút vô cùng lớn. Cô ấy sẽ là nhân vật truyền cảm hứng vô cùng tốt.

Nếu chỉ xét riêng về vẻ đẹp, tôi thấy Huyền My là người đẹp nhất trong các người đẹp Việt Nam thế hệ sau này. Cô ấy có khuôn mặt đẹp nhất trong số các người đẹp tôi đã gặp. Cô ấy đẹp ngọt ngào, tính cách dễ thương. Đó là cô em dễ thương của tôi.

Cũng chính vì gương mặt đẹp nên Huyền My thường gặp phải những điều không hay. Tôi luôn an ủi Huyền My là đẹp quá thì nó thế.

Noo Phước Thịnh bảo tôi nghe lời anh ấy, anh ấy muốn tôi đừng nói gì

Ngay sau khi Noo Phước Thịnh chia sẻ chuyện tôi và anh ấy hẹn hò, chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau. Tôi có hỏi là theo anh, em phải làm như thế nào.

Noo Phước Thịnh bảo tôi nghe lời anh ấy, anh ấy muốn tôi đừng nói gì và không phải làm gì cả. Tôi theo lệnh Noo Phước Thịnh nên không nói gì hết. Anh ấy là chàng trai số 1, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Tôi rất nghe lời anh ấy.

Tôi và anh ấy luôn dành cho nhau nhiều tình cảm trong cuộc sống. Có những lúc vì quá bận rộn nên một thời gian dài chúng tôi không gặp nhau và quên mất sự tồn tại của nhau trong cuộc sống, nhưng cứ gặp lại là rất tình cảm. Mối quan hệ này rất khó để diễn tả, tình cảm rất khó giải thích.

Hiện tại, chuyện tình cảm của tôi là một tờ giấy trắng. Tôi không có nhu cầu yêu đương lắm. Tuy nhiên, tôi không nói là đang độc thân hay không. Có thể hiểu là tôi đang có người yêu nhưng không cần nữa hoặc chán yêu nên không cần yêu. Tình yêu không phải phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Tôi thích một người đàn ông đẹp trai, chải chuốt về ngoại hình. Tôi không lí giải được vì sao mình lại thích như vậy. Đã là gu thì không thể giải thích được.

Tôi sẽ lập gia đình, nhưng không biết là đến bao giờ. Gia đình tôi biết có hối cũng chẳng để làm gì nên không hối. Trông tôi hiền lành thế này thôi nhưng lại khá bướng.

Tôi chẳng nghĩ gì về chuyện hoa hậu và đại gia. Một người đàn ông và một người phụ nữ nếu thích thì đến với nhau, không thích thì thôi. Riêng tôi là cứ phải đẹp trai đã. Vừa đẹp trai, vừa đại gia thì càng tốt. Nhưng như thế thì vừa là chồng của mình, vừa là chồng của 1000 cô thì không hiểu phải giữ thế nào.

