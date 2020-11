Lý Nhã Kỳ: Tôi yêu anh ấy nhưng chưa đủ can đảm để đánh đổi, hi sinh

Tại phần tiếp theo của chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ về sự nghiệp và chuyện tình yêu của mình.

Nếu cứ lao đầu vào đóng phim thì mãi mãi tôi cũng chỉ là một diễn viên

Nhiều người thắc mắc vì sao giữa lúc đang nổi tiếng, tôi lại đột ngột dừng lại hoạt động nghệ thuật để đi kinh doanh.

Thời điểm đó, tôi đang khá nổi tiếng với phim Kiều nữ và đại gia và có rất nhiều cơ hội đến với mình. Tôi nhanh chóng nhìn ra mình phải tận dụng những cơ hội đó làm bàn đạp để chuyển qua kinh doanh thì sẽ hiệu quả hơn việc cứ lấn mãi vào showbiz.

Mọi người cứ nghĩ đi, lúc ấy tôi đang nổi tiếng thật. Nhưng nếu tôi cứ nhìn quanh quẩn ở bề nổi đó rồi lao đầu vào đóng phim thì mãi mãi tôi cũng chỉ là một diễn viên. Mọi cơ hội với tôi chỉ dừng lại ở việc đóng phim.

Nếu tôi cứ đóng mãi như thế, đến giờ tôi cũng nhàm mặt với khán giả rồi, chẳng còn gì thú vị cả.

Với lại, biết đâu nếu tôi cứ đóng phim mãi, tôi sẽ không thăng hoa, cũng không giữ được vị trí của mình.

Tôi đã chuyển qua kinh doanh suốt 10 năm qua và rõ ràng, trong 10 năm đó, dù không hoạt động nghệ thuật nhưng tôi vẫn giữ một vị trí riêng trong lòng khán giả lẫn giới chuyên môn, xã hội.

Ngay cả cách quay trở lại nghệ thuật như thế nào tôi cũng phải lựa chọn. Tôi đã chạy rất nhanh và chín muồi trong kinh doanh nên đến giờ, ngọn lửa nghệ thuật đang cháy rực trong tôi, chứ không còn non nớt như lúc đầu nữa.

Việc anh ấy tìm một hạnh phúc khác bình yên, an toàn hơn tôi là điều đúng đắn

Về trách nhiệm với gia đình, cha mẹ, tôi đã làm hết rồi. Nhiều người hay bảo nhìn tôi bây giờ còn trẻ hơn cả hồi xưa. Tôi bảo họ rằng do mọi thứ tôi đã làm được trọn vẹn, viên mãn hơn những gì tôi nghĩ. Bởi vậy nên trong người tôi đang tiết ra hoóc môn hạnh phúc, ăn chanh mà vẫn thấy ngọt.

Hiện tại, tôi vẫn đang độc thân chứ không yêu đương ai hết. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới.

Cách đây 10 năm, tôi tự thấy rằng sẽ rất khó để chọn được người chồng cho mình. Bây giờ, tôi đã viên mãn hết mọi thứ thì việc chọn một người chồng cho mình rất dễ.

Bây giờ, tôi dễ tính hơn hồi xưa nhiều lắm. Hồi xưa, tôi luôn tự ép mình vào một cái gọi là phải hoàn hảo, tiêu chuẩn. Tôi không cho phép mình thụt lùi, luôn ép mình phải thật hoàn hảo.

Tôi khắc nghiệt với chính cảm xúc của mình để tập trung cao độ nhất, chạy một con đường đua nhanh nhất để về đích sớm nhất.

Đến tận bây giờ, tôi phải tự nhận rằng, sự đổ vỡ trong mối tình 9 năm đó là do mình trước. Tôi yêu anh ấy nhưng chưa đủ can đảm để đánh đổi, hi sinh sự nghiệp của mình để chọn gia đình.

Ngay hiện tại, tôi cần nói một lời rằng, chuyện chia tay lỗi là ở tôi một phần. Việc anh ấy tìm một hạnh phúc khác bình yên, an toàn hơn tôi là điều đúng đắn.

Một người bạn của tôi ở nước ngoài nói tôi như núi lửa, cứ ngầm ngầm rồi phun ra thiêu cháy mọi thứ. Điều đó khiến người đàn ông cảm thấy khó an toàn, bình yên khi bên tôi.

Bây giờ núi lửa trong tôi đã bị dập rồi, tôi chỉ như dòng nước ngầm bình lặng thôi. Sau này nếu mọi người thấy tôi kết hôn với một người bình thường quá thì cũng không nên sốc, cũng đừng ngạc nhiên.

Có thể ở ngoài xã hội người ta bình thường nhưng trong cuộc sống với tôi, người ta tuyệt vời là được.

Long Phạm