Lý do Thủy Top "cạch mặt" Hoàng Thùy Linh dù ở bên động viên bạn lúc xảy ra scandal

Cách đây 10 năm khi khái niệm hot girl mới xuất hiện trong làng giải trí Việt, Thuỷ Top và Hoàng Thuỳ Linh chính là những gương mặt tiên phong ở khu vực phía Bắc. Cả hai không chỉ nổi tiếng bởi những bộ hình đẹp mà còn được chú ý vì nhiều tài lẻ, hay chuyện riêng tư...

Nếu như Hoàng Thùy Linh vụt sáng với vai chính trong series Nhật ký Vàng Anh và scandal lộ clip nóng thì Thuỷ Top được biết tới với những bộ ảnh đầy nóng bỏng khoe vòng một khủng. Có một thời gian, Hoàng Thùy Linh và Thủy Top khá thân thiết. Hai cô gái tuy chênh tuổi nhưng cùng song hành trong khá nhiều bộ hình thời trang.

Thủy Top hết lòng lo cho Hoàng Thùy Linh khi rơi vào scandal lộ clip nóng.

Mối quan hệ giữa cả hai tồn tại một khoảng thời gian ngắn nhưng cho tới hiện tại khi không còn thân thiết, Hoàng Thùy Linh vẫn coi Thủy Top là một trong những người bạn cô trân trọng nhất và ghi lại trong cuốn tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng vừa ra mắt vào ngày 6.3. Nữ ca sĩ nhớ lại quãng thời gian đen tối khi vướng vào scandal mất hết tất cả bạn bè sự nghiệp, chỉ có Thủy Top là người duy nhất ở lại bên cạnh chia sẻ cùng cô những buồn vui khó khăn trong cuộc sống.

Cả hai luôn đi cùng nhau từ những cuộc rượu thâu đêm suốt sáng cho tới những buổi đi xem phim mà Hoàng Thùy Linh không có nổi 40 nghìn đồng để mua vé. Với cô, Thuỷ Top là người thấu hiểu hết những điều mình nghĩ và yêu mến chính con người cô chứ không phải những thứ hào nhoáng như những người bạn ở bên cạnh thời hoàng kim với Nhật ký Vàng Anh.

Dù thân thiết đến mấy giữa cả hai vẫn xảy ra những hiểu lầm khi cùng lúc muốn tấn công vào showbiz với con đường trở thành một ca sĩ. Lúc bấy giờ Thuỷ Top giấu tất cả dự định kế hoạch với Hoàng Thùy Linh trong khi cô chưa từng nghĩ người bạn thân thiết một ngày sẽ trở thành đối thủ của mình. Sự hiểu lầm cứ thế lớn dần tới một ngày khi Hoàng Thùy Linh vô tình biết được Thuỷ Top đang thu âm ca khúc tại studio cùng người bạn chung Long Halo.

Kể từ đó khoảng cách giữa 2 cô bạn thân ngày nào ngày một lớn dần khi Thuỷ Top tránh mặt Hoàng Thùy Linh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Bánh trôi nước vẫn cố cứu vãn tình bạn này khi đã có lần cô từng ôm Thủy và nói: "Tao cần mày, tao chấp nhận hết những chuyện mày đã làm với tao, kể cả những gì người ta nói mày làm với tao mà tao không biết. Nhưng tao vẫn cần mày. Mày đừng bỏ tao!".

Bộ ảnh Táo đỏ là dấu chấm hết cho mỗi quan hệ của Hoàng Thùy Linh và Thủy Top.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn không được giải quyết và đi tới đỉnh điểm là cuộc khẩu chiến trên mặt báo khi Thủy Top tố Hoàng Thuỳ Linh đạo ý tưởng bộ ảnh chụp cùng trái táo đỏ. Thủy Top cho rằng Hoàng Thùy Linh đã ăn cắp ý tưởng và sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Một người bạn chung là Tăng Nhật Tuệ đã phải lên tiếng mong hai cô gái có thể ngồi lại nói chuyện và hóa giải những hiểu lầm nhưng cả đôi bạn không muốn nghe ai giải thích. Sau khi báo chí tiêu tốn không ít giấy mực cho vụ việc, Hoàng Thùy Linh và Thủy Top hoàn toàn cạch mặt nhau.

Sau đó, Thuỷ Top đi du học tại Mỹ, còn Hoàng Thuỳ Linh vẫn tiếp tục miệt mài theo đuổi con đường mình đã chọn. Tới cuối năm 2014, sau quá trình học tập tại Mỹ chuyên ngành truyền thông và biểu diễn. Thuỷ Top quay trở về Việt Nam tham gia chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài và lọt vào top 3 chung cuộc với tên thật Huỳnh Minh Thủy.

Hình ảnh của Thủy Top hiện tại không còn gắn liền với những bộ trang phục nóng bỏng, những bộ hình táo bạo cùng những phát ngôn có phần thiếu suy nghĩ nữa. Thủy Top cũng không xao nhãng việc luyện tập thanh nhạc để hoàn thiện giọng hát của mình, cho ra đời những sản phẩm âm nhạc như Be your own color và Dành cho anh.

Dù thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá công phu nhưng cho đến thời điểm hiện tại Thuỷ Top vẫn chưa thể thoát ra khỏi mác hot girl đi hát trong khi người bạn cũ đã dần khẳng định được vị trí qua những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng cùng mức độ phủ sóng dày đặc.

