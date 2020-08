Lý do gây sốc đằng sau phong trào giải cứu Britney Spears khỏi chính cha ruột

Vào cuối tháng 7 vừa qua, phiên toà giành quyền bảo hộ cho Britney Spears đã được diễn ra tại Los Angeles. Tuy nhiên phiên toà đã bị hoãn lại vì sự cố đường truyền mạng, khiến Britney không thể tham dự.

Điều này dẫn đến việc phiên toà tiếp tục bị trì hoãn lần nữa (lần trì hoãn trước vì lý do dịch bệnh COVID-19). Tuy nhiên, người hâm mộ toàn cầu đã dấy lên làn sóng lớn, vô cùng bức xúc vì cho rằng, đã có "âm mưu" đằng sau vụ việc này. Nhiều fan nghi ngờ có người đã cố tình hack hệ thống online khiến cho Britney gặp khó khăn trong việc kết nối với phiên toà xét xử lần này.

Phong trào "Giải thoát cho Britney" xuất hiện năm 2019, sau khi ca sĩ ngừng chuỗi show hàng tuần tại Las Vegas, nơi thu về hàng chục triệu đô mỗi năm.

Đã có rất nhiều người hâm mộ nữ ca sĩ "Baby One More Time" xuất hiện bên ngoài phiên toà, đeo khẩu trang và cầm theo những tấm biển ghi dòng chữ "Free Britney" (tạm dịch: Giải thoát cho Britney). Chiến dịch "Free Britney" được dấy lên nhờ những người hâm mộ nữ ca sĩ với mong muốn Britney có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bố ruột - ông Jamie Spears - kéo dài suốt 12 năm qua về tài chính lẫn các vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân.

"Britney Spears chịu quản lý nhiều năm. Em ấy luôn muốn được giải thoát khỏi sự giám hộ. Thật khó chịu khi phải xin phép người khác làm điều gì đó".

Anh trai công chúa nhạc pop đã nói hộ tiếng lòng em gái trong một chương trình truyền hình. Lời bộc bạch của Bryan Spears được đưa ra trong bối cảnh phong trào đòi quyền tự do cho Britney đang dâng cao.

Britney và bố - ông Jamie

12 năm sống trong sự quản lý, Britney không thể làm điều mình thích. Để đòi lại quyền tự do, công bằng cho chính mình, Spears làm điều mình không muốn làm: cùng cha ruột ra tòa.

Hiện, không chỉ anh trai, bạn bè là nhiều ngôi sao Hollywood mà rất nhiều người hâm mộ muốn "công chúa nhạc pop" tìm lại tự do, sau hơn chục năm chịu sự quản thúc của cha ruột, không có quyền riêng tư vốn có.

Năm 2007, Britney đã trải qua cơn khủng hoảng lớn nhất và làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí và truyền thông sau khi ly dị Kevin Federline, trầm cảm sau khi sinh, lo lắng và rối loạn cưỡng cực. Đỉnh điểm là khi Britney cạo đầu, tấn công paparazzi, nhốt 2 con trai vào phòng tắm,…Đó là lúc ông Jamie Spears, bố ruột của Britney vào cuộc. Tháng 2 năm 2008, Britney được đặt dưới quyền bảo hộ tạm thời của ông Jamie về đời sống cá nhân. Và luật sư Andrew Wallets về bảo hộ về tài chính.

Quyền bảo hộ ban đầu là tạm thời, nhưng sau đó được đổi thành vô thời hạn nhằm đảm bảo cho việc Britney lưu diễn trong khuôn khổ The Circus: Starring Britney Spears. Dưới quyền bảo hộ, Britney Spears không được phép tự do tài chính, không được tự do bầu cử, không được phép lái xe, không được phép tự do yêu đương, không được phép sở hữu điện thoại di động,…

Một số ý kiến cho rằng ông Jamie và êkíp của ông đang khống chế Britney Spears, nhằm trục lợi tài chính từ cô.

Trước khi chịu sự giám hộ của cha, cô là "công chúa nhạc pop" đình đám, sở hữu khối tài sản lên đến 41 triệu USD, theo Yahoo Celebrity. Bỗng chốc, từ một ngôi sao tiêu tiền như nước, cô trở thành người không có quyền quyết định chuyện tiền bạc.

Giọng ca If U Seek Amy cũng không có quyền riêng tư chính đáng. Theo New York Times, nữ ca sĩ luôn bị theo dõi. Thậm chí, dù mua một ly cà phê, dùng tiền mua bản quyền âm nhạc, cô đều phải báo cáo hoặc có trợ lý nói lại với người giám hộ.

Britney Spears chẳng khác nào "kẻ trắng tay", "người bị lợi dụng" vì không thể tự do dùng tiền của mình, dù là mục đích chính đáng. Cuối cùng, nữ ca sĩ không chịu được, muốn thuê luật sư đòi lại quyền bình đẳng.

Song, ý định của giọng ca Toxic nhanh chóng bị gạt bỏ.

Reva G. Goetz - thẩm phán giải quyết vụ giám hộ Britney - cho rằng cô không có đủ năng lực hành vi dân sự để được quyền có luật sư riêng.

Quyết định này bị fan nữ ca sĩ và nhiều nhà hoạt động nhân quyền phản ứng dữ dội. Không ít ý kiến cho rằng phán quyết trên chẳng khác nào tước đoạt quyền tự do của con người.

Sau khi phiên tòa ngày 22/7 bị hoãn, người hâm mộ Britney cho rằng có thế lực can thiệp khiến cô không thể có mặt. Sự việc làm khán giả nhớ lại vụ fan nói giọng ca Criminal bị giam lỏng tại nhà.

Đầu tháng 7 vừa qua, fan tổ chức cuộc vận động đòi Nhà Trắng can thiệp vào phiên tòa của Britney Spears, thu hút hơn 100.000 chữ ký. Nhiều ngôi sao như Paris Hilton, Miley Cyrus cũng ủng hộ phong trào. Một số cho rằng ông Jamie và êkíp của ông đang khống chế Britney Spears, nhằm trục lợi tài chính từ cô. Nhiều tin đồn nói ca sĩ ngầm kêu cứu qua các video khó hiểu trên mạng xã hội.

Lynne Spears - mẹ Britney - cũng tham gia phong trào, viết thư lên tòa yêu cầu chồng cũ cung cấp hồ sơ bệnh án của con gái. Bà nghi ngờ Jamie ép con gái vào viện tâm thần trong lúc ông đi cấp cứu hồi cuối năm 2018.

Sự việc càng nóng lên khi phiên tòa ngày 22/7 vừa qua đã không được diễn ra như mong đợi khiến nhiều fan hâm mộ phẫn nộ. Phong trào giải cứu Britney càng trở nên quá khích khiến ông Jamie Spears, bố ruột nữ ca sĩ phải lên tiếng hôm qua, 1/8, theo PageSix: "Những kẻ theo thuyết âm mưu đó không biết gì. Thế giới không hiểu tình trạng của Britney. Lệnh giám hộ con gái tôi phụ thuộc vào tòa án California, không phải việc của họ".

Jamie Spears cũng bức xúc với một số người hâm mộ quá khích, gửi thư nặc danh tới gia đình. Nhiều người thân và nhân viên của ông bị theo dõi và dọa giết. Jamie phủ nhận các lời đồn ông cấm con gái lái xe, bầu cử hay nhắn tin điện thoại. "Tôi yêu con gái cũng như các con của mình. Đây là chuyện riêng của gia đình tôi", ông nói.

Britney Spears mong mỏi được thoát khỏi quyền giám hộ.

Mặc dù vậy, có một sự thật là Britney Spears vẫn muốn thoát khỏi quyền giám hộ từ cha ruột. Phong trào #FreeBritney cũng muốn tốt cho nữ ca sĩ, họ cũng mong Britney Spears sớm lấy lại quyền tự do chính đáng sau 12 năm bị quản thúc bởi chính cha ruột. Hi vọng mọi điều tốt lành sẽ đến cho Britney khi mọi thứ ngày càng trở nên quá xa.

Lily (th)