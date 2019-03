Lưu Đê Li “Chạy trốn thanh xuân”: Tôi đang có sức ảnh hưởng lớn nên không dại gì mà chửi phóng viên

Nhắc lại vụ kiện, nữ diễn viên Chạy trốn thanh xuân cho biết: Trong vụ kiện liên quan đến chiếc xe Mercedes Benz, tôi là nạn nhân. Tôi và Nguyễn Lê Giang vốn là anh em thân thiết nên khi nhờ vả thuê chiếc xe để đưa đón đối tác thì tôi không thể từ chối. Ban đầu, bạn tôi đã sử dụng chiếc xe với đúng mục đích là đón đối tác thật. Nhưng thời điểm đó trùng với World cup nên bạn tôi đã cắm chiếc xe để chơi cá độ bóng đá, với mong muốn giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Càng thua thì lại càng lấn sâu để gỡ gạc và càng gỡ thì càng thua, rồi lại tìm cách xoay tiền, khiến tôi bị thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tên tuổi.

Lưu Đê Li tại phiên tòa hôm 21/3

Khi đang gặp rắc rối vì bị lừa, diễn viên Lưu Đê Li lại tiếp tục dính vào việc bị cho là đã văng tục, quát tháo với phóng viên có mặt tại tòa hôm 21/3 tại Thanh Hóa. Dù là phiên tòa công khai, báo chí được phép tác nghiệp, nhưng nữ diễn viên Lưu Đê Li không đồng ý cho phóng viên chụp ảnh. Theo phản ảnh, khi thấy các phóng viên tác nghiệp, cô đã phản ứng gay gắt giữa phiên tòa: “Mày im... mồm đi” và dọa gọi cho tổng biên tập của báo.

Đính chính về thông tin này, Lưu Đê Li cho biết: Tôi không xưng “mày” với phóng viên mà chỉ nói “im mồm đi”. Sau khi nghe tôi giải thích, tất cả các bài báo đều đã tự đính chính cho tôi và đổi tít. Có lẽ do hôm đó, khán phòng rộng và vang, phiên xử diễn ra công khai nên nhiều người dân vào dự rất ồn ào nên các phóng viên đã nghe nhầm lời nói của tôi. Tôi đang có sức ảnh hưởng rất lớn trên truyền hình và phim Chạy trốn thanh xuân mà tôi đóng đang phát sóng ở giờ vàng nên tôi không dại gì mà làm điều đó trước mặt công an, viện kiểm sát. Như thế khác nào tự đẩy mình vào sóng gió? Tôi nghĩ là sự hiểu lầm thôi.

Ngoài đời, Lưu Đê Li cũng thừa nhận, cô là người có cá tính mạnh mẽ, thích những vai diễn của phim hành động có cảnh đấm đá, bắn nhau. Sau khi Chạy trốn thanh xuân kết thúc, cô mong muốn được “thoát vai” để những dạng vai như vậy hoặc có độ khó hơn. Tuy là diễn viên không chuyên nhưng Lưu Đê Li cho rằng cô là người có nhiều năng lượng và tố chất, cũng như khát khao chinh phục thử thách.

Hiện, phim Chạy trốn thanh xuân chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Trong phim, Lưu Đê Li thủ vai chính tên An. Loại trừ các scandal về đời tư, Lưu Đê Li được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, dù là diễn viên không chuyên. Tuy nhiên, những ồn ào mà cô vướng phải cũng vấp khá nhiều phản ứng của công chúng, cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến bộ phim. Bởi không ít khán giả lên tiếng đòi tẩy chay bộ phim. Trước đó, ngay khi biết Lưu Đê Li thủ vai chính, lại là phim nói về thời thanh xuân, nhiều khán giả đã tỏ ra bất bình rằng: “Diễn viên Việt Nam hết người rồi hay sao mà phải chọn người tai tiếng như Lưu Đê Li vào hình tượng đẹp đẽ của An?”.

Những ồn ào xung quanh đời sống cá nhân của Lưu Đê Li từng khiến khán giả đòi tẩy chay phim Chạy trốn thanh xuân

Lưu Đê Li từng vướng nhiều ồn ào, scandal đời tư. Suốt một thời gian dài, cô bị vợ của bạn trai tố là kẻ thứ 3, công khai chung sống và con riêng với nam DJ này khi mà thủ tục ly hôn vẫn chưa diễn ra. Cô cùng từng lộ nhiều ảnh uống rượu, hôn đồng tính, ăn chơi ở bar...

Tuy nhiên, diễn viên Chạy trốn thanh xuân mong rằng, khán giả đừng nhìn An để nói về Li vì Li chỉ là đối tượng gián tiếp truyền tải nhân vật An đến người xem. “Thú thật, khi tôi được chọn vào vai diễn nay, bất cứ ai trong đoàn làm phim cũng rất đau đầu. Đầu tiên, nhân vật An là sinh viên, trong khi tôi cũng đã bước qua thời đó khá lâu rồi. Thêm nữa, xung quanh tôi cũng có những tin đồn, scandal bủa vây. Chắc chắn những điều đó không khỏi khiến họ phải căng đầu suy nghĩ. Nhưng tôi tự tin khẳng định, những lùm xùm xung quanh cuộc sống không hề liên quan đến diễn xuất. Trước nay, tôi luôn tách biệt rõ ràng giữa đời tư và công việc.

Minh Nhật