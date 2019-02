Lương Thanh: 'Rất sợ cảnh nóng với cả Bình An và NSND hơn 44 tuổi'

Lương Thanh vội vã đến điểm hẹn phỏng vấn với phóng viên. Cô giản dị với áo trắng, quần jeans đen, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng.

Nữ chính Những cô gái trong thành phố tỏ ra bối rối vì đến muộn so với giờ hẹn. Cô thành thật vì mới hết “quãng đời sinh viên” nên cũng sinh hoạt chưa thực quy củ. “Mấy hôm nay, mình nghỉ quay phim nên lại dậy muộn, mọi người thông cảm cho mình nhé, mình không cố tình đâu”, cô phân trần.

Lương Thanh sinh năm 1996 là nữ chính của bộ phim đang gây chú ý trên sóng giờ vàng - Những cô gái trong thành phố.

"Tôi là thủ khoa, nhưng không phải người giỏi nhất"

- Chị giản dị hơn hình dung của nhiều người về một nữ chính phim truyền hình ở ngoài đời, trong khi có thông tin trên mạng tiết lộ chị từng là hoa khôi trường Điện ảnh, xuất thân cũng giàu có?

- Ôi! Ai đồn vậy thế (cười). Không phải đâu, tôi xuất thân bình dân lắm, gia đình không giàu có, cũng chẳng có người thân nào làm nghệ thuật. Tôi quê ở Thanh Hóa, vẫn đang ở nhà thuê trên này cùng bạn.

“Hoa khôi” cũng không phải. Tôi chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào cả. Có người bảo tôi là “hoa khôi” của trường, nhưng là trêu thôi. Tôi chỉ là thủ khoa đầu vào vì may mắn được điểm văn cao, 8 điểm, dù điểm năng khiếu không quá nổi bật.

- Thủ khoa một trường nghệ thuật liệu có áp lực phải theo nghề hơn bạn bè, đồng môn?

- Tôi nghĩ là không, bởi vì thủ khoa cũng đâu phải người giỏi nhất. Nghệ thuật là năng khiếu, nhiều bạn học bình thường nhưng diễn xuất không ai chê được. Thế nên, thủ khoa cũng không phải là gì ghê gớm.

Như tôi, cũng phải đến năm thứ tư đại học mới có vai diễn truyền hình đầu tiên là phim Cả một đời ân oán, và mới đây mới là vai chính trong Những cô gái trong thành phố. Tôi chưa tham gia vai điện ảnh nào. Còn trước đó, tôi chỉ cần được lên hình là vui rồi.

Nữ diễn viên cho biết cô xuất thân tỉnh lẻ, trong gia đình bình dân.

- Chị đến với vai Mai đầy gai góc trong “Những cô gái trong thành phố” như thế nào?

- Đạo diễn của Những cô gái trong thành phố là NSƯT Vũ Trường Khoa, cũng là đạo diễn của Cả một đời ân oán. Chú bảo trong dàn diễn viên trẻ của Cả một đời ân oán, chú thích tôi nhất, nhưng đến phim này, chú vẫn yêu cầu tôi đi casting, và cũng phải casting 2 lần mới được nhận.

"Bình An cũng ngại vì đã có người yêu"

- Trong phim, những cảnh yêu đương, thân mật với nhân vật Khanh, do Trần Nhượng, một NSND hơn 44 tuổi có làm khó chị?

- Khi mình đã muốn thành một diễn viên chuyên nghiệp thì nên bỏ qua sự ngại ngùng. Diễn thì phải thật, còn giấu diếm khán giả nhìn ra ngay. Nhưng cũng may, tôi phải diễn tâm lý sợ của một cô gái trẻ với một gã dê già như ông Khanh nên cũng rất dễ đồng cảm và không gặp nhiều khó khăn.

- Thế còn cảnh hôn, thân mật với Bình An thì sao?

- Tôi cũng ngại vì anh Bình An có người yêu rồi. Mà anh Bình An cũng ngại. Sau đó, anh An có nói với tôi là bây giờ hai anh em nên bỏ qua chuyện có người yêu hay chưa. Nhưng đến lúc diễn cảnh hôn, cả hai vẫn ngại, tôi chỉ biết cười. Đạo diễn sau đó nhắc chúng tôi phải nghĩ là đang yêu nhau thật, nếu không nhìn trên hình sẽ rất "ghê".

"Diễn thì phải thật, còn giấu diếm khán giả nhìn ra ngay", cô nói.

- Một nhan sắc chân phương, lại mới vào nghề đã đóng cảnh nóng, kể cũng mạo hiểm?

- Tôi cũng rụt rè, ví như cảnh nằm trên giường ở khách sạn. Lúc đầu tôi không nghĩ là cần hở nhiều đến thế. Tôi bảo với đạo diễn là “Chú ơi, còn cách nào khác không”. Đạo diễn bảo “Cháu phải nghĩ cháu là nhân vật” nên tôi đồng tình. Khán giả nhìn vậy mới thương mình, chứ che hết thì chắc chẳng ai thương.

Nhưng cũng có cảnh thân mật trong phim, tôi làm một đúp ăn ngay nên không phải diễn nhiều. Như cảnh nóng của tôi và anh Bình An, cảnh đó, chúng tôi chỉ làm một lần. Diễn xong, đạo diễn khen và đùa “Chúng mày làm lại cũng không tốt hơn thế được đâu”.

- Ngoài cảnh nóng, có phân đoạn tâm lý nào đòi hỏi sự dụng công của một diễn viên trẻ?

- Là những cảnh khóc, có những ngày tôi phải khóc từ sáng đến tối vì cảnh nào cũng khóc. Nhưng không vì thế mà nhân vật nhu nhược đâu, Mai sau này sẽ là cô gái rất mạnh mẽ.

Qua bài phỏng vấn, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến NSƯT Công Lý. NSƯT Công Lý với vai trò phó đạo diễn đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi rất nhiều trong diễn xuất. Ngoài ra, anh Bình An cũng là người đẩy cảm xúc cho tôi rất tốt.

- Vai chính đầu tiên và cũng là một vai chị phải vượt qua nhiều nỗi sợ, phải không?

- Thực ra, khi nhận vai, tôi không nghĩ là có nhiều nỗi sợ như thế. Tôi cũng không nghĩ là phải hôn sâu như thế khi diễn cảnh hôn. Nụ hôn với anh Bình An cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi trên màn ảnh. Cảnh của tôi với NSND Trần Nhượng cũng là lần đầu tiên tôi đóng yêu đương với một nghệ sĩ nổi tiếng và hơn mình nhiều tuổi đến thế.

"Tôi đã lo được cho mình, và sẽ lo cho gia đình"

- Chị vừa mới ra trường, vậy đã sống được bằng nghề diễn chưa?

- Tôi đã lo được cho bản thân mình, tôi đang muốn tốt hơn để lo được cả cho gia đình. Gia đình tôi kinh tế cũng không quá vững nên cũng cần hỗ trợ. Tuổi trẻ còn sức lực thì cứ làm hết mình. Trước hết, tôi đang nghĩ đến việc cố gắng mua được nhà để không phải ở nhà thuê nữa.

- Giả sử phải đặt vào lựa chọn giống nhân vật Mai, một bên là giữ gìn tình yêu, một bên là lấy chồng đại gia để có tiền giúp đỡ gia đình. Chị sẽ chọn lựa như nào?

- Nếu vào hoàn cảnh khó khăn như gia đình Mai, chắc chắn là phải gạt bỏ tình yêu sang một bên, để cố gắng giải quyết cho gia đình mình.

Nhưng nếu là cuộc sống bình thường, sao lại chọn người mà mình không yêu được. Tôi mà đã không yêu thì đi chơi, đi ăn cũng chẳng được, chứ chưa nói đến chuyện hai người đến với nhau.

- Nghe nói chị sắp tham gia một cuộc thi nhan sắc nhưng không phải là Hoa hậu Việt Nam hay Hoa hậu Hoàn Vũ. Một diễn viên đang có nhiều cơ hội như chị tìm kiếm gì ở cuộc thi nhan sắc, nhất lại là cuộc thi có thể bị cho là “ao làng”?

- Tôi chỉ muốn thử sức mình và ghi dấu ấn vào thời tuổi trẻ. Cứ bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất vì tôi cũng chưa biết catwalk là gì (cười).

Nữ diễn viên tự nhận bản thân có khuôn mặt hiền lành nên cũng khó đóng vai ác.

- Diễn viên lại kiêm người đẹp, rất dễ gặp cám dỗ, chị sẽ ứng xử sao?

- Tôi nghĩ là do mình thôi, quan trọng là mình phải cứng rắn. Như khi mới vào trường đã có những người nhắn tin cho tôi rất khiếm nhã, mời đi ăn và sẽ được rất nhiều tiền, nhưng tôi không bao giờ đồng ý. Đến bây giờ cũng vậy, tôi thường bỏ qua luôn khi nhận được những tin nhắn như thế.

- Và chị vẫn sẽ ở nhà thuê, và tự mua nhà?

- Vâng, và bằng nghề diễn. Sau khi tham gia nhiều phim truyền hình, tôi cũng đã được mời đóng quảng cáo, cát-xê cũng cao hơn trước.

- Trò chuyện với chị hôm nay, thấy chị thật thà, chân phương như rất nhiều cô gái tỉnh lẻ khác. Chị có dám đảm bảo mình sẽ giữ mãi được điều đó giữa showbiz?

- Tôi mãi thế này thôi, dù có nổi tiếng hơn. Bạn ghi âm điều đó lại nhé, chúng ta hãy cùng coi đó là bằng chứng.

Theo Zing