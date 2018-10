Lộ diện chồng Tây của Ngọc Anh 3A

Ngọc Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 3A. Ngọc Anh từng kết hôn và có gần 20 năm chung sống với người chồng đầu tiên - nhạc sĩ Trần Hùng (con trai của NSND Tường Vy). Sau khi nhóm 3A tan rã, Ngọc Anh theo chồng sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ nghệ sĩ đứt đoạn vào năm 2017.

Khép lại cuộc hôn nhân tan vỡ, gần 1 năm sau khi chính thức “đường ai nấy đi” với chồng cũ, ca sĩ Ngọc Anh 3A đã kết hôn với ông xã người Mỹ vào năm 2018.

Ca sĩ Mai Tiến Dũng - “tình tin đồn” một thời của ca sĩ Tóc Tiên cũng có mặt. Anh xuất hiện tình tứ tay trong tay cùng Á quân cuộc thi nhảy So you think you can dance Hoàng Mỹ An.