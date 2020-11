Lê Thúy: 'Đỗ An là người chồng tuyệt vời'

Nhân sinh nhật lần thứ 36 của chồng, Lê Thúy dành những lời yêu thương gửi đến Đỗ An. Cô thừa nhận mình là người phụ nữ có cá tính mạnh, "quá đàn ông". Vì vậy lấy được người chồng có thể nhẫn nhịn, chịu lép vế trước vợ như Đỗ An là điều quá may mắn. Với Lê Thúy, anh được chấm là người chồng tuyệt vời nhất.



Người mẫu sinh năm 1991 chia sẻ: "Người đàn ông không bao giờ biết giận, biết ghét ai, luôn yêu thương và cảm thông với tất cả mọi người và đặc biệt yêu chiều vợ số 1. Từ lúc yêu nhau đến cưới nhau nay đã 7 năm, em luôn cố gắng có mặt trong ngày mà anh được sinh ra. Anh nói ngày đó là ngày đặc biệt nhất sau ngày cưới của hai vợ chồng vì có ngày anh sinh ra anh mới cưới được em làm vợ. Sến thật sự nhưng làm mình đổ gục".

Vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An mặn nồng sau 6 năm kết hôn.

Lê Thúy cho biết cô đã học được nhiều thứ ở Đỗ An, nhất là tính buông bỏ. "Anh bảo mình rằng em đừng ghét hay hận ai cả, vì mình chỉ sống được một lần thôi hãy luôn sống lạc quan nhất, vị tha nhất. Em ghét ai hay hận ai thì em là người thiệt, chứ người ta vẫn sống vui vẻ bình thường nên hãy bỏ qua tất cả và hãy yêu thương nhau nếu có thể". Nhờ lời khuyên này Lê Thúy hứa sẽ buông bỏ hết để sống thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. "Chúc mừng sinh nhật anh yêu, yêu thương người đàn ông cung Bò Cạp rất nhiều", cô nhắn nhủ chồng.



Đỗ An đón tuổi 36 hôm 14/11.



Tối 14/11, Lê Thúy cùng bố mẹ và một số người thân tổ chức sinh nhật cho Đỗ An tại một nhà hàng sang trọng. Cả nhà cùng quây quần hát mừng sinh nhật, ăn bánh kem, thưởng thức những món ngon và trò chuyện rôm rả.

Lê Thúy và Đỗ An kết hôn đầu năm 2015. Sau gần 6 năm chung sống, cặp vợ chồng ngày càng mặn nồng. Tuy nhiên cả hai bị áp lực vì nhiều năm vẫn chưa có bầu. Từ cuối năm 2018, Lê Thúy tuyên bố ngưng hoạt động nghệ thuật để lên kế hoạch làm mẹ. Hai năm qua, cô tập trung vào công việc kinh doanh, làm thiện nguyện và chỉ thỉnh thoảng tham dự show của những người anh thân thiết.

Theo Cherry Trần

Ngôi Sao