Lê Thúy cấp cứu

Người đẹp sẽ phải tái khám sau hai ngày. Nếu tình trạng sức khoẻ không cải thiện, cô buộc nhập viện truyền kháng sinh. Đỗ An từ chối chia sẻ về tình hình bệnh của vợ.



Vợ chồng Lê Thuý - Đỗ An.

Lê Thúy trước giờ nổi tiếng với thân hình "cò hương". Từ lúc bắt đầu kinh doanh, nữ người mẫu dốc sức làm việc khiến cơ thể bị suy nhược. Cô sụt 10 kg trong hai tháng đầu mở quán ốc. "Thuý từng mơ ước sau này sẽ mở một quán ăn gì đó của chính mình, và giờ thành hiện thực nên rất hạnh phúc", chân dài 9X chia sẻ. Cô nói khi nào quán ăn hoạt động ổn định, cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Lê Thuý sinh năm 1991, là á quân của Vietnam's Next Top Model 2011. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt góc cạnh và chiều cao nổi trội. Người đẹp bất ngờ kết hôn cùng diễn viên Đỗ An đầu năm 2015. Gần đây, cô gặp áp lực vì chưa có tin vui sau 5 năm kết hôn. Nguyên nhân chậm có con là cơ thể Lê Thuý khá gầy, không thích hợp mang thai, do đó cô quyết định rút lui khỏi sàn diễn tập trung điều dưỡng sức khoẻ.

Đầu năm 2020, Lê Thuý bất ngờ tiết lộ từng có suy nghĩ ly hôn. Song cô cảm thấy may mắn khi Đỗ An chịu đựng và thấu hiểu mình. Người đẹp cho biết ông xã luôn bên cạnh chăm sóc, động viên khi cô ngã bệnh hay gặp áp lực trong cuộc sống. Cô gửi lời xin lỗi đến chồng và luôn trân trọng từng điều nhỏ nhặt mà anh làm cho mình. Đỗ An thì bày tỏ anh ủng hộ Lê Thuý quay lại với nghề khi sức khoẻ cô trở lại bình thường.

Theo Ngôi sao