Lê Âu Ngân Anh: "Tôi vẫn yêu gương mặt bố mẹ đã ban cho"

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh đã tích cực tương tác hơn những ngày sau đăng quang. Không chỉ vậy, cô còn tự tin phát ngôn về nhan sắc của mình.

Chia sẻ của Lê Âu Ngân Anh về gương mặt do bố mẹ ban cho.

Mới đây, cô viết những dòng tâm sự bằng tiếng Anh: "Me in a life with my real age, the life without the flash of cameras or the dazzling light on stage. No matter who are commenting on my face, I still love it as my parents gave it to me. It is undeniable that this chubby face has made my own signature since I was very little. Have a good sunday, my beloved ones". Tạm dịch: "Tôi trong cuộc sống với đúng tuổi thật, cuộc sống không có đèn flash của máy ảnh hay ánh sáng rực rỡ trên sân khấu. Dù mọi người có nói gì thì tôi vẫn yêu gương mặt bố mẹ đã ban cho. Không thể phủ nhận rằng khuôn mặt mũm mĩm này đã tạo nên thương hiệu riêng biệt về từ tôi tôi còn nhỏ".

Thêm một lần nữa, Hoa hậu Đại dương 2017 khẳng định nhan sắc hiện tại của cô là do bố mẹ ban cho chứ không phải do cô phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, liên quan đến việc Lê Âu Ngân Anh có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, phía BTC đã đưa ra những bằng chứng chứng minh cô có vẻ đẹp tự nhiên.

Song thông tin này vẫn chưa làm dư luận lặng xuống, nhiều người vẫn thắc mắc về lý do cặp môi của cô bị sưng phồng bất thường trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.

