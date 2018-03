Lăng mạ người nổi tiếng chỉ vì… ghét, coi chừng vướng lao lý

Khốn đốn vì anti fan

Nhiều người gọi mạng xã hội là cái chợ vì ở đó hội tụ đủ kiểu người, từ các bé tuổi teen đến những cô chú trung niên, từ học sinh đến nghệ sĩ, từ những người coi nó là cánh cửa mở ra nhiều thế giới đến những kẻ coi đây là nơi thể hiện cái tôi ích kỷ. Với các nghệ sĩ, mạng xã hội là kênh quảng bá hình ảnh tuyệt vời. Nó giúp họ tương tác với người hâm mộ, hâm nóng tên tuổi, gây chú ý với truyền thông. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng chính là nơi khiến nghệ sĩ điêu đứng vì làn sóng anti fan (anti fan là cách gọi chung dành cho những khán giả cực kỳ căm ghét một nghệ sĩ nào đó và tìm đủ mọi cách để bài trừ, tẩy chay).

Hội anti fan của nhiều sao Việt có lượng thành viên không chỉ vài người mà lên tới hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người. Anti fan không chỉ đơn thuần lăng mạ, sỉ nhục mà còn lập hẳn các chiến dịch để “dìm hàng” nghệ sĩ mình không thích. Trong làng giải trí Việt, Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Chi Pu... đều là những người sở hữu lượng anti fan “khủng”.

Con đường trở thành “nữ hoàng giải trí” của Hồ Ngọc Hà không trải hoa hồng mà đầy rẫy những chông gai, bởi lực lượng anti fan khủng khiếp ở phía sau luôn tìm cách hạ bệ người đẹp. Những hành động anti fan dành cho Hồ Ngọc Hà có lẽ đáng sợ hơn bất cứ ca sĩ nào ở Vpop. Trong đó, việc bị anti fan kêu gọi tẩy chay ở giải MTV EMA 2014 có lẽ sẽ mãi là kỷ niệm đáng buồn với nữ ca sĩ.

Chi Pu chia sẻ, anti fan đã khiến cô phải chịu nhiều áp lực.

Một nghệ sĩ khác cũng rất thấm thía nỗi đau do anti fan gây ra chính là Chi Pu. Xuất hiện dày đặc trên nhiều phương diện từ phim ảnh, quảng cáo, chương trình truyền hình, Chi Pu đang nỗ lực hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng. Thế nhưng, chính điều này lại khiến cô lọt vào danh sách những nghệ sĩ bị nhiều người ghét nhất hiện nay. Nói về sức ép của anti fan, Chi Pu cho biết: "Cứ mỗi sáng thức dậy, cứ mở mắt ra là có người chửi mình, cứ mở mắt ra là áp lực, là tiêu cực. Chi cảm thấy mình trống rỗng không biết phải làm như thế nào, gần như tự kỷ”. Cô gái Hà thành cũng thừa nhận, có những thời điểm, sức ép từ các anti fan khiến cô không muốn nhìn ánh mắt của bất cứ ai, run rẩy khi bước về phía đám đông.

Mạng xã hội là ảo nhưng tổn thương nó gây ra là sự thật. Vì vậy, dù là cô gái mạnh mẽ như Hồ Ngọc Hà hay cá tính, phớt đời như Sơn Tùng M-TP thì những lời chửi bới, lăng mạ kia cũng sẽ khiến họ tổn thương. Vết thương lòng đó dù được giấu kín cỡ nào cũng đều khiến cuộc sống trở nên khó khăn.

Đáp trả anti fan, kẻ khôn - người dại

Là người của công chúng, chắc chắn các nghệ sĩ không thể tránh khỏi chuyện người yêu kẻ ghét. Thế nên, anti fan từ lâu đã được coi là một phần tất yếu. Tuy nhiên, với những gì mà nhiều anti fan thể hiện đang cho thấy sự thiếu văn hóa. Trước làn sóng mang tên anti fan, mỗi nghệ sĩ sẽ có cách đáp trả riêng, nhưng không phải ai cũng làm được điều khôn ngoan.

Mới đây, người mẫu - diễn viên Linh Chi quyết định mạnh tay với các anti fan sau một thời gian dài chịu đựng những lời lẽ không hay. Theo đó, Linh Chi đã nhờ cơ quan công an và làm các thủ tục cần thiết với luật sư để “dằn mặt” những người đã lăng mạ và xúc phạm đến cô. Đại diện truyền thông của Linh Chi cho báo ĐS&PL biết, hiện tại, vì liên quan đến thủ tục pháp lý nên Linh Chi chưa muốn lên tiếng cụ thể về sự việc. Tuy nhiên, việc bị anti fan lăng mạ trong suốt một thời gian dài đã khiến cô không thể chịu đựng và phải nhờ cậy đến pháp luật để xử lý.

Trước Linh Chi, ca sĩ – diễn viên Nhật Kim Anh cũng đã có những hành động vô cùng quyết liệt để vạch mặt anti fan. Khi bị một tài khoản facebook “tố cáo” đập đá, chơi thuốc lắc và ngủ với tất cả đàn ông trong showbiz, Nhật Kim Anh đã nhờ công an vào cuộc và đến thẳng nhà để nói chuyện với chủ tài khoản kia. Nhật Kim Anh chia sẻ, người này đã rất sợ, hoảng loạn và nói đó không phải là tài khoản của mình mà do ai đó muốn hại. Sau đó, do thái độ thành khẩn, Nhật Kim Anh đã bỏ qua sự việc.

Nhật Kim Anh tìm đến tận nhà người tung tin đồn để giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV, Nhật Kim Anh cho biết, mọi chuyện đã được giải quyết và không muốn câu chuyện trở nên phức tạp. Sau vụ việc lùm xùm, nữ diễn viên cũng nhắn nhủ: “Mình mong những bạn dùng facebook hãy vui chơi một cách lành mạnh, đừng ăn cơm nhà mà lo việc thiên hạ. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Đừng đem chuyện của người ta thêm mắm, thêm muối để câu like vào trang của mình, rồi rước họa vào thân lúc nào không biết”.

Một trường hợp khác, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng cũng là nghệ sĩ thông minh, quyết liệt trong việc đáp trả anti fan. Trò chuyện với PV báo ĐS&PL, Mr.Đàm cho biết: “Tôi xin mượn lời bài hát của Hồ Ngọc Hà để nói, “nếu không mạnh mẽ em biết phải làm thế nào?”. Thật ra, sống trong nghề này mỗi người phải trang bị cho mình sức chịu đựng và một tinh thần thép để có thể vượt qua dù giông bão thế nào. Quy luật thôi, mình mà lùi một bước là họ sẽ lấn tới. Tôi biết mình đúng, sai để mà phản pháo. Tính cách của tôi là vậy. Phải chống trả dù đó là sự chống trả yếu đuối. Mình phải thể hiện cho họ biết, mình không dễ ăn hiếp”.

Bên cạnh những nghệ sĩ có cách xử lý khôn ngoan, không ít người lại giận quá mất khôn. Akira Phan ví anti fan như “sâu bọ”, Vũ Hạnh Nguyên nói anti fan ngang và ngu, Noo Phước Thịnh khuyên anti fan rảnh thì nên đi nhặt rác, chùi toilet hay Tuấn Hưng dùng những ngôn từ chợ búa để “dằn mặt” người xúc phạm vợ, con trai anh. Sự đáp trả nóng giận ấy làm các nghệ sĩ phải đối mặt với nhiều chỉ trích và khiến anti fan càng nhân rộng hơn.

Hãy khôn ngoan

Chẳng ai thấy dễ chịu khi phải đón nhận những lời lăng mạ hay chứng kiến một chiến dịch tẩy chay mình. Nhưng, khi đã là người nổi tiếng bạn cần thận trọng trong phát ngôn và hành xử. Suy cho cùng, facebook là căn nhà không có cánh cửa, ai cũng có thể bước vào và những lời nói thiếu chuẩn mực sẽ bị nhiều người “thưởng thức”. Lời nói thể hiện tính cách, phông văn hóa, cách cư xử của mỗi người và những ngôn từ kia sẽ làm xấu hình ảnh của chính các nghệ sĩ. Mỗi phát ngôn, mỗi hình ảnh sẽ là những điểm cộng hoặc sẽ là điểm trừ trong lòng khán giả. Mạng xã hội chỉ cho ta mảnh đất còn nhà do chúng ta tự xây, nhà đẹp hay xấu là do chính bạn tạo nên.

Theo MC Nguyên Khang, nghệ sĩ dùng mạng xã hội cần phải khôn ngoan.

Theo MC Nguyên Khang, nghệ sĩ dùng mạng xã hội cần phải khôn ngoan. Lời qua tiếng lại, đấu tố gay gắt đã vô tình biến mạng xã hội thành cái chợ. Chuyện ăn miếng trả miếng thường không có hồi kết. Vì vậy, nghệ sĩ cần biết tiết chế trong cách xử lý để không đẩy sự việc đi quá xa.

Với các anti fan, vẫn biết rằng mạng xã hội là nơi tự do nhưng không vì thế mà có quyền bôi nhọ người khác. Facebook là trang cá nhân nhưng nó nằm trong mạng xã hội. Khi tham gia, mọi người cần phải biết đến những hệ lụy về việc đăng tải hình ảnh, ngôn từ... Đó là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng không khéo thì anti fan sẽ “đứt tay” vào một ngày nào đó.

