Làm những điều "khác biệt", vì sao Lê Âu Ngân Anh vẫn không gây được thiện cảm như H'hen Niê?

Lê Âu Ngân Anh trở về Việt Nam ngày 29/1 sau khi giành giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Trước đó, bất chấp lệnh cấm của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Lê Âu Ngân Anh vẫn quyết định lên đường tham gia cuộc thi này.

Được biết, ngày 6/12, sau khi Lê Âu Ngân Anh nộp hồ sơ lên cục xin cấp phép để tham gia Hoa hậu Liên lục địa, ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xác nhận: "Cục sẽ gửi trả hồ sơ xin cấp phép dự thi cuộc thi nhan sắc quốc tế lại cho Ngân Anh. Hồ sơ của Ngân Anh đang thiếu nhiều giấy tờ. Cục cũng không đồng ý cấp phép".

Lê Âu Ngân Anh hạnh phúc trong khoảnh khắc được xướng tên vào vị trí Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa.

Nói về lý do không đồng ý cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh đi thi Hoa hậu Liên lục địa, ông Vinh cho biết Cục sẽ rà soát kỹ về những thông tin liên quan đến Ngân Anh và cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Ngày 17/12/2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới nhận được Công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký với nội dung từ chối cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018, với lý do: Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả thi đối với Lê Âu Ngân Anh vì theo quan điểm của Cục NTBD là Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế thi) theo yêu cầu của Cục NTBD; do đó Cục NTBD không có căn cứ để chấp nhận hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh.

Dù đưa ra lý do cụ thể nhưng đơn vị cử Lê Âu Ngân Anh đi thi Hoa hậu Liên lục địa cảm thấy chưa thỏa đáng. Lê Âu Ngân Anh vẫn bất chấp tất cả để sang Phillipines tham dự cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc tế. Cô là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam dám làm điều này. Lê Âu Ngân Anh đã tạo ra sự "khác biệt", cô muốn viết câu chuyện của mình, muốn theo đuổi ước mơ đội vương miện từ tấm bé của bản thân.

Lê Âu Ngân Anh theo đuổi vụ kiện Cục Nghệ thuật tới cuối cùng.

Sau khi giành vị trí Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, ngày 29/1, Lê Âu Ngân Anh trở về Việt Nam. Giành vị trí cao ở một cuộc thi nhan sắc có lịch sử 49 năm nhưng ngày trở về, chỉ có mỗi mình mẹ người đẹp đến đón. Khi nói về lý do "không có fan" đón, Lê Âu Ngân Anh khiến ai cũng bất ngờ: "Tôi bảo các fans đừng ra đón tôi vì buổi sáng sớm và cũng cận Tết các em cũng đã về quê nên hẹn sau Tết sẽ họp fans cảm ơn các em đã bình chọn và ủng hộ cho mình. Mình cũng không thích ồn ào và màu mè nên đã không cho ekip biết ngày giờ về của mình để thông báo với truyền thông".

Lý do này cũng chẳng mấy khán giả cảm thấy thuyết phục và nhiều người còn thấy điểm "khác biệt" bởi từ trước đến nay, người đẹp nào đi thi nhan sắc quốc tế cũng được "tiền hô hậu ủng", chỉ có mỗi Lê Âu Ngân Anh là khác. Ngay từ đầu, chính đơn vị cấp phép là Cục Nghệ thuật biểu diễn đã không đồng ý, khán giả nước nhà thì quá ngán ngẩm với việc Lê Âu Ngân Anh có can thiệp thẩm mỹ với gương mặt có nhiều điểm lạ.

Lê Âu Ngân Anh không thừa nhận "thi chui".

Mới đây, khi Cục Nghệ thuật biểu diễn tuyên bố sẽ không công nhận kết quả của Lê Âu Ngân Anh tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, cô không im lặng mà vẫn sẵn sàng phản phối. Trả lời Zing, Lê Âu Ngân Anh nói: "Nếu tôi nộp phạt nghĩa là tôi tự nhận mình thi chui rồi. Tôi rất buồn cười khi đọc thông tin Cục không công nhận danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa của tôi. Tại sao Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Việt Nam có quyền công nhận hay không công nhận danh hiệu của một tổ chức quốc tế".

Chia sẻ của Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa đã khiến nhiều khán giả cho rằng cô đang "bất chấp" với Cục Nghệ thuật biểu diễn. Và cách hành xử của Lê Âu Ngân Anh một lần nữa cho thấy cô quá "khác biệt". Vì ước mơ đội vương miện từ bé, cô bất chấp nguyên tắc "tiền hô hậu ủng" để đạt được mục đích của mình.

Cùng tạo ra sự khác biệt nhưng H'hen Niê khiến khán giả cảm thấy yêu quý bởi những việc làm của cô mang lại truyền thông điệp trong sáng đến số đông. H'hen Niê gây thiện cảm bởi ngay từ ban đầu cô được "tiền hô hậu ủng", cô không bất chấp để đạt được mục đích. H'hen Niê viết câu chuyện của mình bằng sự chân thành, mộc mạc và truyền cảm hứng đến tất cả mọi người.

H'hen Niê cũng tạo sự khác biệt nhưng cô lại hoàn toàn nhận được tình cảm từ khán giả.

Với Lê Âu Ngân Anh, tinh thần khác biệt của cô, muốn theo đuổi ước mơ đến cùng, điều đó đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, ngay từ khi đăng quang đến lúc bị Cục Nghệ thuật biểu diễn không cấp phép thi quốc tế, Lê Âu Ngân Anh đã đánh mất ý nghĩa trong sáng nhất của tinh thần ấy. Với nhiều khán giả, họ cảm thấy, Lê Âu Ngân Anh "hiếu thắng" nhiều hơn là theo đuổi ước mơ?

