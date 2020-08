Lã Thanh Huyền: ‘Nếu tôi ngã hay thua lỗ sẽ có chồng đứng sau đỡ dậy’

Sau bốn năm không xuất hiện trên màn ảnh, Lã Thanh Huyền trở lại với vai phản diện Tuệ Lâm trong Tình yêu và tham vọng. Cô tâm sự đây là vai diễn mình tâm đắc và chờ đợi từ lâu.

- Bốn năm rồi Lã Thanh Huyền mới trở lại màn ảnh. Chắc hẳn chị đặt nhiều tâm huyết cũng như sự kỳ vọng cho vai Tuệ Lâm của “Tình yêu và tham vọng”?

- Có thể nói đây là sự trở lại khá mạo hiểm của tôi. Lâu nay, khán giả đã quen với một Lã Thanh Huyền chuyên vai chính diện, nội tâm và nhiều nước mắt. Sau thời gian dài nghỉ ngơi, tôi muốn làm mới mình với một vai phá cách. Chính vì vậy, tôi đã từ chối một số kịch bản, cho đến khi “gặp” Tuệ Lâm.

Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã ấn tượng và nghĩ rằng đây sẽ là vai để mình trở lại sau 4 năm vắng bóng.

Kỳ vọng thì không dám kỳ vọng nhiều, nhưng tôi hy vọng. Tuệ Lâm là vai tôi đã chờ đợi và tâm đắc. Nhân vật có những giằng xé về nội tâm, thiện - ác đan xen, không một màu. Có lúc khán giả sẽ rất ghét cô ấy, nhưng có lúc lại thương và đồng cảm.

- Vai phản diện đầu tiên liệu có phải vai nặng nhất về tâm lý đối với chị?

- Thực ra Tuệ Lâm không phải vai “nặng” nhất nhưng ngược về sở trường. Ban đầu đạo diễn Bùi Tiến Huy cũng băn khoăn liệu tôi có đóng phản diện được hay không. Còn tôi thì băn khoăn sau 4 năm trở lại, mình nhận vai phản diện, lỡ bị ghét thì sao. Tôi khá áp lực. Nhưng rồi tôi nghĩ nếu mình không dám thử cái mới, hình ảnh sẽ bị đóng khung mãi.

Thời gian đầu, quả thực tôi chưa quen vì tính cách nhân vật quá khác biệt. Khoảng từ tập 20 trở đi, tôi mới bắt đầu "ngấm" và tìm được “chìa khóa” thể hiện tính cách nhân vật - sắc sảo, mạnh mẽ, nhiều tham vọng, dám yêu dám hận. Cô ấy cũng có những uẩn khúc trong cuộc sống. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Tuệ Lâm có tất cả, nhưng điều cô ấy mong muốn nhất là một tình yêu thì lại không có được. Vì thế, cô ấy cũng đáng thương.

Đến bây giờ, tôi thấy mình đã đúng khi nhận vai Tuệ Lâm. Đây là một cú liều xứng đáng.

- Giai đoạn khi phim mới lên sóng, chị diễn bị gồng, thoại cứng. Khoảng từ tập 20 trở đi, nhân vật Tuệ Lâm đã được thể hiện rõ nét hơn, lấy được tình cảm khán giả. Chị có theo dõi những phản hồi khen chê từ khán giả?

- Nhận xét của khán giả là những điều sẽ giúp mình rút kinh nghiệm, bởi vì có những thiếu sót bản thân diễn viên chưa nhìn ra được. Tôi đọc nhiều ý kiến của mọi người. Tôi nghĩ bất cứ diễn viên nào cũng vậy, khi cầu thị, chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. Huyền nghĩ đó là những nhận xét chính xác. Tôi đã tiếp thu và thay đổi.

Trong 10 tập đầu, tôi giống như người biết bơi nhưng quá lâu rồi chưa xuống nước và bị ngụp lặn trong đó. Sau một thời gian, mình quen dần và sẽ bắt nhịp nhanh.

Có điều này tôi muốn chia sẻ thêm là trong phim, Diễm My và Nhan Phúc Vinh là hai bạn diễn tôi tương tác nhiều nhất. Ban đầu, cả ba chúng tôi đều xa lạ với nhau, chưa thể hòa nhập để diễn xuất ăn ý. Chưa kể, diễn viên miền Nam và Bắc cũng có những sự khác biệt.

Sau khi đã quen và hiểu nhau, chúng tôi tung hứng tốt hơn. Huyền nghĩ đến thời điểm này, các nhân vật cũng đã thể hiện rõ nét vai của mình rồi.

- Một số đồng nghiệp nhận xét Nhan Phúc Vinh ngoài đời lạnh lùng, sống nội tâm, ít nói y như nhân vật Minh? Chị làm thế nào để kết nối và nuôi cảm xúc với một bạn diễn lạnh lùng như thế?

- Đúng là ở ngoài Nhan Phúc Vinh cũng sống nội tâm, khép kín, ít thể hiện cảm xúc. Tôi và Diễm My đều là con gái nên dễ chia sẻ hơn. My là người nỗ lực, chịu khó học hỏi. Tôi coi My như em gái.

Với Vinh, phải mất thời gian khá dài để hai chị em chia sẻ và hiểu nhau. Trong chuyến đi Czech quay phim, ba chúng tôi có thời gian dài ở nhà chung, trò chuyện. Lúc ấy, tôi có cảm giác nhân vật đã thấm đẫm trong mình. Những cảnh ở Czech, tôi và Vinh diễn xuất ăn ý hơn.

Tôi đánh giá cao Nhan Phúc Vinh ở sự chuyên nghiệp. Khi ra hiện trường, bạn ấy luôn thể hiện 200% sức lực. Minh là nhân vật rất khó thể hiện, không được bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhiều. Có những cảnh thậm chí không được thoại, nhưng vẫn phải truyền tải được suy nghĩ để khán giả hiểu.

Khi diễn với Vinh, có trường đoạn tôi cũng bị cuốn theo bạn ấy. Vinh có chiều sâu, nghiên cứu nhân vật kỹ ở từng câu thoại. Ở trường quay, có lúc Vinh và đạo diễn tranh luận đến nửa giờ đồng hồ để tìm ra phương án tốt nhất. Tính cách bạn ấy quyết liệt, bảo vệ quan điểm cá nhân đến cùng.

- Có thể thấy "Tình yêu và tham vọng" là dự án được đầu tư lớn và được kỳ vọng sẽ gây sốt như "Quỳnh búp bê", "Người phán xử" hay "Về nhà đi con"... Nhưng đến lúc này, phim lại chưa làm được điều đó. Cá nhân chị có thấy tiếc?

- Tôi nghĩ khó nói trước vì phim mới đi được một nửa chặng đường. Theo cảm nhận của tôi, phần hay nhất vẫn còn ở phía sau, chắc chắn sẽ có sự bùng nổ.

Hơn nữa, ngay từ khi ra mắt, phim có một số yếu tố không thuận lợi, gặp đúng mùa dịch. Số lượng chiếu 2 buổi/ tuần, tôi nghĩ cũng là một bất lợi khác. Đôi khi để chờ đến tuần sau, khán giả quên mất nhịp phim, không nhớ diễn biến.

Gần đây, phim đã được lên sóng 3 tập mỗi tuần, tôi nghĩ đây là tín hiệu vui.

- Tôi được biết, riêng về khâu phục trang, chị cũng đầu tư không nhỏ cho vai diễn này với bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ?

- Ngay từ đầu, tôi đã mặc định đây là một vai nữ hiện đại, giàu sang, có vị thế trong xã hội. Mình không thể chọn trang phục bánh bèo hay quá đơn giản. Tạo hình bằng cách nào đó phải để khán giả tin Tuệ Lâm bước ra từ cuộc sống nhung lụa, là con gái của một nhà tài phiệt.

Tôi không muốn công khai con số cụ thể bao nhiêu, nhưng đúng là đầu tư khá mạnh tay, mỗi phân cảnh là một bộ đồ mới. Ngoài các thương hiệu lớn, tôi còn mặc đồ của nhà thiết kế Việt.

Tôi nghĩ bất cứ diễn viên nào cũng nên đầu tư vào ngoại hình, trang phục, vì nó bổ trợ diễn xuất, làm cho nhân vật của mình tốt hơn. Trong các phim Hàn gây sốt, Hạ cánh nơi anh chẳng hạn, dàn diễn viên nữ luôn mặc rất đẹp. Phim ảnh phải đi đôi với thời trang.

- Chị tận dụng trang phục trong tủ đồ của mình hay sắm mới hoàn toàn?

- Tôi có 3 tháng để chuẩn bị cho vai diễn và tranh thủ mua sắm trong các chuyến đi nước ngoài. Chắc tôi sắm khoảng 5 vali đồ mới, gồm váy áo, phụ kiện, khuyên tai, giày dép... Mẹ Minh Hòa (diễn viên Minh Hòa – PV) thỉnh thoảng trêu "hôm nay lại bộ mới hả con, chưa thấy mặc lại bộ nào bao giờ".

- Đúng là khán giả bây giờ thích ngắm nhìn diễn viên đẹp trên màn ảnh. Nhưng không phải diễn viên nào cũng có đủ điều kiện để chăm chút hình ảnh như vậy. Ví dụ với vai Tuệ Lâm, tôi nghĩ phải giàu có cỡ như Lã Thanh Huyền mới có thể đáp ứng được?

- Tôi cảm thấy mình may mắn khi có cuộc sống thoải mái, sung túc, đầy đủ. Khi làm nghề, mình được thỏa sức tung bay, không bị gò bó. Những vai diễn cần đầu tư, mình đáp ứng được. Tôi nghĩ đó là một lợi thế của diễn viên. Nếu eo hẹp kinh tế, mình muốn làm tốt hơn cũng khó.

- Bên cạnh phim ảnh, chị có một cuộc sống đa sắc màu, từng nghỉ đóng phim suốt 4 năm để kinh doanh. Trên trang cá nhân, chị chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch sang chảnh. Chị muốn thể hiện hình ảnh một Lã Thanh Huyền giàu có, nhiều tiền?

- Tôi gác lại phim ảnh không phải vì mình quá giàu có hay là đã thỏa mãn với cuộc sống. Tôi muốn tạm dừng để làm mới chính mình.

Nhưng đúng là với tôi, phim ảnh là một cuộc vui. Tôi không quá quan trọng phải xuất hiện liên tục, cũng không sợ khán giả quên mình hay bị nói hết thời. Như tôi chia sẻ từ đầu, đó là may mắn của mình so với diễn viên khác. Bởi có nhiều người sống bằng nghề, nên phải xuất hiện liên tục.

Tôi có ông xã ủng hộ. Lâu lâu, mình “bỏ” chồng con đi quay phim hàng tháng, thậm chí cả năm. Mục tiêu của tôi là có những vai diễn mà mình thấy "đã", có những cảnh xem lại mình vẫn thấy "sướng". Tôi muốn một cuộc sống dung hòa, gia đình vẫn là ưu tiên số một. Sau gia đình mới đến sự nghiệp.

- Những người làm kinh doanh thường chia sẻ về cuộc sống hào nhoáng, giàu có như một cách để phô trương năng lực tài chính của doanh nghiệp mình, điều đó có đúng với chị?

- Tôi chẳng nghĩ xa thế đâu. Có thể chuyến đi của mình xa lạ với mọi người, nên họ nghĩ cô này sống thượng lưu, giàu có. Nhưng tôi định nghĩa về cuộc sống hưởng thụ rất khác.

Bình thường khi đi làm, có những ngày tôi mệt lả, về nhà chỉ muốn nằm dài ra vì áp lực. Thế nên, khi có dịp nghỉ ngơi, tôi muốn cũng phải hưởng thụ xứng đáng với công sức lao động mình bỏ ra. Tôi sống thoải mái, tiện nghi, nhưng không phung phí.

Nhiều người cũng nói theo dõi trang cá nhân của tôi được truyền năng lượng tích cực. Tôi muốn chia sẻ những điều tích cực, ví dụ như bạn chăm chỉ làm việc, bạn sẽ có đời sống ấm no.

Ở nước ngoài cũng thế, những doanh nhân, tỷ phú chính là người truyền cảm hứng đến rất nhiều người khác, nhất là những ai muốn khởi nghiệp.

Bản thân tôi khi bắt đầu kinh doanh cũng phải đọc nhiều sách về làm ăn và từng trả giá không ít đâu.

- Mới đây trên trang cá nhân chị viết một bài với đại ý, vì con trai thích không gian xanh mát nên lại phải mua ngay một căn penthouse, đây là cách chị phô trương tiềm lực tài chính?

- Tôi không phô trương và thường không thích nói về đề tài này, trong cuộc trò chuyện lần này cũng vậy. Những chuyện đăng trên mạng xã hội đôi khi chỉ là muốn vui với bạn bè, người thân.

- Tỷ phú nào đã truyền cảm hứng đến chị?

- Tôi thích nhất Bill Gates . Với tôi, Bill Gates không phải danh từ mà là tính từ về sự giàu có. Tôi ngưỡng mộ cuộc sống ung dung, gia đình hạnh phúc của ông. Bởi vì bản thân tôi cũng hướng đến điều đó, làm gì thì làm cũng phải để gia đình hạnh phúc, êm ấm. Vì gia đình, tôi có thể gác lại sự nghiệp, ở nhà làm nội trợ.

Nhưng thú thực chồng tôi không cần điều đó. Tôi vẫn có thể kinh doanh, đi đóng phim, làm những điều mình thích.

- Nghệ sĩ làm kinh doanh ắt hẳn có những lợi thế nhất định, như về danh tiếng, sức ảnh hưởng. Chưa kể chị luôn có “đại gia” đứng phía sau là ông xã nên càng tự tin?

- Khi kinh doanh, tôi không đặt tính nghệ sĩ vào trong đó. Lúc đầu, tôi không để mọi người biết đó là thương hiệu của mình. Tôi muốn thương hiệu tự sống được, tự vững mạnh, chứ không phụ thuộc vào cái tên Lã Thanh Huyền.

Có khoảng thời gian dài, tôi bị lấn cấn, khó để phân thân vào quá nhiều việc, vừa đóng phim, kinh doanh, vừa chăm sóc gia đình. Tôi từng stress vì quá bận, bị công việc cuốn đi. Làm sao để sắp xếp, vận hành tất cả đều chạy tốt, áp lực lắm!

Trong phim ảnh cũng như kinh doanh, tôi là người quyết liệt, không làm cho vui, nửa vời. Khi đã chọn làm gì, tôi làm đến cùng, dồn toàn bộ tâm huyết.

- Có thông tin rằng Lã Thanh Huyền sở hữu nhiều nhà đất, trải từ Nam ra Bắc?

- (Cười) Tôi và ông xã thích đầu tư bất động sản thôi! Tôi có người em thân thiết là hoa hậu Mai Phương Thúy lại thích đầu tư chứng khoán. Nói chung, mỗi người có một đam mê riêng.

- Chị từng thể hiện quan điểm về việc phụ nữ đẹp, biết yêu bản thân, biết kiếm tiền giỏi là phụ nữ tài năng và sẽ có được hạnh phúc. Đó là cách chị viết về mình?

- Tôi viết cho tất cả phụ nữ, hãy biết yêu bản thân và biết kiếm tiền, không sống phụ thuộc vào người khác.

- Tuệ Lâm trong phim có nhan sắc, có tiền, sự nghiệp nhưng thiếu tình yêu. Còn Lã Thanh Huyền ngoài đời dường như có tất cả. Chị may mắn hơn những người bạn thân bên cạnh như Vân Hugo, Huyền Lizzie, Quỳnh Nga. Họ ít nhiều đều có những đổ vỡ trong chuyện tình cảm…

- Đúng là tôi may mắn hơn họ trong cuộc sống hôn nhân. Tôi có người bạn đời, người đồng hành thấu hiểu. Anh luôn ủng hộ tôi trong mọi việc, chỉ cần vợ vui. Điều đó giúp tôi cảm thấy vững vàng trên con đường mình đi, giống như là tôi cứ ngã, hay nếu công việc kinh doanh có thua lỗ, không may mắn cũng không sao, anh sẽ luôn đứng đó đỡ tôi dậy.

Tôi từng chứng kiến những người bạn của mình chông chênh sau ly hôn, thậm chí họ không muốn gặp bạn bè. Tôi thấy không nên nặng nề chuyện đó. Người phụ nữ hiện đại, nếu có người chồng tốt bên cạnh là điều may mắn, hạnh phúc. Nhưng nếu không may mắn, mình vẫn có quyền vui, tận hưởng cuộc sống độc thân cơ mà!

Những cô gái biết yêu bản thân, cố gắng cho sự nghiệp, biết giá trị của mình, sớm muộn gì cũng sẽ có người đàn ông đến bên họ và mang theo hạnh phúc. Những người bạn của tôi đã và đang tìm thấy hạnh phúc của riêng họ!

