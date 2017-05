Kim Woo Bin chảy máu mũi, sưng cổ trước khi biết bị ung thư

Hôm 24/5, công ty quản lý xác nhận Kim Woo Bin bị ung thư vòm họng giai đoạn đầu. Không tiết lộ chi tiết về triệu chứng, phía nam diễn viên Người thừa kế chỉ thông báo tài tử phát hiện bệnh sau một đợt kiểm tra sức khỏe.

Mydaily tối 24/5 đưa tin Kim Woo Bin đã có ý giấu gia đình, đồng nghiệp để hoàn thành bộ phim đang quay dở có tên Nghe trộm. Theo tin tức, trong thời gian chuẩn bị ghi hình phim mới, anh luyện tập không kể ngày đêm.

Kim Woo Bin bị chảy máu mũi, cổ sưng to trước khi phát hiện ra bệnh.

"Tại phim trường, anh ấy thường xuyên bị chảy máu mũi, cổ sưng to bất thường. Vì rất sốt sắng chờ ngày phim bấm máy nên anh ấy lo sức khỏe không tốt sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim. Kim Woo Bin định quay xong mới chữa trị. Nam diễn viên còn giấu gia đình, người yêu về tình hình sức khỏe của mình", Mydaily dẫn lời một người trong đoàn.

Nam diễn viên sinh năm 1989 chỉ quyết định đi kiểm tra sức khỏe sau khi phía nhà sản xuất thúc giục. "Họ nói sức khỏe là quan trọng, phim có thể chậm một chút", người này kể thêm.

Điều không may đã xảy ra khi kết quả kiểm tra cho thấy anh mắc bệnh ung thư vòm họng. May mắn duy nhất là do phát hiện sớm nên phương thức chữa trị khả quan. Phía công ty chủ động yêu cầu Kim Woo Bin tập trung chữa bệnh, hủy bỏ các dự án dở dang.

Anh và Lee Min Ho trong Người thừa kế.

Đoàn phim cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng chờ anh ấy khỏi bệnh". Ngay trong tuần này, Kim Woo Bin sẽ nhập viện và tiến hành xạ trị.

Kim Woo Bin sinh năm 1989, khởi nghiệp là người mẫu ảnh. Năm 2013, nhờ Người thừa kế, anh vụt sáng thành sao nam được yêu thích bên cạnh Lee Min Ho.

Vai diễn gần đây của anh trên màn ảnh nhỏ là Yêu không kiểm soát, đóng cặp Suzy. Trong phim này, anh vào vai một diễn viên nổi tiếng mắc bệnh ung thư.

Theo Zing