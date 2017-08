Kim Lý công khai bảo vệ Hà Hồ khi bị antifan chê "Đẹp người, xấu nết"

Dù chưa tính thức xác nhận nhưng rất nhiều bằng chứng chứng minh mối quan hệ đặc biệt giữa Hà Hồ và Kim Lý. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Kim Lý gây chú ý khi chia sẻ: "Amazing performance last night. So proud of you" cùng bức ảnh Hồ Ngọc Hà trong show diễn Love Songs để chúc mừng cô. Ngoài những lời ủng hộ từ người hâm mộ cũng có cả lời cả kích từ antifan.

Khi có lời chê bai Hà Hồ cho rằng cô chỉ có vẻ đẹp bên ngoài còn tâm hồn thì không hề đẹp, Kim Lý đã thẳng thắn đáp trả: "Why would you say that? You don't know her at all, and still you open your mouth to say something disrespectful. You are an adult and shouldn't talk like that". (Tại sao bạn lại nói như vậy? Bạn không biết gì về cô ấy cả và bạn vẫn có thể nói những điều thiếu tôn trọng như vậy. Bạn là một người trưởng thành, không nên phát ngôn như thế).

Kim Lý công khai bảo vệ Hà Hồ.

Cặp đôi dính tin đồn hẹn hò sau khi hợp tác trong một MV ca nhạc.

