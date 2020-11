Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà

Sau 3 năm bên nhau, cách đây ít ngày Kim Lý và Hồ Ngọc Hà vừa đón 2 nhóc tỳ xinh xắn. Đến sáng 12/11, Kim Lý bất ngờ đăng tải khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn Hà Hồ trên trang cá nhân.

Kèm theo đó, nam diễn viên chia sẻ lời ngọt ngào: "The only time I felt right making her cry. Love forever" (Dịch: Lần duy nhất tôi cảm thấy mình đúng khi khiến cô ấy khóc. Tình yêu mãi mãi).

Kim Lý cầu hôn Hà Hồ tại bệnh viện, tình yêu của cặp đôi chính thức bước sang giai đoạn mới

Được biết, khoảnh khắc này diễn ra từ 6/11 khi Hồ Ngọc Hà vừa sinh con được hai ngày. Lúc này, vì sức khoẻ yếu, Hồ Ngọc Hà ngồi xe lăn và nhầm tưởng Kim Lý đẩy xe đưa cô đến chỗ tập đi đứng sau ca sinh mổ.

Sau đó, Kim Lý đột ngột dừng lại giữa bệnh viện, chủ động quỳ xuống, trao nhẫn và nói lời hẹn ước với bạn gái. Trước khoảnh khắc thiêng liêng này, Hồ Ngọc Hà xúc động, lấy tay che những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bên dưới bài chia sẻ hạnh phúc của cặp đôi, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc. BTV Dương Ngọc Trinh viết: "Em chúc mừng anh đã khiến chị khóc...vì hạnh phúc"; Ca sĩ Đoan Trang bày tỏ: "Khoảnh khắc đẹp! Chúc mừng hai bạn Hồ Ngọc Hà & Kim Lý! Chúc em trăm năm hạnh phúc";...

Hồ Ngọc Hà được Kim Lý chăm sóc sau sinh.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nảy sinh tình cảm sau lần hợp tác chung MV "Cả một trời thương nhớ" cuối năm 2017. Sau một thời gian ngắn giấu kín, họ quyết định công khai và thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường với công chúng.

Sau thời gian bên nhau, cặp đôi cũng ra mắt gia đình hai bên và đều nhận được sự ủng hộ. Kim Lý còn có mối quan hệ thân thiết với Subeo - con trai riêng của bạn gái. Hôm 4/11, Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp trai gái Leon và Lisa cho bạn trai Kim Lý.



An Khánh