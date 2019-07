Kim Hiền: 'Con trai tôi rất yêu thương bố dượng'

- Công việc, con cái, gia đình luôn làm tôi hạnh phúc. Sự thay đổi không lấy đi điều gì ở tôi, có chăng, ban đầu tôi phải cố gắng để vượt qua nhiều bỡ ngỡ, thích nghi với môi trường mới. Khoảng thời gian đó tôi không bao giờ quên và xem là động lực để cố gắng hơn nữa cho tương lai.

Gia đình Kim Hiền tại Mỹ. Bên cạnh con trai riêng, diễn viên còn có con gái với chồng.

Một ngày của tôi khá bận rộn, phải chia công việc ra để xử lý. Sắp tới tôi cùng anh Andy dịch thuật tiếng Việt cho một bộ phim nhựa quay tại Mỹ cùng hai diễn viên Võ Thành Tâm và người mẫu Ngọc Quyên do đạo diễn người Việt sống tại Mỹ sản xuất. Gia đình làm động lực cho tôi phấn đấu trong công việc. Ngược lại khi xong công việc, tôi dành thời gian bên con, nói chuyện với chúng.

- Chị làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình sau một lần đổ vỡ tình cảm ?

- Tôi sống và yêu hết mình, làm điều gì cũng xuất phát từ trái tim nên tôi và anh Andy bên cạnh nhau đến bây giờ. Chúng tôi luôn mỉm cười trong các bữa cơm gia đình. Cuối tuần, chúng tôi cùng quay show và tranh thủ dành thời gian chơi với con cái. Hạnh phúc gia đình theo tôi đơn giản lắm nếu cả hai người cùng chung suy nghĩ. Tôi không phải cố giữ gìn hạnh phúc mà tôi làm mọi việc đều thuận theo tự nhiên và bản năng.

Vợ chồng tôi không giàu có như mọi người vẫn nghĩ. Chúng tôi có tài sản quý giá mà nhiều đôi vợ chồng khác có thể không có, đó chính là giống nhau về mọi mặt ở khía cạnh gia đình, công việc, bạn bè cũng như thời gian dành cho con cái. Anh Andy là người bố thứ hai của con trai tôi - bé Sonic. Hai bố con luôn chia sẻ mọi thứ. Mối quan hệ thân thiết này có trước khi tôi quyết định cưới anh. Vào dịp Father's Day (Ngày của cha) hàng năm, bé Sonic đều tự viết thư tay dành cho Andy. Hành động đó đủ biết con tôi thương anh ấy như thế nào rồi.

- Điểm gì ở chồng khiến chị trân quý?

- Chồng tôi hiền và ít nói. Anh ấy hết lòng ủng hộ tôi hoạt động trong làng giải trí. Show truyền hình về du lịch Check in by Kim Hiền cũng chính do anh tạo nên và cùng tôi sản xuất tới hôm nay. Anh luôn học hỏi, tìm tòi trong công việc. Anh không nói nhiều mà cho tôi thấy được thành quả, điều đó làm tôi rất nể trọng. Tôi luôn làm việc chăm chỉ cùng chồng xây dựng cuộc sống ổn định. Nguồn thu nhập chính của tôi hiện nay từ show truyền hình và phụ chồng quản lý nhà hàng.

Andy sinh sống tại Mỹ từ nhỏ nên tư duy rất cởi mở. Đàn ông ở đây luôn chia sẻ công việc cùng người vợ. Ở Mỹ, thường trong các buổi tiệc hay bữa cơm gia đình, phụ nữ chỉ việc ngồi thưởng thức món ăn. Nếu có con nhỏ, đàn ông sẽ phụ trách việc trông con, cho bé ăn, thậm chí dọn dẹp mọi thứ.

- Trước đây chị luôn phải tự chủ, độc lập để lo cho cuộc sống, giờ có người đàn ông bên cạnh bao bọc, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi vẫn là tôi, lấy chồng thì tôi vẫn tự chủ mọi thứ. Bản năng sống trong tôi là vậy. Mẫu phụ nữ như tôi lập gia đình thì chỉ khác là có thêm người bạn sống chung nhà giống mình về nhiều thứ.

Tôi phải cảm ơn tổ nghiệp khi dù tôi có đi đâu, khán giả luôn dành tình cảm cho tôi rất nhiều. Sự ưu ái này càng làm tôi không từ bỏ mà chỉ gác lại đam mê diễn xuất của mình. Nếu được lời mời hay vai diễn hay tôi sẽ nhận ngay.

- Điều quan trọng với cuộc sống của chị hiện tại là gì?

- Thời điểm này có nhiều việc đòi hỏi tôi và anh Andy nắm bắt cơ hội để tiếp tục ước mơ và kế hoạch cho năm 2020. Sự bận rộn đôi khi là niềm vui của chúng tôi. Nhưng ngoài công việc, những chuyến đi chơi xa, quây quần bên các con làm tôi và chồng hiểu được giá trị của hạnh phúc.

Diễn viên Kim Hiền.

Theo Vnexpress