Kiều Oanh trắng tay sau khi sang tên tài sản cho hai con

Tôi giờ trắng tay sau khi sang tên tài sản cho hai con

- Tết năm nay khác biệt với Kiều Oanh khi chị vừa chào đón con gái thứ hai. Cảm giác của chị khi làm mẹ ở tuổi 44 thế nào?

Năm nay quả thật là năm đặc biệt với Kiều Oanh. Tuổi tôi đã không nhỏ, không ngờ ông trời lại cho tôi quả lộc con cái lớn như thế. Vui mừng, hạnh phúc nhưng tôi cũng không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ bởi khoảng cách mang thai cách nhau quá xa. Rất may là có chồng và người thân hỗ trợ nên cũng bớt lo phần nào.

Năm nay tôi trở về diễn tết tại quê nhà Việt Nam. Bấy lâu nay tôi chỉ chỉ ngồi chấm thi gameshow hay tham gia một số vai nhỏ. Giờ tôi muốn tranh thủ thời gian gặp gỡ mọi người nhiều hơn. Từ cách Tết gần một tháng, tôi và các bạn nghệ sĩ đã ráo riết tập luyện, ráp kịch bản và đợi tổng duyệt. Tôi tập được mấy ngày lại trở lại Mỹ để lo chuyện gia đình. Sau đó 20 mấy Tết mới quay trở lại và bắt đầu diễn chính thức.

Ở tuổi 44, Kiều Oanh vừa sinh con gái thứ hai cách đây 3 tháng.

- Một mình đi về giữa Mỹ và Việt Nam để vừa chăm lo nghiệp diễn, vừa quán xuyến con cái, gia đình, áp lực lo toan có khiến chị mỏi mệt?

Mọi thứ hiện tại với tôi khá nhẹ nhàng, miễn sao mình biết sắp xếp ổn thỏa thôi. Tôi giờ cũng không phải là tên tuổi quá hot, khiến bản thân đầu tắt mặt tối vì công việc như trước nữa.

So với nhiều gia đình, tôi ít ra cũng may mắn vì có chồng cùng làm nghề diễn viên nên dễ thông cảm, chia sẻ những khó khăn. Khi hậu phương đã vững chắc, tôi nguyện gắn bó với nghệ thuật. Tôi nghĩ cuộc sống nặng hay nhẹ là do mình. Nếu bản thân quá đòi hỏi, tham vọng, muốn quá thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ.

- Không đi diễn nhiều như trước, chị duy trì thu nhập bằng cách nào?

Tôi giờ là kẻ tay trắng vì toàn bộ tài sản đã sang tên cho hai con vài tháng. Trước khi sinh con thứ hai tôi cũng đã dự trù một khoản tiền. Hiện tôi vẫn giữ lịch sinh hoạt sân khấu thường nhật như bao năm qua, dù có thể không nhiều. Một tháng kiếm được vài chục triệu tôi thấy sống cũng đủ, quan trọng là mình còn sống được với nghề.

Hơn nữa, tôi cũng không phải là dạng người ăn chơi, bài bạc, nghiện hàng hiệu... Nói có thể nhiều người không tin nhưng nếu sống một mình, một ngày tôi xài chưa tới 100 ngàn.

Kiều Oanh tâm sự chị không cảm thấy tiếc nuối khi nhìn lại hào quang quá khứ.

- Chị từng là tên tuổi hot của làng hài phía Nam bên cạnh Việt Hương, Thúy Nga... Các chị ấy giờ hoạt động năng nổ ở cả lĩnh vực sân khấu, phim ảnh lẫn gameshow nhiều năm nay. Nhìn những thành công của họ, có bao giờ khiến chị nuối tiếc vì bỏ lỡ nhiều cơ hội?

So ra cả Việt Hương lẫn Thúy Nga đều là đàn em của tôi. Thế hệ nữ nổi bật bên sân khấu phía Nam nếu tính theo thứ tự có chị Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy, sau đó tới tôi và Cát Phượng rồi mới tới họ.

Tôi nghĩ mình không có vấn đề gì để phải so sánh với các em. Các em được thì mình mừng, không được hay va vấp điều gì đó cũng buồn chứ. Rồi sau Việt Hương, Thúy Nga còn lớp Nam Thư, Khả Như, Puka,... mỗi thời có mỗi người tài, trăm hoa đua nở cả.

Nghệ thuật theo tôi là mỗi người một đường, bạn thích ai thì bạn xem người đó. Các em lên gameshow nhiều thì tôi ở phương diện khác cũng tiếp cận khán giả thông qua sân khấu. Mỗi người đều có một thị trường và đối tượng khán giả riêng. Chưa chắc mình nhảy vào vị trí đó mình sẽ hay hơn các em. Ngược lại, Việt Hương, Thúy Nga nhảy vào hướng của tôi chưa chắc lại hay hơn.

Bạn có thấy má Ngọc Giàu, Hồng Nga xuất hiện ở gameshow nhiều không nhưng họ vẫn luôn là cây đa cây đề đấy thôi. Lớp hậu bối như tôi hay các em đi diễn chục năm nữa cũng không qua được. Tất cả là do thâm niên, gốc rễ vai diễn quá hay. Nghệ sĩ là tồn tại với chất lượng chứ không phải số lượng.

Tôi sống ngay thẳng nên không sợ bất cứ điều gì

Kiều Oanh từng hai lần tìm đến cái chết vì quá hụt hẫng và bế tắc.

- Bây giờ chị đằm thắm, lành hơn rất nhiều. Có phải những sóng gió đã khiến con người Kiều Oanh thay đổi?

Ở tuổi này dù muốn hay không tôi cũng buộc mình phải trầm lại. Những gì sôi nổi, ồn ào tôi đã đi qua hết cả rồi. Bây giờ tôi nghĩ rất thoáng, không cảm thấy mình bị áp lực vì bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Tôi tin quy luật cuộc đời, những gì ném lên thì cũng sẽ tự động rới xuống. Nhưng quan trọng điểm rơi đó ở đâu, là sân thượng, lầu một, lầu hai hay xuống tầng hầm. May mắn cho Kiều Oanh, tôi vẫn còn ở các lầu, khán giả của tôi vẫn còn một lượng trung thành đủ để tôi sống. Nhiều năm nay tôi tu tập theo đạo Phật, thấy lòng yên ổn hơn hẳn. Sống hết lòng, tôi tin ông trời cũng không bạc đãi mình.

- Nhìn lại những biến cố trong khá khứ, đâu là điểm tựa để chị vượt qua?

Tôi tin luật nhân quả. Khi sinh ra đời, ông trời đã cấp cho mỗi người một cuốn sổ. Có thể ngày đó, tháng đó, năm đó được gì, mất gì... Quan trọng là tâm thế chúng ta đón nhận thế nào.

Khi tất cả những tai bay vạ gió ập đến, tôi chọn cách im lặng. Bởi tôi biết, những thứ tôi nói liệu được mấy người tin không? Nếu mọi người bên ngoài đã nhìn vào và đánh giá như thế thì tôi đâu còn gì để phải lên tiếng.

Thời điểm gặp nạn, tôi bước ra đường, ngẩng đầu lên nhìn ông trời và nói: “Nếu con là người như vậy, ông hãy tiêu diệt con. Còn nếu không phải xin ông hãy che chở con, cho con sống để còn làm tròn trách nhiệm với gia đình, với con con”. Và kết quả, tôi vẫn yên ổn sống đến hôm nay.

Suốt một thời gian dài nữ nghệ sĩ chọn cách “đoạn tuyệt” với báo chí vì không muốn những hình ảnh không đẹp của bố mẹ làm ảnh hưởng tuổi thơ con.

- Một thời gian dài dường như chị luôn cố né tránh báo chí, vì sao vậy?

Không phải tôi tránh mà tôi không biết nói gì khi đứng trước truyền thông. Vài năm qua tôi cũng không phải hoạt động quá sôi nổi. Việc tham gia gameshow có bao nhiêu thì các bạn đã thấy hết. Còn những chuyện lùm xùm thì cũng đã xong, xấu tốt thế nào thì ai cũng biết cả rồi. Nếu nói nữa chẳng khác nào tôi giết con mình. Tôi không cho phép ai làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến chúng.

Hơn nữa, ông trời chẳng cho ai không cái gì. Số mình được cho nhiều thứ hơn người bình thường nên phải lấy lại của mình cái gì đó. Số đã vậy thì tôi phải chấp nhận.

- Nhưng rõ ràng Kiều Oanh càng im lặng công chúng lại càng hiểu lầm và quay lưng với chị?

Cuộc sống này ngắn lắm! Hôm nay sống, ngày mai không biết có còn gặp nhau nữa hay không. Rồi tất cả cũng chôn xuống oan mồ, cát bụi mà thôi. Thay vì lên bấm bàn phím giải thích đôi co, tôi dành thời gian đó kiếm tiền lo cho gia đình, những người nghèo khổ hơn mình. Mình tu bao nhiêu kiếp mới được một kiếp người, vậy tại sao không ráng sống cho đáng?

Dĩ nhiên! Cuộc sống mà, có thương có ghét. Đừng nói đâu xa, ngay cả những người gia đình cũng chưa hết lòng thì huống chi là với những người ngoài. Đâu thể nào 100 người thì bắt cả 100 người yêu mến mình hết được.

Với mình, ai thương tôi cảm ơn, ai chửi ai ghét tôi cũng ghi nhận. Tôi chỉ nói cả đời Kiều Oanh sống ngay thẳng nên không sợ bất cứ điều gì. Cho dù nửa đêm có người gõ cửa cũng không sợ. Có thể những nỗi đau, những oan ức ngày nào cũng sẽ chôn xuống oan mồ cùng nếu mai này tôi chết.

- Sau những ồn ào ở quá khứ, chị và người cũ đến hiện tại còn liên lạc với nhau?

Chúng tôi có đời sống khác biệt, hơn nữa cả hai cũng đã có gia đình riêng nên không còn giữ liên hệ. Tuy nhiên, bé Yến Khang – con chung của chúng tôi vẫn đang trong độ tuổi trưởng thành. Chúng tôi luôn hiểu mình cần phải làm gì để bé được phát triển tốt nhất.

Hỏi tôi bây giờ có giận người cũ không? Tôi nói thật là tôi không giận. Nhưng chỉ có điều này khi nói ra sẽ không ai tin mình. Bởi có đôi lúc con người ai cũng va vấp. Những lúc nóng vội mất khôn không kiểm soát mà đâm ra nói tầm bậy. Từ những sự bỗ bã nhất thời đó mà vô tình bị chụp lại rồi đưa lên.

Tôi chỉ muốn nói không ai sống rồi lại bỏ nhau, kể cả là nghệ sĩ vốn dĩ rất nhiều tổn thương. Nhưng vì cuối cùng mọi người nhìn vào thì những gì tiêu cực, xấu xa nhất bị quy chụp. Tôi nghĩ sống là phải nhìn bản chất của người khác, đừng nên nhìn vào những sự bộc phát trong giây phút nào đó.

Kiều Oanh tìm được bến đỗ bình yên bên nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất. Dù chung sống đã nhiều năm nhưng cô không đặt nặng chuyện kết hôn, quan trọng là cách sống với nhau như thế nào.

- Con gái lớn nhiều năm nay sống với chị. Bé có chia sẻ gì với mẹ?

Con gái tôi năm nay 10 tuổi. Do lịch diễn của mình đi suốt, tôi nhờ gia đình bên ngoại chăm sóc ở Việt Nam. Suy nghĩ của bé rất ngây thơ, cháu hoàn toàn không giống một đứa con nít 10 tuổi phát triển như bây giờ.

Với những chuyện nuối tiếc trong quá khứ, tôi không muốn và sẽ không bao giờ đề cập trước mặt con. Tôi cũng không bao giờ nói xấu đối phương với con mình. Cho dù ai đúng ai sai thì hạ hồi phân giải, con sau này lớn lên tự bé sẽ biết. Việc của tôi là phải giữ hình ảnh đẹp của bố mẹ để con có tuổi thơ trọn vẹn.

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy thương con nhiều lắm vì chịu thiệt thòi khi mẹ đi diễn suốt. Tôi bù đắp bằng cách dành mọi thời gian có thể bên bé. Ngày tết nghệ sĩ nào cũng bận rộn, tôi tranh thủ mười mấy ngày trước lịch diễn để dẫn con đi chơi, mua sắm đồ bé thích.

- Chị và nghệ sĩ Hoàng Nhất đến nay vẫn đồng hành cùng nhau. Sau quãng thời gian sống chung, tình cảm của anh chị hiện tại thế nào?

Tôi biết ơn anh Hoàng Nhất vì đã đến với mẹ con tôi trong cuộc đời này. Khi mọi thứ đổ dồn đến tôi, chính anh đã đến bên cạnh và dìu dắt tôi để cùng đi được đoạn đường như ngày hôm nay. Ngày trước, tôi không chia sẻ được, tất cả một thân một mình chịu đựng. Hiện tại thì anh chia sẻ mọi điều với tôi. Anh chấp nhận thay đổi cả hoàn cảnh sống, đánh cược sự nghiệp vì tôi. Dần dần, tôi nghĩ đó là người xứng đáng để cùng nắm tay đi tới cuối con đường.

Tôi và anh ấy không quan trọng chuyện kết hôn dù gắn bó đã nhiều năm. Tôi quan niệm một tờ giấy hôn thú cũng không lớn bằng tình cảm người ta đối đãi với nhau. Hiện chúng tôi tập trung nuôi nấng con cái, đi diễn cùng nhau và thấy yên ổn với cuộc sống hiện tại.

Theo Kiệt Huỳnh

VietNamNet