Kiều Minh Tuấn: Sau bài học lớn, tôi sống tốt hơn, cẩn trọng hơn

Những ngày qua, khán giả đang tranh cãi về việc phim "Hạnh phúc của mẹ" (đổi tên từ "Mẹ Tuệ"), do Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đóng chính, chưa ra rạp đã bị kêu gọi tẩy chay. Bất chấp việc nhiều nghệ sĩ, cây bút mảng phim sau khi xem suất premiere đều đánh giá cao chất lượng và thông điệp của bộ phim, làn sóng tẩy chay vẫn chưa giảm 'nhiệt'. Nguyên do được xác định là scandal tình tay ba của cặp đôi Cát - Kiều với An Nguy từng gây chấn động thời gian trước.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong buổi ra mắt phim "Hạnh phúc của mẹ".

Mới đây, Kiều Minh Tuấn xuất hiện trong một sự kiện ở TP HCM. Nam diễn viên mặc đơn giản, khá kiệm lời. Hỏi suy nghĩ của Kiều Minh Tuấn về việc phim bị tẩy chay trước khi ra rạp, anh trả lời VietNamNet: "Tôi không buồn nhưng hy vọng sẽ được khán giả ủng hộ. Một số khán giả và anh em đồng nghiệp sau khi xem phim đã đánh giá rất cao. Chúng tôi phát 5000 vé cho khán giả xem trước và nhận được những phản hồi tích cực. Tôi mong những khán giả chưa xem sẽ thay đổi cái nhìn với tác phẩm".

Hiện tại, không chỉ Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng mà cả ekip đều an ủi lẫn nhau, không ai nhắc lại chuyện cũ. Đạo diễn Huỳnh Đông cũng không trách gì anh và Cát Phượng.

"Chúng tôi đang tích cực PR để chuyển tải thông điệp về tình mẫu tử trong phim đến khán giả, mong lôi kéo khán giả ra rạp. Nhiều lúc, tôi chỉ biết ngồi cầu nguyện, xin Tổ nghiệp phù hộ chứ cũng không biết làm sao", nam diễn viên tỏ ra bất lực.

Kiều Minh Tuấn từ một diễn viên đi diễn nhiều năm không tên không tuổi, nhờ phim "Em chưa 18" mà vụt sáng. Nhưng vì scandal tình cảm với An Nguy mà sự nghiệp của anh lao dốc, hình ảnh đẹp sụp đổ. Nhắc đến 2 năm với đầy đủ cung bậc, thăng trầm, Kiều Minh Tuấn chậm rãi cho hay, sau chuyện vừa qua, anh trở nên cẩn thận và kiệm lời hơn.

Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc đến Cát Phượng và An Nguy.

"Tôi cảm ơn đời, cảm ơn Trời vì tuổi còn trẻ mà đã có một bài học lớn để mình trưởng thành hơn. Lúc đầu, tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng nghĩ tích cực thì bài học vừa qua cũng giúp tôi sống tốt hơn, cẩn trọng hơn. Bây giờ, khán giả có đối với tôi thế nào thì tôi cũng chỉ biết cố gắng hơn thôi", Kiều Minh Tuấn trầm ngâm.

Nam diễn viên khoe trong năm nay sẽ có hai dự án phim vào tháng 4 và tháng 7 sắp tới. Hỏi anh, lỡ hai dự án này vẫn không được khán giả ủng hộ thì sao? Anh cho hay mình sẽ không nản: "Dù thế nào, nghề này cũng là nghề của mình. Tôi cứ thế mà tiếp tục thôi".

Trước câu hỏi nếu có cơ hội được làm lại, Kiều Minh Tuấn nói ngắn gọn: "Sẽ không có bài học nào cho tôi của hôm nay nữa".

Theo VietNamNet