Không phải đoán mò nữa, Phạm Hương về Việt Nam sau tin đồn sang Mỹ sinh con hay chưa đã có câu trả lời rồi đây

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh trồng cây đào nhân dịp năm mới cùng lời chú thích: "Cherry blossom is blooming in the garden... Tết xa nhà...!".

Kèm theo đó, một đoạn video cũng được nàng Hậu đăng tải với lời tâm sự: "Xuân này con không về... Cũng kịp trồng được cây đào trong vườn để đón xuân". Đây có thể coi là câu trả lời rõ ràng nhất của Phạm Hương khẳng định cô vẫn đang ở Mỹ chứ chưa hề trở về quê nhà.

"Hoa đào đang nở trong vườn... Tết xa nhà!" Phạm Hương viết.

Phạm Hương tâm sự: "Xuân này con không về".

Trước đó, Phạm Hương liên tục "thách đố" người hâm mộ về nơi ở hiện tại của mình khi đăng tải hình ảnh căn phòng ngủ cùng dòng chú thích: "Home". Nhiều người vui mừng cho rằng nàng Hậu đã trở về Việt Nam hoạt động sau 5 tháng chữa bệnh tại Mỹ.

Tuy nhiên, với câu trả lời rõ ràng "Tết xa nhà" này, nhiều fan hâm mộ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không khỏi buồn và tiếc nuối. Nhiều lời bình luận được gửi đến Phạm Hương hy vọng cô sẽ sớm trở về quê nhà ăn Tết đoàn viên với bạn bè, người thân.

Hình ảnh xinh đẹp mới nhất được Phạm Hương đăng tải.

Phạm Hương qua Mỹ từ tháng 9/2018 để điều trị căn bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên, nhiều tin đồn bất ngồ rộ lên trên mạng xã hội cho rằng cô qua Mỹ sinh con. Mặc người hâm mộ "đoán già đoán non", Phạm Hương thời gian gần đây liên tục chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ, tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên trời Tây.

