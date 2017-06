Không nghe lời, 2 bé mầm non bị cô giáo phạt tự tát nhau sưng mặt

Chiều ngày 31/5, một bà mẹ ở huyện Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đến trường mầm non đón con thì phát hiện trên mặt con có vết sưng bầm rất rõ rệt. Con gái chị là bé Hoa Hoa, hiện đang học lớp mẫu giáo lớn của trường, bé nói rằng mặt bị thương do cô bảo các bạn tát.

Nghe xong, mẹ Hoa Hoa vô cùng tức giận và đã báo công an. Cán bộ trường mầm non đã cùng phụ huynh đưa bé Hoa Hoa đi kiểm tra sức khỏe. Rất nhiều phụ huynh cũng lên diễn đàn phản ánh về việc trường mầm non này cho phép học sinh tát nhau đến sưng tím mặt mũi.

Một bên má của Hoa Hoa bị sưng bầm lên do hình phạt mà cô giáo đưa ra.

Kết quả điều tra cho biết: Chiều ngày 31/5, cô giáo dạy lớp mẫu giáo lớn số 5 tên Lưu Diễm Linh trong giờ học mỹ thuật đã phát hiện bé Hoa Hoa và bạn không tuân thủ kỷ luật của lớp.

Dù cô đã nhiều lần nhắc nhở nhưng 2 bé vẫn không nghe nên cô đã cho 2 bé tự tát nhau coi như hình phạt. Do đó, 1 bên má của Hoa Hoa mới sưng bầm lên như vậy.

Chiều ngày 2/6, đại diện nhà trường đã xin lỗi và bồi thường thiệt hại đến gia đình bé Hoa Hoa. Cô giáo Lưu Diễm Linh cũng bị nhận phê bình, cảnh cáo từ phía nhà trường và công an.

Hiện cô giáo này đã nhận thức được lỗi sai và rất ăn năn về hành vi của mình, phụ huynh học sinh cũng không còn kích động nữa.

Theo Tri thức trẻ