Không còn úp mở, Diễm My 9x lần đầu công khai chia sẻ hình ảnh rõ mặt bạn trai cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào

Sau khi chia tay bạn trai đại gia, Diễm My trở nên rất kín tiếng về chuyện đời tư. Tuy nhiên thời gian gần đây, cô lại liên tục úp mở hình ảnh và status đáng ngờ về một anh chàng bí ẩn. Người đẹp khéo léo che chắn mặt chàng trai này bằng những icon ngộ nghĩnh, hoặc chỉ chia sẻ từ phía sau cùng những lời lẽ vô cùng ngọt ngào. Không ít cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đang hạnh phúc bên tình mới. Chân dung của anh chàng này cũng được tìm kiếm và nhanh chóng lộ diện nhưng chưa bao giờ Diễm My 9x lên tiếng xác nhận.

Tuy nhiên, mới đây trên story instagram, Diễm My lần đầu tiên up ảnh bạn trai mà không che chắn như trước. Người đẹp viết: "Anh ở cách em 8 tiếng mà tại sao thấy xa quá. Anh đi mới tuần trước mà như cả thế kỉ rồi". Động thái này khiến công chúng khẳng định Diễm My đang muốn chính thức công khai bạn trai sau gần 1 năm úp mở trên trang cá nhân.

Diễm My trước đó thường xuyên chia sẻ những lời nói ngọt ngào dành tặng chàng trai bí ẩn luôn khéo léo che chắn khuôn mặt.

Hoặc úp mở từ phía sau thế này.

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra, đầu tháng 5/2017, Diễm My 9x xuất hiện cùng anh chàng này tại một sự kiện ở Đà Nẵng. Đây là lần hiếm hoi duy nhất cặp đôi công khai lộ diện cùng nhau.

Anh chàng được cho là bạn trai của Diễm My 9x hiện là doanh nhân công tác tại một công ty về xây dựng, chi nhánh tại Úc.

Anh chàng này từng học tại Đại học công nghệ Swinburne - viện đại học công lập ở Melbourne, bang Victoria, Úc và Đại học RMIT.

