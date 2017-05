Không chịu dừng lại, Trang Trần tiếp tục mỉa mai nghệ sĩ Xuân Hương

Trong mấy ngày vừa qua, Trang Trần nhận vô số chỉ trích của dư luận khi dùng những lời nói tục để chửi mắng nghệ sĩ Lê Xuân Hương. Tuy nhiên, thái độ của Trang Trần vẫn dửng dưng, thậm chí cô còn nhận được lời ủng hộ, động viên của chồng trước scandal hỗn láo với người lớn tuổi.

Trang Trần bị chỉ trích vì nói tục, chửi mắng nghệ sĩ Lê Xuân Hương.

Mới đây, Trang Trần tìm ra những bình luận, comment của Lê Xuân Hương để có cơ hội mỉa mai, đá đểu nghệ sĩ này. Trang Trần chia sẻ: "Người lớn dạy bảo sao phải học và làm theo! Cũng giống như việc like, comment của những người có lời lẽ vô văn hoá xúc phạm chồng cũ, vợ mới của chồng cũ mới là cách sống văn hoá! Đừng bấm phím hay nói ra miệng mang tiếng ác, chỉ like, comment chửi thủ dâm tinh thần là đủ. Hành động bấm like là kết quả của suy nghĩ ok? Dạ không biết em mà chị khẳng định như đinh đóng cột, lạy chị! Chị nên nhớ hành động xoá comment không phải là có thể xoá dấu vết. Facebook không có chức năng xoá tương tác. Chị cứ làm việc và làm đúng, đừng đắn đo bởi khi an ninh mạng họ dùng công cụ tìm kiếm thì sẽ thấy có tương tác hay không".

Trang Trần tiếp tục đưa ra bằng chứng cho rằng nghệ sĩ Lê Xuân Hương đã từng nói: "Ai xúc phạm mình thì đừng nhịn mà cứ cho nó một trận cho nó chừa...". Và đó là lý do Trang Trần noi theo, không nhẫn nhịn khi nghệ sĩ Xuân Hương xúc phạm mình.

Nghệ sĩ Xuân Hương cũng like và comment những lời chỉ trích Trang Trần.

Theo GiadinhVietnam