Không chỉ Hương Giang Idol, nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng từng hỗn lão với tiền bối

Câu chuyện nghệ sĩ Việt vô lễ, hỗn láo với tiền bối tiếp tục gây xôn xao dư luận khi nữ ca sĩ Hương Giang Idol có những lời lẽ xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân trong buổi ghi hình một gameshow.

Cụ thể, cô nói nghệ sĩ Trung Dân là “đút đầu vô cầu tiêu” khiến nhiều người ở trường quay “nóng mặt” và nam nghệ sĩ tức giận bỏ về. Dù đã cam kết tham gia chương trình 10 số, nhưng vì bị xúc phạm nên nghệ sĩ Trung Dân muốn dừng lại khi đang quay ở số thứ 5.

Hương Giang đã phải khóc hết nước mắt vì scandal vạ miệng của mình

Nghệ sĩ Trung Dân cho biết anh cảm thấy xấu hổ và bị xúc phạm vì bị đối xử như vậy. Măc dù sau đó, Hương Giang Idol đã lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân, cho rằng bản thân không hề có ý xúc phạm nhưng ồn ào này đã khiến cô bị “mất điểm” trầm trọng trong mắt khán giả và nhiều đồng nghiệp. Rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bức xúc trước cách hành xử vô lễ của Hương Giang.

Nhưng Hương Giang không phải người duy nhất bị tố vô lễ với tiền bối. Trong showbiz Việt, không ít những ngôi sao được coi là có danh tiếng cũng từng có những hành xử không chấp nhận được.

Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ được cho là có ảnh hưởng lớn trong showbiz cũng đã không ít lần dính vào scandal vô lễ với bậc bề trên. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc nhận xét thẳng thắn của Thanh Lam và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Hành động của Đàm Vĩnh Hưng với vị nhạc sĩ già đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ phía công chúng. Sau khi dư luận “dậy sóng”, Đàm Vĩnh Hưng đã chủ động gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để giải tỏa khúc mắc.

Nữ diva Thanh Lam chia sẻ: “Khi tôi xem chương trình The Voice tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra Đàm Vĩnh Hưng sẽ dạy thí sinh bằng cái gì nhỉ?". Còn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 so sánh Mr.Đàm là ca sĩ hạng C hát lót.

Thay vì đón nhận những lời nhận xét bằng thái độ học hỏi thì Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không nhìn mặt Thanh Lam, viết tâm thư gọi Nguyễn Ánh 9 là “ngụy quân tử”.

Scandal này đã khiến hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng bị sa sút nghiêm trọng. Cuối cùng, nam ca sĩ đã phải lên tiếng xin lỗi công khai vị nhạc sĩ tài ba và đã được nhạc sĩ tha thứ.

Việt Hương bị nghệ sĩ Hương Lan bức xúc lên tiếng sau khi xem cô diễn hài

Hồi đầu năm 2017, trong đám cưới của ca sĩ Đình Bảo, nghệ sĩ Hương Lan đã phải bức xúc bỏ về vì cho rằng diễn viên hài Việt Hương đã diễn phản cảm, dung tục. Nghệ sĩ Hương Lan cho rằng màn diễn của Việt Hương trong đám cưới của Đình Bảo là sự giễu cợt quá sức thô tục trên sâu khấu.

Sau khi bị ca sĩ Hương Lan lên án, Việt Hương đã chân thành nhận lỗi và nhấn mạnh cô không hề biện hộ cho việc làm của mình. “Việt Hương tự phạt bản thân 2 năm không tham gia các buổi tiệc và kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói”- Việt Hương khẳng định.

Trấn Thành bị tố vô lễ với nghệ sĩ Đức Hải

Cách đây 1 năm, thái độ Trấn Thành cãi tay đôi với nghệ sĩ Đức Hải trên ghế giám khảo Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ cũng khiến nam MC bị "ném đá" dữ dội. Cụ thể, nghệ sĩ Đức Hải cho rằng trong phần thi mà nhân vật chính là La Thành thì diễn xuất của anh đã bị sự xuất thần của Diệu Nhi lấn lướt. Trấn Thành tỏ ra không đồng tình nên lập tức phản bác và liên tục cướp lời đàn anh.

Trước thái độ “như vũ bão” của Trấn Thành, giám khảo Đức Hải chủ động cắt ngang tranh luận và nói: “Chúng tôi phân tích và nói chuyện với các bạn với kinh nghiệm của những người đi trước hàng 30 năm. Đó là kinh nghiệm để các bạn lắng nghe và suy ngẫm”.

Ngay sau đêm thi lên sóng, Trấn Thành bị cộng đồng mạng lên án gay gắt vì thái độ vô lễ. Anh lập tức đăng đàn viết tâm thư dài khẳng định mình không hỗn và các giám khảo có quyền phát biểu như nhau. Trước đó, Trấn Thành cũng từng bị chê hỗn vì nhiều lần cãi tay đôi quyết liệt với những đàn anh đàn chị cùng ngồi ghế nóng với mình như Kiều Oanh, Tấn Beo, Việt Trinh …

Chuyện các nghệ sĩ dùng lời lẽ, ngôn từ không hay dành cho nhau khi xuất hiện trên truyền hình không mới. Nhưng nó chỉ thực sự thổi bùng cơn giận dữ của dư luận khi Hương Giang Idol nói với Trung Dân rằng ông đã "cho đầu vào... cầu tiêu".

K.N (th)