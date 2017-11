Khởi My: Ngôi sao 'khác người', tìm thanh bình giữa thị phi showbiz

Công chúng có thể thắc mắc về giọng hát, phong cách và cả kiểu tóc bao năm vẫn không thay đổi của Khởi My. Đương nhiên họ sẽ càng thắc mắc hơn khi một cô gái không quá nổi bật về ngoại hình lẫn giọng hát, thậm chí đến hình ảnh cũng “lười” thay đổi như Khởi My lại có thể trở thành giọng ca nổi tiếng, chủ nhân của fanpage có 11 triệu người theo dõi.

Kể từ ngày bắt đầu đi hát, Khởi My đã có 10 năm đứng vững giữa môi trường showbiz đầy cạnh tranh theo một cách rất khác biệt. Khi người ta ồn ào để có tiếng tăm, cô hoàn toàn tách biệt, thậm chí đến truyền thông cũng không thường xuyên xuất hiện.

Khởi My giữa vòng vây fan hâm mộ trung thành của cô.

Khi người ta dùng cả chuyện tình cảm để hâm nóng tên tuổi thì ngược lại, cô âm thầm bên bạn trai Kelvin Khánh 4 năm, rồi đến ngày ăn hỏi mới chịu công bố. Khởi My đã trải qua những khó khăn, đau khổ khi còn thơ bé, và đương nhiên, cô càng thấu hiểu những cạnh tranh trong môi trường giải trí khốc liệt đến thế nào.

Bởi thế, có lẽ hơn ai hết, cô cũng hiểu sự bình yên trong cuộc sống, bên người đàn ông nguyện yêu thương, chở che mình suốt đời quý giá đến thế nào. Chỉ khi người ta tìm thấy niềm vui bên những điều giản đơn, nhỏ bé nhất và bên những người thân thuộc nhất trong cuộc sống, thì hạnh phúc khi ấy mới thực sự gõ cửa.

Tuổi thơ cơ cực, góp nhặt từng đồng để thực hiện ước mơ

Có được một gia đình hạnh phúc, ngày ngày bên nhau thưởng thức bữa cơm đầm ấm tưởng như một giấc mơ bình dị nhưng thực tế lại quá đỗi xa vời với những cô gái có tuổi thơ nghèo khó như Khởi My.

Cô gái ấy khi còn nhỏ phải cùng mẹ bươn chải cuộc sống bằng thu nhập ít ỏi từ cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nhưng không lâu sau, nguồn thu nhập chính cũng phải bán đi để lo tiền chữa bệnh cho mẹ. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm gánh nặng khi cha chìm đắm trong rượu chè, lô đề làm tan nát nhà cửa.

Khi bố mẹ ly dị, gia đình thiếu vắng người trụ cột, mẹ cô vốn ốm yếu nhưng để chăm lo và giúp con gái thực hiện ước mơ ca hát, bà ngày ngày cóp nhặt từng đồng từ những gánh củi khô mà theo Khởi My tâm sự “một bó chỉ có 5 nghìn đồng”.

Ngày Khởi My đi thi Tiếng hát học đường năm 2007, cô thậm chí không có nổi một chiếc áo sơ mi trắng để mặc theo yêu cầu của ban tổ chức. May mắn được một người bạn cho mượn chiếc áo còn chưa kịp khô, Khởi My sau đó lại trở thành người chiến thắng, để rồi từng bước đến gần hơn với ước mơ ca hát.

Không thay đổi phong cách thậm chí bị chê "lười" nhưng Khởi My vẫn có một vị trí riêng trong thị trường ca nhạc.

Đến tận bây giờ, khi đã mua được nhà tiền tỷ, cát-xê vài chục triệu, cô vẫn không thôi nhớ về tuổi thơ nghèo khó. “Tôi nhớ những ngày mình sống khó khăn, đi chợ phải tính toán mua món này mấy ngàn để đủ tiền và có một bữa cơm cho hai mẹ con", cô kể.

"Thật khó để giải thích cảm xúc của tôi vì chỉ có ai từng trải qua hoàn cảnh cơ cực mới có thể hiểu được”, Khởi My khẳng định.

Hành trình đi từ gánh củi 5 nghìn đồng đến mua nhà tiền tỷ có cả mồ hôi, nước mắt của 2 mẹ con, nhưng đổi lại nó cũng là động lực để cô cố gắng và luôn tự nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng những gì đang có.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời

Vài năm sau chiến thắng tại Tiếng hát học đường, Khởi My chính thức bắt đầu con đường âm nhạc với MV đầu tay Vì sao ra mắt năm 2010. Ca khúc mang giai điệu pop, ballad đem đến thành công bước đầu và cũng định hình phong cách để cô theo đuổi đến bây giờ.

Ba năm sau ngày chính thức bước chân vào môi trường showbiz đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và cả cuộc sống của cô. Đến nay, năm 2013 khi Khởi My phát hành phim ca nhạc Gửi cho anh, sau đó tham gia chương trình Gương mặt thân quen vẫn được xem là thời hoàng kim giúp cô một bước trở thành gương mặt nổi tiếng.

Đã có lúc nữ ca sĩ bật khóc khi nói về biệt danh "ca sĩ hội chợ".

Thời điểm đó, việc Gửi cho anh đạt 3 triệu lượt xem sau 6 ngày ra mắt đã gây xôn xao làng nhạc Việt. Lượng người hâm mộ Khởi My khi đó cũng không ngừng tăng lên, khiến fanpage của cô chỉ trong thời gian ngắn đã đạt 6 triệu người theo dõi và trở thành một trong những trang có lượt thích lớn nhất của sao Việt.

Sau thành công của Gửi cho anh, Khởi My trở thành quán quân Gương mặt thân quen. Là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức, lượng người theo dõi chương trình vô cùng lớn, giúp Khởi My càng thêm nổi tiếng.

Thời gian sau đó, cô dồn hết tâm huyết cho âm nhạc, mỗi năm đều ra mắt nhiều sản phẩm mới. Dù âm thầm hơn và cũng không thể vượt qua thành công quá lớn của Gửi cho anh, Vì sao… nhưng như Khởi My nói, đó là bước đi an toàn để giúp cô có một chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.

Trầm lặng giữa môi trường showbiz khắc nghiệt

Khởi My có gương mặt dễ thương, ưa nhìn, có một giọng hát ngọt ngào. Nhưng những người đáng yêu, hát hay, thậm chí xinh đẹp, kỹ năng thanh nhạc tốt hơn cô không thiếu ở môi trường showbiz.

Thậm chí, Khởi My còn hạn chế hơn hẳn những ca sĩ khác về mặt hình ảnh, bao năm vẫn trung thành cùng phong cách nhí nhảnh, đáng yêu với phần phục trang, make up do 2 mẹ con tự lo liệu và rất nhiều lần bị chê lỗi thời, quê mùa.

Chưa kể, giọng ca sinh năm 1990 hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Bởi thế, những năm trở lại đây, nếu không phải fan ruột thì hẳn không biết cô có những sản phẩm mới nào, hoạt động ra sao.

Khởi My có lẽ thừa hiểu mình đang hạn chế ở đâu, như thế nào và khi công chúng không ngừng nói về cô như một ca sĩ chuyên đi hát hội chợ, tỉnh lẻ với phong cách bao năm không thay đổi thì muốn không biết có lẽ cũng không được.

Thế nhưng, cô chấp nhận điều đó, thậm chí tự hào về con đường mình đã đi, bởi cô tâm niệm đó là lựa chọn an toàn để có thể thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc, được phục vụ khán giả, gần gũi người hâm mộ mà vẫn giữ bản tính con người, không vì đồng tiền mà thay đổi.

Với cô, điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là “Khán giả thích tôi mãi là Khởi My chân chất như ngày mới bước chân vào showbiz”, là “Mẹ luôn dặn tôi rằng, sau này có làm gì đi chăng nữa cũng phải giữ được bản tính con người”.

Nói cách khác, con đường Khởi My chọn cũng thể hiện đúng con người cô, một cô gái sống chân chất, trầm lặng giữa môi trường showbiz đầy cạnh tranh, biến động.

Chuyện tình yêu của Khởi My và Kelvin Khánh là điểm sáng hiếm có của showbiz Việt.

Dũng cảm bắt đầu để nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình

Hình ảnh về người cha rượu chè, về một mái ấm không trọn vẹn là một phần nguyên nhân để Khởi My cố gắng vươn lên trong cuộc sống, nhưng cũng là ký ức không thể xóa nhòa.

Bản thân cô từng tâm sự: “Chính vì quá khứ đó ám ảnh đến tận bây giờ nên nhiều người thắc mắc tại sao tôi vẫn chưa có bạn trai. Tôi xác định 30 tuổi sẽ lấy chồng, lúc đó mình chín chắn để có quyết định đúng đắn”.

Thế nhưng, 3 năm trước cột mốc 30 tuổi, cô tuyên bố kết hôn với bạn trai kém 4 tuổi, Kelvin Khánh. Điều đó có nghĩa, sự chín chắn để đưa ra quyết định đúng đắn không dựa vào tuổi tác, mà quan trọng đối phương là ai, đem đến cảm giác như thế nào khi cả hai ở bên nhau.

Khởi My và bạn trai lần đầu hợp tác trong phim ca nhạc Gửi cho anh ra mắt năm 2013. Sau đó, hai người tiếp tục hợp tác trong nhiều dự án và trở nên thân thiết trong cả cuộc sống hàng ngày.

Bởi thế, tin đồn hẹn hò nhiều lần rộ lên, thế nhưng, người trong cuộc một mực phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Chỉ đến khi đám hỏi diễn ra vào 25/4, công chúng mới biết mình đã bị “qua mặt”.

Thật thú vị là cặp đôi Khởi My – Kelvin Khánh và Song Hye Kyo – Song Joong Ki giống nhau đến kỳ lạ. Không chỉ cách biệt tuổi tác hay việc quen biết nhau qua một dự án chung mà ngay cả cách công khai chuyện tình cảm cũng tương đồng.

Song Hye Kyo – Song Joong Ki đột ngột thông báo kết hôn sau thời gian dài phủ nhận chuyện yêu đương. Tương tự, Khởi My và Kelvin Khánh bất ngờ ăn hỏi vào tháng 4/2017, dù trước đó, cả 2 khẳng định chỉ là bạn bè.

Kể cả khi xác nhận kết hôn, cả hai cũng rất kiệm lời khi nói về chuyện tình yêu. Họ dành cho đối phương một góc bình lặng và kín đáo để gìn giữ và cùng nhau tận hưởng, bởi, tình yêu càng trân trọng càng cần được bảo vệ.

"Môi trường showbiz rất phức tạp. Các bạn cũng biết trong giới này duy trì chuyện tình cảm rất là khó, và ở đây có đèn, có máy quay, có khán giả thì đây là công việc, tôi không muốn đem tình cảm vào công việc. Tôi rất trân trọng tình cảm này nên hết sức bảo vệ nó. Càng ít người biết càng ít người muối ớt gây mặn", Kelvin Khánh tâm sự về tình yêu của anh và giọng ca Vì sao.

Anh là người chủ động theo đuổi cô gái hơn anh 4 tuổi, từng trải qua nhiều sóng gió và cũng chất chứa trong lòng những tổn thương, những nỗi đau không gì có thể xóa nhòa. Đến bên cô, anh có thể buộc mình phải trưởng thành, chín chắn hơn độ tuổi 23 vốn có để là người bảo vệ, chở che và thỏa lấp những vết thương hằn sâu trong tim cô.

Còn với cô, chỉ cần người ấy mang đến niềm vui, nụ cười và một cuộc sống an yên đã là quá đủ. "Phải trả lời thật và hơi vui chút, lý do tôi thích Khánh là vì tính cách kỳ quặc. Tôi thích những người kỳ quặc. Bởi họ thường hay làm những điều không giống ai. Mỗi lần tôi nhìn Khánh là chỉ muốn trêu chọc".

Khởi My từng nói về chuyện kết hôn: "Bây giờ ngồi nghĩ lại, hồi xưa mà không dũng cảm để bắt đầu thì chắc gì có được hạnh phúc như ngày hôm nay". Điều đó có nghĩa, sau tất cả, cô hài lòng với lựa chọn của mình, một cuộc sống an bình nhưng hạnh phúc.

Theo Zing.vn