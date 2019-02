Khoe ảnh check in cùng một địa điểm, phải chăng Bình An và á hậu Phương Nga chuẩn bị công khai hẹn hò?

Từ khi đăng quang ngôi vị Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Phương Nga đã liên tục dính tin đồn tình cảm với diễn viên trẻ điển trai Bình An. Dân mạng đã tìm ra rất nhiều bằng chứng chứng minh cả hai hẹn hò, từ diện đồ đôi đến đi ăn, đi chơi riêng với nhau.

Dù đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng dân mạng vẫn bán tin bán nghi về chuyện tình cảm này. Mới đây, Phương Nga và Bình An lại tiếp tục gây chú ý khi đăng ảnh check in ở cùng một địa điểm với góc chụp hoàn toàn giống nhau. Nhiều người cho rằng, cặp đôi đã có một cuộc hẹn hò nhân dịp đầu năm mới và tất nhiên, bức ảnh của hai người là do đối phương chụp lại. Động thái này được cho là một bước đệm để cả hai có thể dễ dàng công khai mối quan hệ trước công chúng.

Bình An và Phương Nga khoe ảnh check in ở cùng một địa điểm

Trước đó, Bình An đã đăng tải hình ảnh cực tình tứ chụp cùng một cô gái giấu mặt cùng dòng chia sẻ: "Năm mới bớt khóc nhè nhé công chúa của anh". Phía dưới bình luận, dân mạng đồng loạt gọi tên Phương Nga và chỉ ra điểm chung giữa cô gái trong ảnh và nàng Á hậu. Cho đến thời điểm hiện tại, dù vẫn còn úp mở chuyện tình cảm nhưng nếu Phương Nga và Bình Anh thật sự hẹn hò thì đây sẽ là một trong những cặp đôi đẹp và nhận được nhiều sự ủng hộ nhất năm 2019.

Dân mạng đồng loạt gọi tên Phương Nga trong bức ảnh Bình An chụp cùng cô gái giấu mặt

Theo Sở hữu trí tuệ