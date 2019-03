Khánh My: Tài năng còn gây tranh cãi nhưng cuộc sống lại xa hoa nhất nhì showbiz

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang và từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như: Hoa hậu Việt Nam 2010, Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2011... nhưng không đạt được thành công. Từ năm 2012, cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu.

Để thu hút sự quan tâm, Khánh My xây dựng hình tượng của một chân dài thích chụp những bộ hình bikini nóng bỏng. Sau đó, Khánh My còn thử sức với lĩnh vực điện ảnh và ca hát. Tuy nhiên khả năng diễn xuất và giọng ca của người đẹp này còn gây nhiều tranh cãi.

Khánh My nổi tiếng nhờ sở hữu nhiều bộ hình bikini nóng bỏng.

Vài năm trở lại đây, Khánh My trở thành tâm điểm chú ý khi bị đồn có liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa Ngọc Trinh và bạn trai cũ, yêu lâu năm.

Sau những cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội, cư dân mạng thường xuyên đem Khánh My và Ngọc Trinh lên "bàn cân" để so sánh. Đến tháng 5/2018, Khánh My công khai chuyện từng được danh hài Trường Giang tán tỉnh.

Tuy nhiên, do không muốn làm người thứ 3 và Trường Giang không phải là mẫu đàn ông Khánh My thích nên cô từ chối thẳng thừng. Có thể thấy, sau hơn 6 năm gia nhập showbiz, cái tên Khánh My gắn liền với những ồn ào, tai tiếng.

Dù chưa có dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp, nhưng hiện tại ở độ tuổi 28, Khánh My đang là chân dài có cuộc sống giàu có, thậm chí còn vượt mặt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sinh sống trong một căn biệt thự rộng rãi tại TP.HCM, Khánh My thường xuyên đổi xe hơi theo sở thích bản thân.

Khánh My từng chia sẻ cát xê của cô không đủ để mua hàng hiệu.

Từng là chủ sở hữu của chiếc BMW 2 tỷ đồng, nhưng cuối năm 2014, Khánh My chuyển sang dùng chiếc xe Range Rover trị giá 3 tỷ. Đến ngày sinh nhật năm 2015, Khánh My khoe xế hộp 8 tỷ đồng và tổ chức bữa tiệc xa xỉ để mừng tuổi mới.

Duy trì thói quen hàng năm, cứ đến ngày sinh nhật, Khánh My lại tổ chức tiệc hoàng tráng và đón tiếp người thân, bạn bè đến dự. Gần 1 năm qua, Khánh My hạn chế xuất hiện trong các sự kiện và không có vai diễn mới.

Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh việc tập trung kinh doanh, cô còn đang hoàn thiện một tòa nhà văn phòng mang tên chính mình nằm ở mặt đường vị trí gần trung tâm TP.HCM.

Khánh My sinh sống trong căn biệt thự rộng rãi tại TP.HCM.

Từ năm 2014 cho đến nay, Khánh My thường xuyên đổi xế hộp theo sở thích.

Hàng hiệu của Khánh My đếm không xuể từ quần áo, giày dép, túi xách đến phụ kiện.

Hàng năm, người đẹp sinh năm 1991 đều chi số tiền lớn để tổ chức tiệc sinh nhật xa xỉ.

Hiện tại, Khánh My đang xây dựng và hoàn thiện tòa nhà 5 tầng hoành tráng ở gần trung tâm TP.HCM.

Theo Thế Giới Trẻ