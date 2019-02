Mới đây trên trang cá nhân của mình, Khánh My đã bày tỏ quan điểm của mình về việc phụ nữ thảo mai không hẳn đã tốt tính:

"Phụ nữ thảo mai, xấu tính thường rất nhiều bạn. Ai cũng quen, ai cũng có thể chơi, bởi không ai có thể kiểm soát được cái miệng ngọt của họ.

Phải thật sự đề phòng với kiểu phụ nữ này, dù cho có quen biết. Nếu không một ngày đẹp trời, thứ bạn mất mát không phải chỉ là ba lời nói xấu hay chơi khăm mà sẽ là những giá trị lớn hơn nhiều. Mọi người thấy có đúng không ạ?".

Khánh My gây bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ về chuyện phụ nữ thảo mai thì nhiều bạn

Bên cạnh đó, "mỹ nhân Sài thành" cũng chia sẻ về chuyện bản thân từng bị nói là chảnh, khó gần nhưng khi tiếp xúc với cô, mọi người lại có cái nhìn khác:

"Mình thì hay bị nói là Chảnh khó gần, nhưng thật ra mình không có vậy nhé. Hihi (mình dễ thương lắm á). Mình chỉ nói chuyện với ai khi đã quen và biết rõ về ai đó. Chứ không, bình thường mình rất là ít nói và không bình luận về cuộc sống của bất cứ ai vì chuyện đó không phải của mình và mình cũng không phải là họ. Người tốt thật sự sẽ không cố gắng để được chú ý hay cố lấy lòng ai cả. Họ chỉ nói khi cần phải nói, xuất hiện lúc bạn bè, người thân cần họ nhất. Không nói nhiều, không tỏ vẻ hay thảo mai.

Thời gian sẽ trả lời tất cả... để bạn hiểu về một con người. Có giả tạo khéo đến thế nào thì một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra thôi nè".

Phía dưới bình luận, Khánh My nhận được nhiều ý kiến đồng tình và ủng hộ của người hâm mộ cũng như bạn bè đồng nghiệp. Khánh My vốn dĩ không phải là người đẹp hay dính thị phi của showbiz Việt, thậm chí là khá kín tiếng so với những đồng nghiệp khác. Sau chia sẻ gây xôn xao với Trường Giang thời gian trước, Khánh My gần như biến mất khỏi làng giải trí để tập trung cho kinh doanh. Thời gian gần đây, người đẹp dính tin đồn hẹn hò với diễn viên Tiến Vũ của "Những tháng năm rực rỡ" nhưng cả hai vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Nhiều bạn bè cũng như người hâm mộ để lại bình luận bày tỏ sự đồng tình với Khánh My

Theo Sở hữu trí tuệ