Khán giả “trầm trồ” với bộ phim thay thế “Đừng bắt em phải quên”

"Cát đỏ" là bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, nối sóng "Đừng bắt em phải quên" trên VTV3 từ 30/7. Phim lấy bối cảnh ở vùng cồn cát Bình Thuận, xoay quanh số phận ba người phụ nữ: Đủ, Nhớ và Nhan. Chịu nhiều điều tiếng, tưởng chừng họ cứ an phận sống qua ngày ở vùng cát đỏ cằn cỗi nhưng sâu thẳm bên trong mỗi người là khát khao thay đổi số phận và dám hành động, đấu tranh, vượt qua một hành trình dài để tìm hạnh phúc.

Trước khi lên sóng, với trailer và một vài hình ảnh "nhá hàng", "Cát đỏ" đã khiến nhiều khán giả háo hức: "Mong chờ phim này! Tôi đang thấy bão hoà với nhà lầu xe hơi thời trang sang chảnh rồi!"

Sau khi lên sóng tập đầu, phim nhận được nhiều khen ngợi của người xem về dàn diễn viên, về bối cảnh. Không ít khán giả trầm trồ vì hình ảnh Việt Nam đẹp đến thế.

"Mới xem tập đầu và thấy "Cát đỏ" rất ổn. Cảnh đẹp và thích dàn diễn viên quá trời. Diễn tự nhiên và chân thật quá. May mắn là tiết tấu không như "Hoa cỏ may 2!"; "Hình ảnh Cát đỏ đẹp mê hoặc, nội dung hay, nhạc phim cũng hay. Diễn viên đẹp mặc dù có bị hóa trang xấu đi cho phù hợp với miền nắng gió cát đỏ!"; "Dải đất chữ S mình thật là đẹp, chỉ toàn cát thôi mà sao vẫn thấy đẹp thế! Phim mới tập đầu mà đã thấy cuốn hút rồi, các diễn viên diễn rất mộc, tự nhiên, diễn như không diễn"; "Lưu đạo diễn có phong cách làm phim quá dị, quá độc đáo, đậm chất riêng, từ "Hoa cỏ may" đến "Thương nhớ ở ai" và bây giờ "Cát đỏ". Dù là phim truyền hình nhưng từng khung hình màu sắc của Cát Đỏ lại đậm chất điện ảnh, những cồn cát ngút ngàn nắng gió, cát cháy mênh mông, kỳ nhông chạy loạn, biển xanh thăm thẳm bát ngát"… là một số bình luận tích cực dành cho cảnh quay phim.

Một khán giả để lại bình luận khá sâu sắc về phim: "Mới chiếu được một tập, chưa nói lên được nhiều điều, nhưng có lẽ đây là một bộ phim ổn, xem được, có hay không thì phải xem nửa đoạn đường mới biết được.

Không như những phim tâm lý tình cảm đô thị đang chiếu hiện nay, thành phố hiện đại phù hoa, lấp lánh ánh đèn phố thị hào nhoáng, cao ốc ngập trời, bê tông sắt thép bủa vây xung quanh.

Khung cảnh trong phim này hiện lên mênh mông bụi đường cát cháy, cảnh hoang mạc như miền viễn tây Mexico, Texas, những chàng trai cao bồi chăn bò lững thững trên lưng ngựa với chiếc mũ rộng vành đặc trưng, chàng nhạc sĩ lãng tử du ca tóc gió thôi bay, miệng nghêu ngao hát phiêu du, ánh mặt trời chói lọi, bức bối, cảnh thiên nhiên hoang dã đẹp đến nghiệt ngã, con người nhỏ bé trước thiên nhiên bao la, chật vật để mưu sinh, khắc khổ".

Nhiều người cũng đồng thời dành lời khen cho đạo diễn: "Đạo diễn Lưu Trọng Ninh lúc nào cũng thích khai thác đề tài "không chồng", "chửa hoang", những tính cách hoang dại, bản năng, trần trụi… Phim quay đẹp như phim điện ảnh, kỹ càng, phảng phất kiểu cao bồi miền tây của Mỹ. Tập đầu thấy có vẻ hay!"



Đặc biệt, dàn diễn viên phim đầy "bụi bặm" lại nhận được tình cảm của người xem. "Không làm khán giả chán ngấy với dàn diễn viên, đẹp trai bóng bẩy lộng lẫy kiêu sa ngọc ngà châu báu soái ca soái tỷ, dàn diễn viên Cát Đỏ đậm chất đời thực, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt góc cạnh, bặm trợn, cục cằn, ăn sóng nói gió, dáng người lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn đầy nam tính, phụ nữ thì khỏe khoắn mạnh mẽ, lời nói chân thật, chất phác phóng khoáng ngồn ngộn, đầy tính phồn thực, dục cảm dâng trào, rất điện ảnh. Diễn viên phụ và mấy đứa trẻ diễn xuất tự nhiên, ngộ nghĩnh hài hước. Dàn diễn viên không cần phải quá nổi tiếng, quan trọng nhất là hợp vai, diễn tốt. Nhìn dàn diễn viên này đôi khi bạn bắt gặp chính mình trong cuộc sống, chứ không phải kiểu "chỉ có trên phim"... một ý kiến khán giả.

Hiện tại, mới lên sóng tập đầu song mỗi video, preview trên fanpage đã thu hút đến 50.000 lượt xem. "Cát đỏ" hứa hẹn sẽ là luồng gió mới của truyền hình Việt 2020.

An Khánh