Khác hẳn với hình ảnh "tức mắt" của Ngọc Trịnh, Á hậu Trương Thị May kín đáo mà vẫn nổi bật tại LHP Cannes

Trương Thị May âm thầm sang dự LHP Cannes và khiến khán giả bất ngờ với trang phục sang trọng mà vẫn gợi cảm. Không giống trang phục hở trên hở dưới của Ngọc Trinh, Trương Thị May có sự lựa chọn phù hợp. Làn da nâu khỏe khoắn, bộ đầm kín đạo với tông màu trầm vẫn làm Á hậu người An Giang trở thành gương mặt nổi bật trên thảm đỏ Cannes.

Trương Thị May là người mẫu và diễn viên đắt show tại TP.HCM. Người đẹp tuổi Thìn đã đoạt hai lần danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia – Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh 2006 và Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam 2007.

May sở hữu một gương mặt đẹp với một nụ cười thần bí và rực rỡ, một làn da nâu khỏe khoắn, thân hình bốc lửa và kỹ năng trình diễn của một siêu mẫu. Trương Thị May được xem là người đẹp có nhan sắc “lạ” trong giới showbiz Việt. Cô sở hữu vẻ đẹp Khmer không lẫn vào đâu được với nước da bánh mật, mái tóc dài óng mượt, nụ cười tươi rói cùng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

Ít ai biết rằng ẩn sau vẻ bề ngoài dịu dàng đầy nữ tính ấy là một Trương Thị May cá tính và rất mạnh mẽ. Giới chuyên gia đánh giá, cô luôn nổi bật giữa rừng người đẹp. Cô là một trong những người mẫu được đánh giá cao ở gương mặt biểu cảm và phong cách trình diễn tự nhiên, nên Trương Thị May không gặp khó khăn gì khi biến hóa theo những hình ảnh khác nhau.

Không chỉ vậy, Trương Thị May còn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện cống hiến giúp đỡ cộng đồng. Người đẹp còn đánh giá cao bởi tấm lòng hiếu thảo dành cho mẹ.

Á hậu Trương Thị May âm thầm đến Pháp và xuất hiện tại Cannes với trang phục kín đáo.

Trước đó, cô chỉ xuất hiện giản dị tại Paris với hình ảnh như đang đi du lịch.

