Huỳnh Hồng Loan, Tiến Linh rạn nứt?

Thời gian qua, mối quan hệ giữa diễn viên Huỳnh Hồng Loan và cầu thủ Tiến Linh nhận được sự chú ý. Họ liên tục đăng ảnh, bình luận dưới bài viết của nhau, thậm chí cùng nhau thực hiện video nhảy theo vũ điệu rửa tay. Khi đó, trả lời về mối quan hệ với đàn em, Huỳnh Hồng Loan cho biết họ đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Tuy nhiên, mới đây, khán giả phát hiện cả hai không còn theo dõi nhau trên Instagram. Đặc biệt, Tiến Linh đăng một bài viết: "Quãng thời gian đó thật đẹp. Thank you for everything!". Nhiều ý kiến cho rằng cả hai rạn nứt sau thời gian tìm hiểu. Gần đây, họ cũng ít tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Khán giả nghi vấn Huỳnh Hồng Loan và Tiến Linh rạn nứt.









Phóng viên Zing liên hệ với Huỳnh Hồng Loan nhưng cô chưa nghe máy. Trong khi đó, cầu thủ Tiến Linh cho biết anh và nữ diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè như trước. Cầu thủ cho rằng việc không theo dõi trên mạng xã hội không quan trọng và không liên quan đến mối quan hệ giữa anh và đàn chị. “Hiện tại chúng tôi vẫn là bạn bè”, Tiến Linh nói.

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, cô được chú ý sau khi xuất hiện trong MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án phim như Tiệm ăn dì ghẻ, Mạc gia ký, Cung đường tội lỗi, Mắt nai, Ác thú vô hình, Chữ trinh, Như khúc tình ca, Truy tìm hung thủ, Gia đình ngũ quả…

Diễn viên 26 tuổi cho biết cầu thủ sinh năm 1997 chủ động kết bạn và nhắn tin cho cô từ trước Tết nguyên đán. Cả hai cùng quê Bình Dương nên sau đó thường xuyên gặp mặt, đi chơi cùng nhau.

“Những ngày vừa qua, tôi biết mọi người hết sức quan tâm tới vấn đề đó. Mọi người phản ứng rất tích cực. Tôi cảm thấy vui nhưng cũng khó xử bởi 2 đứa hiện tại là bạn bè và đồng hương. Hai đứa chơi chung với nhau và chuyện tương lai thì khó có thể nói trước”, cô nói trong chia sẻ trước đó với Zing.

Theo Zing.vn