Huyền My và Tú Anh chụp hình chung giữa tin đồn rạn nứt 'tình chị em'

Gần đây, Á hậu Việt Nam 2012 vướng tin đồn 'đá xéo' Huyền My trên mạng xã hội. Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoà bình Thế giới, khi Huyền My trượt top 5, Tú Anh đã có những dòng chia sẻ khá 'nhạy cảm' trên trang cá nhân. Ngoài ra, việc bạn trai cũ của Tú Anh đến ủng hộ cho Huyền My trong đêm thi càng khiến dư luận đặt nghi vấn cả hai đã chấm dứt tình 'chị em' dù trước đó rất thân thiết.