Hương Tràm, Hoài Lâm, Yasuy - 3 quán quân được tung hô rồi suy sụp đến giải nghệ

Hương Tràm, Hoài Lâm và Yasuy là 3 cái tên nổi tiếng trong những game show truyền hình gây sốt với khán giả. Hương Tràm là quán quân "The Voice" 2012, Hoài Lâm gây sốt khi giành giải Nhất chung cuộc "Gương mặt thân quen" 2014 và Yasuy, chàng trai núi rừng Tây Nguyên ở ngôi vị cao nhất Vietnam Idol 2012.

Cả 3 đều là những nghệ sĩ trẻ được khán giả kỳ vọng và đặt niềm tin yêu. Họ gây hiệu ứng với người yêu nhạc bởi tài năng cũng như tinh thần cống hiến cho nghệ thuật.

Hương Tràm giây phút đăng quang quán quân "The Voice" 2012.

Hương Tràm là gương mặt không cần phải nói quá nhiều bởi ngay từ vòng Giấu mặt cuộc thi "The Voice" mùa đầu tiên, cô đã khiến khán giả bất ngờ và sửng sốt. Cover ca khúc "I will always love you" của danh ca Whitney Houston, thiếu nữ thành Vinh 17 tuổi làm giám khảo lẫn khán giả phấn khích tột độ. Bắt đầu từ đây, Hương Tràm "mua chuộc" được người xem khi thể hiện tài năng qua nhiều phong cách nhạc khác nhau.

Kết quả Hương Tràm giành quán quân "The Voice" mùa đầu tiên không nằm ngoài dự đoán của khán giả. Thành công ở tuổi đời còn quá trẻ, Hương Tràm một mình "hưởng" những vinh quang nhưng cũng một mình gồng gánh áp lực từ khen chê của dư luận. Không chỉ câu chuyện với Thu Minh, Hương Tràm còn bị bình xét ở mọi phương diện từ ăn mặc đến phát ngôn.

Áp lực hay stress cũng do bản thân Hương Tràm, tuy nhiên, công bằng mà nói ở tuổi của cô, Hương Tràm đã cố gắng rất nhiều. Không thể khẳng định cô làm tốt tất cả nhưng khách quan mà nói cô gái 17 tuổi có tài năng. Dù sai nhưng Hương Tràm vẫn biết cách sửa, giống như cô chia sẻ: "Sai ở đâu sẽ sửa ở đấy".

Hương Tràm khóc trong tiệc chia tay người hâm mộ tháng 5/2019.

Tuy nhiên, hơn 6 năm trôi qua, Hương Tràm đã mệt mỏi và muốn dừng chân. Dù chuẩn bị sẵn sàng và giữ tâm thế chủ động nhưng Hương Tràm vẫn rơi nước mắt vì xót xa. Chắc chắn, chẳng ai muốn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, tên tuổi được yêu mến mà lại phải giải nghệ.

Hương Tràm buộc phải nói chia tay vì sức khỏe đang báo động. Hơn 6 năm tham gia showbiz thì có đến 5 năm cô gái trẻ phải dùng thuốc an thần và nhiều lần nhập viện.

Hoài Lâm khóc khi giành quán quân "Gương mặt thân quen" 2014.

Trường hợp Hoài Lâm cũng không khác Hương Tràm là mấy, từ năm sinh đến gia đình. Hoài Lâm sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thông ca hát ở miền Tây. Anh biết hơn từ lúc nhỏ và được diễn viên hài Hoài Linh nhận làm con nuôi. Hoài Lâm bật sáng trong lòng khán giả với giải thưởng quán quân cuộc thi "Gương mặt thân quen" 2014.

Mới 19 tuổi nhưng Hoài Lâm khiến khán giả sởn da gà khi hóa thân thành nghệ nhân Xẩm, Hà Thị Cầu với "Ngãi mẹ sinh thành". Không chỉ vậy, anh còn biến hóa với nhiều dòng nhạc khác nhau và nhận được sự yêu mến của khán giả "Gương mặt thân quen".

23 tuổi, Hoài Lâm nói giải nghệ để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, năm 2018 giữa lúc sự nghiệp đang ổn thì Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Quản lý của Hoài Lâm cho biết: "Sức khỏe Lâm có vấn đề vài tháng nay thôi. Giọng Lâm vẫn tốt nhưng để kéo dài cả đêm diễn thì sức khỏe không đảm bảo. Lâm muốn dừng lại để nghỉ ngơi và đi học thêm". Suốt một thời gian dài, Hoài Lâm không có bất kỳ chia sẻ nào trên trang cá nhân và anh không xuất hiện trên truyền thông.

Về chuyện Hoài Lâm giải nghệ, bạn gái anh bày tỏ: "Một con robot chạy cũng có lúc nghỉ để sạc điện, một cỗ máy đến lúc cũng hết năng lượng thì con người cũng thế, ngưng 2 năm để nghỉ ngơi để trau dồi chứ không phải là ngừng sự nghiệp nha em. Nghiệp là theo người ta cả đời nên không phải dùng từ ngừng. Mình bên ngoài nhìn mọi thứ dễ lắm, nhưng chỉ có anh Lâm mới hiểu rõ bản thân anh đang gặp phải rắc rối ở điểm nào, chuyện gì, và khi nào anh có thể nạp lại năng lượng mạnh mẽ, ai làm gì cũng có lý do riêng của bản thân họ cả".

Điều này khiến diễn viên hài Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tức giận lẫn thất vọng. Cả hai tuyên bố không nhìn mặt Hoài Lâm. Còn khán giả thì tiếc nuối cho một tài năng trẻ không đủ sức sống chung với áp lực từ dư luận. Hiện tại, cuộc sống của Hoài Lâm trong 1 năm qua đã có nhiều thay đổi. Anh sống chung với bạn gái và vẫn chưa có động tĩnh nào muốn quay lại làng nhạc.

Yasuy, gương mặt gây bất ngờ của "Vietnam Idol" 2012.

Trường hợp gây tiếc nuối nhất là quán quân "Vietnam Idol" 2012, Yasuy. Ya Suy là người Chu Ru,sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng. Trước khi đến với Vietnam Idol, Ya Suy theo học ngành Quản lý Văn hóa của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật du lịch Nha Trang. Anh chỉ được làm quen với âm nhạc trong vỏn vẹn 30 tiết và học theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa".

Tuy nhiên, điều khiến giám khảo cuộc thi ngỡ ngàng chính là việc càng vào vòng trong, Yasuy hát càng hay. Điều khiến nhiều người yêu mến Yasuy chính là cách hát giàu cảm xúc của chàng trai núi rừng Tây Nguyên. Nhờ vậy, anh được khán giả bình chọn và giành quán quân cuộc thi. Sau cuộc thi, Yasuy có tiền lo cho gia đình và hạnh phúc khi được mọi người biết đến.

Yasuy chính thực giã từ sân khấu năm 2018.

Tuy nhiên, ngay khi giành chiến thắng, anh đối mặt với áp lực khi vướng phải thị phi "lăng nhăng" với bạn gái. Cũng bắt đầu từ đây, cuộc sống của Yasuy kín tiếng và dần dần biến mật khỏi làng giải trí. Tháng 4/2018, Yasuy nói lời giải nghệ như sau: "Chính thức mất giọng không thể hát được như ý muốn nữa. Cố gắng thật nhiều rồi. Dừng bước sân khấu tại đây".

Điều này khiến khán giả hụt hẫng hơn là xót thương cho Yasuy. Họ đã bình chọn cho anh nhưng cuối cùng Yasuy đã làm sụp đổ sự kỳ vọng ấy.

