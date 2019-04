Hương Giang bày chiêu 'dụ' con gái biết luộc rau, rán trứng từ 5 tuổi

Buổi tối, Tiểu Panda, con gái 6 tuổi của Hoa hậu Hương Giang, thẽ thọt xin mẹ được rửa bát. Mẹ gật đầu đồng ý thì cô bé ôm chầm lấy mẹ rồi bảo: "You're the best mom in the world" (Tạm dịch Mẹ là bà mẹ tuyệt nhất thế giới). Với các con của Hương Giang, Tiểu Panda và Polar, được làm việc nhà giống như một "phần thưởng".

Nàng Hoa hậu đẹp nhất châu Á cho biết, bình thường con gái lớn của cô chỉ được vào bếp nấu mấy món đơn giản và rửa bát mỗi cuối tuần vì các ngày khác bé đi học về, ăn uống, vui chơi một lúc rồi đọc sách thì đã đến 20h là phải lên giường đi ngủ. "Em thích được làm nên mẹ phải giả vờ 'làm cao'. Tội nghiệp ẻm, có bà mẹ lười lắm chiêu nên con bị vô tròng", Hương Giang cười tếu táo khi được hỏi về cách huấn luyện con thích thú làm việc nhà.

Tiểu Panda học nấu nướng bắt đầu từ các món cơ bản với trứng, cà chua, rau luộc...

Từ khi Tiểu Panda còn nhỏ, mỗi tháng tới ngày sinh của con, Hương Giang đều có thói quen tổng kết xem con đang phát triển như thế nào, đã biết nói gì hay làm gì. Một lần, khi đăng bức ảnh con thích làm việc nhà, lau bàn ghế, quét dọn... bà mẹ hai con nhận được một ý kiến bình luận rằng: "Trẻ con đứa nào chẳng thích nghịch, lớn lên một tí là nó không động tay vào việc nhà đâu". Cô nhớ mãi câu nói này và thấy nó... đúng; nhưng ngược lại, cô cũng tự đặt câu hỏi cho mình là: Tại sao con thích và làm thế nào để con duy trì thói quen làm việc nhà khi lớn lên?

"Với người lớn, việc nhà là để làm, còn trẻ con lại xem đó là trò chơi. Khi Tiểu Panda hơn 2 tuổi như Polar bây giờ, cứ thấy cái chổi là đòi 'để con giúp mẹ' rồi tha lôi cái chổi đi khắp xó nhà, quét thì ít mà nghịch thì nhiều. Đa phần bố mẹ sẽ cho con dừng ở đây: 'Được rồi, đưa cho bố/mẹ làm cho nhanh'; bực mình lên thì: 'Nghịch quá, bày khắp nhà rồi thì ai dọn cho con?' hoặc có khi phạt con vì tội đòi nghịch. Vô tình, bố mẹ đặt ra giới hạn hữu hình con không được vào bếp, vô hình là con không được phép nghịch các đồ dùng thực mà phải chơi với đồ chơi", Hương Giang chia sẻ.

Bà mẹ nổi tiếng quan niệm rằng "cái gì cũng có thể là đồ chơi"; như khi còn nhỏ, cô từng chơi trò nấu cơm trong vỏ lon bia cũ, nhặt rau muống dưới ao chẻ ra làm rau sống. Vì thế, cô bắt đầu nghĩ cách "dụ dỗ" con vào bếp cùng mình, cho con tham gia vào các công việc phù hợp với độ tuổi. Bé Tiểu Panda hơn 2 tuổi có thể nhặt rau, dùng con dao nhỏ được bịt nhựa ở đầu cho an toàn, dùng kéo nhỏ dành riêng cho bé. Con được dạy để hiểu rằng: "Bị đứt tay ở bếp là chuyện nhỏ" và luôn chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhờ vậy, Tiểu Panda 2 tuổi rưỡi đã biết rửa rau, trộn bột, nặn bánh, lớn hơn chút thì có thể rửa bát... cùng bố mẹ. Hoặc con được đứng trên một chiếc ghế cao quan sát bố mẹ nấu ăn. Tới khi hơn 5 tuổi, Tiểu Panda được cho phép bật bếp để nấu các món đơn giản như rán trứng, luộc rau.

Bé Polar, con thứ hai của Hương Giang, giống như một bản sao của chị gái Tiểu Panda.

"Cho con tự chuẩn bị đồ ăn cũng là cách giúp con ăn ngon miệng hơn và thích ăn rau củ mà bố mẹ chẳng cần nài ép. Con tôi thích ăn rau củ luộc, sẵn sàng thử các món ăn mới vì 'cái gì cũng phải thử' rồi sau đó thích ăn hay không thì tùy con", bà mẹ nổi tiếng cho biết thêm.

Theo Hương Giang, dụ con làm việc nhà cũng cần phải có "chiêu". Người đẹp tiết lộ: "Khi con đòi nghịch, bố mẹ hãy cho con thỏa sức chơi, đặt ra các quy tắc như dùng xong cái gì thì rửa dọn luôn, những ngăn tủ nào không được mở, vật dụng nào chưa được động vào. Lớn lên xíu thì nhờ con khéo léo rằng mẹ đang bận việc này, con giúp mẹ việc kia được không. Và hãy nhớ cảm ơn con. Cảm ơn bằng cách nhìn vào mắt, ngang bằng con rồi khen ngợi cách con làm như thế nào, thái độ của con hôm nay tốt ra sao. Lời khen thì luôn được nhớ lâu hơn là chỉ trích và ai cũng thích được ghi nhận công sức của mình. Tiểu Panda luôn rất vui và hạnh phúc khi tôi khoe với ông bà, bạn bè món ăn con làm, vì thế lần sau con lại có hứng thú vào bếp tiếp".

Hai chị em được mẹ chuẩn bị cho ghế để đứng lên khi rửa rau, bát.

Bên cạnh đó, Hương Giang cho rằng chơi với con khi làm việc nhà cũng là để vợ chồng cô và con có thời gian thực sự giao tiếp với nhau. Mỗi ngày, Tiểu Panda đi học về đã hơn 17h và 20h lên giường đi ngủ. Con không thể đợi bố mẹ làm hết việc nhà rồi chơi cùng con tới 21h-22h nên cùng vào bếp, cùng chơi và trò chuyện là một khoảng thời gian tuyệt vời. "Cùng rửa bát, quét nhà sau bữa ăn, dù có mất gấp đôi thời gian so với bạn tự làm, nhưng cả nhà được san sẻ công việc cùng nhau.

Gia đình tôi đều không thích có người lạ trong nhà nên sẽ sử dụng tối đa hiệu quả của các loại máy móc để giảm sức lao động. Các món ăn cũng đơn giản, không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị và thiên về các món ăn vị tự nhiên, đủ dưỡng chất, tươi ngon, không dùng món chế biến sẵn. Cho con vào bếp giúp con hình thành khẩu vị, thói quen ăn uống lành mạnh từ nhỏ", bà mẹ hai con cho biết.

Để bé vào bếp, Hương Giang cũng nói rằng bố mẹ sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho bát rau củ có miếng to miếng nhỏ, bánh cái to cái bé... nhưng cô tin con sẽ chẳng nhớ về những điều đó. Điều mà con ghi nhớ hơn cả chính là đã được chơi cùng bố mẹ vui như thế nào ở nhà.

Theo Ngôi sao