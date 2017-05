Họp báo The Face: HLV Thái Lan tới sớm 10 phút, HLV Việt trễ 2 tiếng

Sau một thời gian ghi hình, họp báo công bố chương trình The Face Vietnam – Gương mặt thương hiệu 2017 diễn ra vào sáng ngày 23/5, tại TP.HCM. Theo thư mời gửi đến các đơn vị truyền thông, buổi họp báo được bắt đầu từ 9h30. Tuy nhiên, 11h30 các huấn luyện viên The Face mùa hai gồm Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy mới có mặt ở điểm tổ chức gặp gỡ báo chí. Trong khi đó, huấn luyện viên The face Thailand - Lukkade Metineee – có mặt đúng thời gian quy định. Nữ người mẫu xứ chùa vàng thậm chí còn tới sớm 10 phút.

Bộ ba huấn luyện viên The Face mùa hai, cùng Hữu Vi - host chương trình và giám khảo The Face Thái Lan. Ảnh: Trung Tín.

Trên trang cá nhân, nhiều phóng viên tỏ ra bức xúc vì phải chờ đợi bộ ba quyền lực The Face cả tiếng đồng hồ. Một số đăng tải hình ảnh khán phòng trống trơn, bày tỏ sự không hài lòng trên trang mạng xã hội.

Phóng viên B.N viết: “Họp báo mời lúc 9h30 mà 11h vẫn không thấy bất kỳ một huấn luyện viên nào”, hay “The Face là chương trình lớn, đang được mong đợi, nhưng có vẻ như các huấn luyện viên không ý thức được việc này nên họ muốn đến lúc nào cũng được, gần 2 tiếng đồng hồ mà chưa ai xuất hiện”. Thậm chí, tại buổi họp báo, nhiều phóng viên bày tỏ sự bất bình và muốn ra về vì phải chờ đợi quá lâu.

Giải thích về sự thiếu chuyên nghiệp của Lan Khuê, Hoàng Thùy và Minh Tú, đại diện truyền thông của chương trình cho biết Lan Khuê đến sớm nhất vào lúc 11h, Hoàng Thùy đến sau đó không lâu, còn Minh Tú xuất hiện vào lúc 11h30.

Người này cho biết các huấn luyện viên đến trễ so với giờ quy định vì cả ngày hôm qua (22/5), họ cùng các thí sinh ghi hình chương trình đến tận 4h sáng. "Ba giám khảo đã không có nhiều thời gian chuẩn bị cho sự xuất hiện vào sáng nay. Riêng Minh Tú còn gặp sự cố về sức khỏe, cô phải truyền nước trước khi có mặt ở điểm họp báo" - người này nói thêm.

Xuất hiện vào lúc 11h30, Minh Tú ngay lập tức gửi lời xin lỗi đến truyền thông. Cô cho biết mình tới trễ vì phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe vào sáng nay. Chân dài sinh năm 1992 còn nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh.

Buổi họp báo chương trình The Face diễn ra vào sáng 23/5 công bố danh sách 23 thí sinh bước vào vòng ghi hình. Danh sách thí sinh được chọn lựa vào nhà chung sẽ được công bố ở những tập đầu.

Gương mặt thương hiệu (The Face Vietnam) là cuộc thi truyền hình thực tế, dựa theo phiên bản cùng tên tại Mỹ là The Face, sáng lập bởi siêu mẫu Naomi Campbell. Tương tự với khuôn mẫu của phiên bản gốc, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm một người mẫu xứng đáng trở thành gương mặt đại diện, đại sứ cho các nhãn hàng, thương hiệu.

Các thí sinh tham gia chương trình được chia ra thành ba đội. Họ được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng dưới bàn tay của ba huấn luyện viên. Những huấn luyện viên mùa đầu tiên là Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê. Phí Phương Anh (đội Hồ Ngọc Hà) là quán quân mùa 1. Á quân gồm Ngô Thị Quỳnh Mai (đội Lan Khuê), Khánh Ngân (đội Phạm Hương), Chúng Huyền Thanh (đội Hồ Ngọc Hà).

Theo Zing