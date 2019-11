Hồng Diễm tiết lộ còn nhiều bất ngờ ở cuối phim 'Hoa hồng trên ngực trái'

Hồng Diễm và Diệu Hương trong vai Khuê và San, hai tuyến nhân vật trung tâm của phần cuối 'Hoa hồng trên ngực trái'.



Phim đóng máy hôm 11/11 và với Hồng Diễm - diễn viên thủ vai Khuê, cảm xúc của cô lúc này là rất trống trải. "Sau 1 bộ phim sẽ mất 1 thời gian để cân bằng lại vì cảm giác rất nhớ mọi người và đoàn phim. Trong quá trình quay có lúc mệt mỏi và mọi người hay than với nhau là sao mà lâu thế, tiến độ phim chậm thế, chỉ mong sớm hết phim. Nhưng khi kết thúc lại thấy trống vắng, nhớ mọi người và muốn quay trở lại ngày đầu tiên để được đi làm tiếp", cô chia sẻ."Hoa hồng trên ngực trái" đã phát sóng 32 tập và dự kiến sẽ kết thúc ở tập 46 thay vì 34 như dự kiến ban đầu.

Không tiết lộ cụ thể về kết phim nhưng Hồng Diễm cho biết cô tin kết phim là cái kết nhân văn và đẹp, trọn vẹn cho tất cả các nhân vật. "Chắc chắn từ giờ đến hết phim khán giả sẽ có nhiều bất ngờ nữa chứ không phải dễ đoán", cô nói.

Hình ảnh ngoài đời của Hồng Diễm



Nói về điểm chung giữa nhân vật Khuê, Hồng Diễm cho biết trong Khuê luôn có Diễm và trong Diễm cũng có Khuê. Ngoài đời nữ diễn viên tự nhận là người dễ xúc động, dễ rơi nước mắt giống Khuê nhưng cô tin mình mạnh mẽ hơn nhân vật. "Xuất phát điểm giữa tôi và cô Khuê khác nhau. Diễm hoạt động nghệ thuật, ra ngoài tiếp xúc với xã hội nhiều, mối quan hệ của mình khác, cởi mở hơn Khuê nên suy nghĩ cũng khác", cô nói.

Hồng Diễm cho biết trong các cảnh quay 'Hoa hồng trên ngực trái' cô ấn tượng nhất với những cảnh Khuê say vì đây là lần đầu tiên Hồng Diễm được trải nghiệm và không nghĩ hiệu ứng khi phát sóng tốt như vậy.

"Khi đọc kịch bản, đó là những trường đoạn khiến Diễm quyết định nhận vai này. Bởi lúc đầu Diễm cũng băn khoăn và rất sợ Khuê sẽ giống với vai Dung trong 'Cả một đời ân oán' do xuất phát điểm của hai nhân vật khá giống nhau, giống đến người mẹ, người em trai và cả tính cách. Diễm sợ hình ảnh của mình sẽ bị nhàm chán do khoảng cách của hai phim quay chỉ có 1 năm, khán giả chưa quên hình ảnh cũ của mình nên có thể tạo sự trùng lặp. Tuy nhiên khi đọc đến trường đoạn say của Khuê thì Diễm quyết định làm vì thấy cô này rất thú vị. Khi say cô ấy thực sự rất đàn bà và giống mình bên ngoài", nữ diễn viên chia sẻ.

Trong phim Hồng Diễm có nhiều cảnh diễn say xuất sắc.



Gắn bó với những vai hiền lành, nhân hậu, nữ tính, Hồng Diễm cho biết cô luôn muốn làm đa dạng vai diễn nhưng rất biết khả năng của mình đến đâu. Do vậy dù cho đạo diễn có nói cô hãy thử sức với vai phản diện hay cá tính nào đó thì nữ diễn viên cũng sẽ muốn đọc kịch bản trước rồi mới quyết định.

Nói về tin đồn Hồng Diễm kén kịch bản và liên tục từ chối các lời mời đóng phim, nữ diễn viên sinh năm 1983 khẳng định không phải cô kén chọn mà bản thân biết khả năng của mình đến đâu. Và một khi đã bỏ thời gian tham gia phim nào đó thì cô mình mong tác phẩm đó sẽ được chú ý bởi đã dồn hết công sức cho tác phẩm mình làm.

"Bản thân Diễm khi đọc kịch bản sẽ đọc toàn bộ câu chuyện xem nó có cuốn hút mình không chứ không chỉ đọc riêng nhân vật của mình. Bởi bản thân thấy thấy thích thì mới làm cho người khác thích được. Đó là quan điểm làm nghề chứ không phải kén chọn", cô nói.

