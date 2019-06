Mới đây trên một nhóm kín Facebook đông thành viên, tài khoản có tên T.H. đã review 0 điểm cho quán chè của vợ diễn viên Hồng Đăng.

Theo những chia sẻ của T.H. thì cách đây ít hôm, cô và một người bạn của mình đã đến quán của nhà Hồng Đăng để ăn chè. Sau khi có những trải nghiệm ở đây, T.H. tỏ ra vô cùng thất vọng về cả 3 tiêu chí: Giá cả - An toàn thực phẩm - Thái độ của nhân viên.

Cô gái này kể, cô gọi một bát chè bưởi với giá 23 nghìn đồng nhưng chè quá ngọt, không bằng ở nơi khác bán với giá 13 nghìn đồng. Còn món chè sâm dứa phô mai được bán với giá 25 nghìn đồng/bát.

Chia sẻ của khách hàng tên T.H

Tiếp theo là về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. T.H. cho hay trong lúc ngồi ăn chè, cô và người bạn của mình đã nhìn thấy con của Hồng Đăng đứng nghịch thùng đá. Đôi lúc bé có hành động lau tay vào quần xong lại tiếp tục thò vào để nghịch đá. T.H. quan sát thấy em bé nghịch rất lâu nhưng cả chị chủ và nhân viên đi qua nhìn thấy cũng không nhắc nhở gì.

Lát sau, T.H. nhắc khéo vợ của Hồng Đăng về chuyện con gái đang nghịch đá thì chị cũng nhắc con nhưng sau đó cả buổi lại cứ nhìn T.H. và bạn của cô khiến T.H. cảm thấy rất khó chịu.

“Sau khi tụi mình ăn xong, chị có gọi bạn của mình lại để nói chuyện và cuộc nói chuyện này là lý do mình cho cửa hàng 0 điểm. Chị gọi bạn mình lại xin lỗi nhưng lại nói: "Bé là con nít không biết gì em đừng chấp. Có video thì đăng lên chỗ kín đáo thôi, có gì nói chuyện với người lớn đây này" - T.H. kể.

Câu nói của bà xã Hồng Đăng khiến T.H. cảm thấy bất ngờ vì không biết chị đang xin lỗi hay đang dọa mình.

Lời lẽ gay gắt của Hồng Đăng dành cho nhóm khách hàng review món chè của vợ anh

Sự việc có thể sẽ được giải quyết nhẹ nhàng hơn nếu như không có bài viết ngay sau đó của diễn viên Hồng Đăng trên trang cá nhân. Hoặc nếu có, sẽ là hợp lý hơn nếu anh coi những chia sẻ đó như một sự góp ý.

Thế nhưng thay vào đó, Hồng Đăng đăng tải một bức hình chụp T.H. và bạn của cô và bài viết khá gay gắt.

“Nhiều bạn trẻ bây giờ bán rẻ cái lương tâm của mình không đáng 1 xu, làm tôi thấy lạ. Họ làm đủ trò bẩn kinh doanh để chơi mình. Nào là rình cả buổi quay chụp bóc phốt, nào là chê bai đủ thứ, nào là báo địa chỉ láo.... Các bạn lớn rồi chứ không còn trẻ con để người ta sai gì cũng làm. Như thế là ngu đấy.

Vợ chồng tôi xưa nay luôn làm ăn bằng chữ tâm và chữ tín. Không bao giờ làm mấy cái trò mất dạy khốn nạn với ai bao giờ cả. Cho nên nếu hại tôi hãy nghĩ cách khác đi.

Hai bạn trong ảnh sống cho tốt nhé. Chắc cũng sinh viên rồi đấy mà đầu chỉ để mọc tóc thế kia thì phí quá. Hãy cạnh tranh lành mạnh đi mới đang mặt quân tử..." - Hồng Đăng bức xúc viết.

Được yêu thích nhờ vẻ điển trai, tài năng nhưng anh cũng bị cho là có lời lẽ không xứng tầm với sự nổi tiếng của mình

Nam diễn viên “Mê cung” cũng đồng thời cho rằng cửa hàng của anh đang bị chơi xấu: "Từ khi biết làm ăn buôn bán đến giờ số lần bị chơi đểu chắc không nhớ và không đếm nổi nhưng đều nín nhịn vì mình còn phải bước xa hơn chứ không đứng lại để đáp trả. Và sự nín nhịn đó cho vợ chồng tôi được thành công hôm nay”- chia sẻ trên Facebook của Hồng Đăng.

Ngay sau đó, nam diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội đã xóa bài viết nhưng những antifan thì không “tha” cho anh. Rất đông những ý kiến tiêu cực kéo vào Facebook của Hồng Đăng để công kích lời lẽ, thái độ ứng xử của anh và vợ trước góp ý của khách hàng.

Trong bài viết mới nhất trên trang cá nhân, Hồng Đăng chia sẻ niềm vui khi nhận được món quà của một nhãn hàng tặng cho anh. Lời kêu gọi “các bạn có muốn nhận quà không? 3 hộp quà tương tự sẽ gửi cho 3 bạn may mắn like post này và trả lời đúng câu hỏi...” đã không có một lời hồi đáp. Với 582.366 người theo dõi, bình thường mỗi status của anh nhận được hàng trăm comment hưởng ứng thì nay, họ say sưa với việc công kích, mỉa mai chuyện quán chè của vợ anh mất vệ sinh là chủ yếu.

“Đúng rồi, mua về sai để lịch lãm hơn và bớt hãm lại anh ơi”; “khách dù nói đúng hay sai thì cấm được chê quán của mình”; “nổi tiếng, mặt mũi anh sáng sủa vậy mà nói năng không xứng tầm chút nào. Đừng tưởng được yêu thích thì muốn nói gì cũng được”... là những comment mà khán giả dành cho Hồng Đăng.

Vợ chồng Hồng Đăng dường như bị "mất điểm" sau sự việc này

Ngoài ra, chỉ vì thiếu bình tĩnh mà với chia sẻ về tập phim mới Mê cung, Hồng Đăng cũng nhận được bình luận sẽ không xem phim của anh nữa. “Hôm qua có đọc bài trong group, mình thấy bài đấy bình thường chỉ là để review cửa hàng thôi mà. Thất vọng về anh quá. Trước kia hâm mộ lắm mà giờ thì thôi”; “Người ta review là muốn tốt cho quán, để quán cải thiện, thay đổi, mắc mớ gì đi chửi người ta rồi chụp ảnh cận mặt khách như vậy?” - một bạn trẻ bình luận.

Theo họ, không biết quán anh có bị “cài cắm” không nhưng việc để con nghịch đá xong cho khách ăn là rất khó chấp nhận được. Đã vậy còn nói năng chợ búa, không một lời xin lỗi khách hàng. Bênh con, bênh vợ mà quên mất nguyên tắc trong kinh doanh là “luôn luôn lắng nghe khách hàng”.

Việc kinh doanh chưa bao giờ là dễ dàng và chuyện phải đối mặt với những chê bai, chỉ trích, thậm chí “chơi xấu” là khá thường tình. Với người nổi tiếng, những “nguy cơ” này còn lớn hơn. Hồng Đăng đã từng kinh doanh nhưng có vẻ như trong tình huống này, anh đã thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý.

Việc góp ý của khách hàng có thể cực đoan, một chiều nhưng đó cũng là cơ hội để hoàn thiện dịch vụ và chất lượng. Chuyện tuy nhỏ nhưng cách xử lý của Hồng Đăng đã làm cho sự việc trở nên quá đà. Bênh con, bênh vợ nhưng thực chất lại đang gây bất lợi cho gia đình mình. Bởi sau chia sẻ gay gắt của anh đã khiến cho các antifan dành khá nhiều công kích vào vợ và con trai. Từ “nghịch đá” cũng đã bị chơi chữ thành “chơi đá”.

Minh Nhật