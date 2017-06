Hôn nhân trắc trở của "bố mẹ đẻ" Minh Vân trong "Sống chung với mẹ chồng"

"Sống chung với mẹ chồng" thực sự thu hút khán giả không chỉ bởi kịch bản hay, đề tài "nóng hổi" mà còn bởi dàn diễn viên tài năng và có nhiều năm kinh nghiệm.

Trong "Sống chung với mẹ chồng", NSND Lan Hương và NS Công Lý vào vai bố mẹ đẻ nữ chính vô cùng ăn ý.

Trong số những vai diễn xuất sắc phải kể đến hai nghệ sĩ gạo cội đóng vai bố mẹ đẻ nữ chính Minh Vân. Trong "Sống chung với mẹ chồng", NS Công Lý và NSND Lan Hương vào vai "bố mẹ đẻ" của nàng dâu Minh Vân. Họ đã góp phần tạo nên thành công của bộ phim này. Trong phim, họ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc êm đềm thì ngoài cuộc sống, đường tình duyên của hai nghệ sĩ lại vô cùng éo le.

NS Công Lý: Lận đận qua 3 cuộc hôn nhân

Vào vai bố đẻ nữ chính Minh Vân, NS Công Lý trở thành người đàn ông dù thương con gái nhưng vẫn giữ nguyên tắc gia trưởng cổ hủ. Trong phim, "bố đẻ" Minh Vân chỉ mong con cái có cuộc sống hôn nhân ấm êm không xáo trộn nhưng ở ngoài đời, cuộc sống của Công Lý lại hoàn toàn khác.

Công Lý nổi danh trong làng nghệ bởi tài năng tấu hài nổi bật. Cùng với những cái tên như Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Công Lý đã cống hiến cho khán giả những tiết mục hài ấn tượng. Mang tiếng cười cho khán giả nhưng đời tư của Công Lý lại thực tréo ngoe.

NS Công Lý trải qua 3 đời vợ giờ vẫn sống đời độc thân.

Qua 3 đời vợ nhưng cho đến hiện tại, Công Lý vẫn chưa tìm được bến đỗ bình yên. Với người vợ đầu, là một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang làm việc ở đài Truyền hình Việt Nam, Công Lý đã có những tháng ngày ấm êm. Nhưng sau đó, không hiểu vì nguyên nhân gì cả hai ngày càng không hiểu nhau và cuối cùng là họ ly hôn.

Cuộc hôn nhân thứ hai với MC Thảo Vân cũng khiến truyền thông và dư luận quan tâm. Cả hai quen nhau trong series "Gặp nhau cuối tuần" và bén duyên từ ấy. Họ trở thành vợ chồng chung sống bên nhau và có một cậu con trai là bé Tít. Sau những năm tháng êm đềm trong cuộc hôn nhân này, cuối cùng Công Lý và Thảo Vân tuyên bố đã chia tay.

Khi nhắc về lý do, NS Công Lý đã viết: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay". Cho đến hiện tại, người trong cuộc vẫn không thể lý giải vì sao họ chia tay.

Sau 2 lần "đò" dang dở, NS Công Lý đến với cuộc hôn nhân thứ 3. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và chẳng có tí dính dáng nào đến nghệ thuật. Những tưởng, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi ấy vậy mà cuối cùng cả hai lại "đường ai nấy đi". Hiện tại, Công Lý đã có bạn gái mới và cuộc sống của anh đã yên ả hơn. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn tiếc nuối cho Công Lý bởi con đường tình duyên của anh lận đận đến xót xa.

NSND Lan Hương: Truân chuyên phận gái hai đời chồng

Cũng như NS Công Lý, NSND Lan Hương có một cuộc sống hôn nhân trắc trở. Nổi tiếng xinh đẹp, tài năng nhưng đường tình duyên của NSND Lan Hương lại không được yên bình. Mỗi cuộc hôn nhân của NSND Lan Hương luôn dư luận ồn ào.

NSND Lan Hương đã trải qua những mệt mỏi trong chuyện tình cảm.

NSND Lan Hương bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. Chị nổi danh là "Em bé Hà Nội" một thời gây được tiếng vang lớn trong lòng người hâm mộ. Lớn lên chị trở thành bông hoa đẹp của làng điện ảnh Việt. Xinh đẹp, tài năng như vậy nhưng trái tim lại đa cảm, NSND Lan Hương trót trao tình yêu cho một nam vũ công đẹp trai đã có gia đình.

Cuộc hôn nhân của chị đã gây ra những ồn ào trong đời sống nghệ sĩ thời ấy. Nhưng rồi vượt qua tất cả họ vẫn đến được với nhau và có với nhau một đứa con.

Nói về cuộc hôn nhân ấy, NSND Lan Hương trải lòng: "Chúng tôi yêu nhau và lấy nhau thậm chí sinh con khi tôi chưa tốt nghiệp. Vì vậy cách nhìn về hôn nhân của tôi lúc ấy còn mơ hồ, hiểu chưa đúng về hôn nhân nên dễ tan vỡ".

Cho đến cuộc hôn nhân thứ 2 với đạo diễn Tất Bình, chị lại tiếp tục trở thành đề tài của "miệng đời". Cô gái trẻ tuổi ngoài đôi mươi lại vướng vào mối tình với người đàn ông có vợ. Cuộc hôn nhân ấy cũng ồn ào và đã có lúc chị mệt mỏi đến bật khóc.

NSND Lan Hương đã từng lặng lẽ đứng bên ban thờ cha mẹ và nói: "Trong cuộc đời này con chỉ có một lỗi duy nhất là con lấy chồng người khác. Nhưng lỗi duy nhất này là do ông trời sắp đặt. Kiếp trước nợ nhau và bây giờ phải trả".

Sau những giông gió ấy, mọi thứ đã đi qua, quá khứ xếp gọn lại, giờ đây, NSND Lan Hương đã hạnh phúc hơn, yên ấm hơn trong không gian riêng của chị. Chị cảm thấy đủ và bình thản đón nhận tất cả những gì đang xảy ra ở xung quanh mình.

Đỗ Quyên (th)