Hôn nhân đứt gánh của 3 cô gái nhóm nhạc đình đám một thời H.A.T

Nhóm H.A.T ra mắt công chúng vào năm 2004 với đội hình gồm 3 thành viên: Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Nhóm phát hành Anh không muốn bất công với em 2 - Best Collections (hợp tác cùng Ưng Hoàng Phúc) và We Are H.A.T - Chúng tôi là H.A.T trong năm 2004 và nhận được sự mến mộ cuồng nhiệt của khán giả trẻ Việt vào thời điểm đó. Đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động nghệ thuật, các cô gái của nhóm H.A.T lại gặp phải không ít trắc trở về đường tình duyên. Ảnh: Wepro.

Phạm Quỳnh Anh: Phạm Quỳnh Anh kết hôn với ông bầu Quang Huy , người đã tạo ra nhóm H.A.T. Hai người gặp gỡ, nảy sinh tình cảm từ thời điểm nữ ca sĩ gốc Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp. Cặp sao kết hôn vào năm 2012, sau 10 năm hẹn hò. Đám cưới của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy nhận được sự chú ý của khán giả yêu nhạc. Ảnh: Thành Luân.

Gia đình Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy từng được coi là hình mẫu lý tưởng với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng sự nghiệp ngày càng phát triển. Hai người sinh con đầu lòng vào cuối năm 2012 và bé gái thứ hai vào năm 2017. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa năm 2017, cuộc hôn nhân của hai người xuất hiện nhiều dấu hiệu của việc rạn nứt. Hai vợ chồng không còn tương tác nhiều trên mạng xã hội, đồng thời không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV.

Sáng 22/10, nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn Quang Huy xác nhận đã đệ đơn ly hôn với Phạm Quỳnh Anh, chấm dứt 16 năm gắn bó. Họ đồng thuận ly hôn. Trước đó, anh và nữ ca sĩ 34 tuổi đã có một năm sống ly thân. Tuyên bố từ phía Quang Huy khiến khán giả yêu quý cặp sao tiếc nuối. Cuối tháng 9, Phạm Quỳnh Anh từng bật khóc, thừa nhận hôn nhân gặp trục trặc ngay trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc. Ảnh: VD.

Thu Thủy: Thu Thủy và bạn trai lâu năm tổ chức tiệc cưới ấm cúng, bí mật vào năm 2014. Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, hai người gặp gỡ lần đầu vào năm 18 tuổi, trải qua 13 năm hẹn hò trước khi đi đến hôn nhân. Nữ ca sĩ công khai bạn trai bằng cách mời anh vào vai nam chính trong MV Ai quên được ai. Tình yêu của Thu Thủy và bạn trai từng được khen là lãng mạn như trong phim. Ảnh: NVCC.

Thu Thủy lên xe hoa vào tháng 10/2014. Nữ ca sĩ từng tiết lộ toàn bộ các chi tiết liên quan đến tiệc cưới đều do bạn trai tự lên ý tưởng vì muốn mang lại bất ngờ cho cô. Ảnh: FB Thu Thủy.

Tháng 4/2015, Thu Thủy sinh con trai đầu lòng. Ở thời điểm này, cuộc sống của cô được cho là khá viên mãn. Tuy nhiên, sau 3 năm tổ chức tiệc cưới, nữ ca sĩ tuyên bố đã chia tay chồng vì gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. Nữ ca sĩ cho biết hai vợ chồng thường xảy ra hiểu lầm và không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: FB Thu Thủy.

Trong một buổi ghi hình, Thu Thủy đã bật khóc khi nói về việc cô và cha con trai không còn sống chung. Sau khi chia tay, cô sống cùng con và quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Leon.

Lương Bích Hữu: Năm 2012, Lương Bích Hữu bị tố là người thứ 3, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của nhạc sĩ Khánh Đơn. Sau đó, Khánh Đơn chia tay vợ để đến với Lương Bích Hữu. Thậm chí, anh đã cầu hôn cô ngay trên sân khấu lễ trao giải Zing Music Awards 2015. Ảnh: FB Khánh Đơn.

Nếu Khánh Đơn cởi mở chia sẻ về chuyện tình cảm với Lương Bích Hữu thì cựu thành viên H.A.T lại kín tiếng. Cô luôn hạn chế nói về mối quan hệ với bạn trai nhạc sĩ. Chuyện tình của họ ngỡ tưởng cũng sẽ kết thúc bằng một lễ cưới lãng mạn thì không lâu sau khi cầu hôn, Khánh Đơn đau khổ xác nhận với Zing.vn bạn gái là người quyết định chia tay. Theo lời kể của anh thì giọng ca Cô gái Trung Hoa thậm chí đã cắt đứt liên lạc và chuyển tới Canada sống. Trong quãng thời gian này, Lương Bích Hữu vẫn luôn giữ im lặng, không lên tiếng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Ảnh: FB Khánh Đơn.

Hiện, Lương Bích Hữu làm mẹ đơn thân và được cho là sống ở nước ngoài. Cô thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Canada để hoàn thành lịch trình biểu diễn. "Tôi thà để con không có ba còn hơn là có một người ba tồi khiến gia đình không được trọn vẹn", cựu thành viên H.A.T tuyên bố. Ảnh: FBNV.

Theo Zing.vn