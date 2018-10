Hoàng Thùy Linh đăng tải dòng trạng thái lạ, úp mở chuyện chia tay với Vĩnh Thụy?

Hoàng Thùy Linh và Vĩnh Thụy được biết đến là cặp đôi nên duyên từ bộ phim Thần tượng của đạo diễn Quang Huy. Kể từ đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn nhỏ của làng giải trí, bên cạnh đó người hâm mộ cũng nhiều lần bắt gặp nữ ca sĩ đi chơi rất thân thiết với gia đình bạn trai.

Hoàng Thùy Linh khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn cô và bạn trai đã đường ai nấy đi

Tuy nhiên, mới đây Hoàng Thùy Linh khiến nhiều người đặt ra nghi vấn cô đang gặp phải những thăng trầm trong chuyện tình yêu và rất có thể nữ ca sĩ sinh năm 1988 và Vĩnh Thụy đã đường ai nấy đi.

Cụ thể, dòng trạng thái gây xôn xao của Hoàng Thùy Linh có nội dung: 'Young and free (Tạm dịch: Trẻ trung và tự do)'. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ gốc Hà thành còn nhiệt tình hưởng ứng phương châm 'không có gì quý hơn độc lập tự do' trong phần bình luận của một người bạn.

Nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái lạ

Hoàng Thùy Linh ùng hộ nhiệt tình phần bình luận của một người bạn

Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt MV Fall In Love vào ngày 16/10 vừa qua, Hoàng Thùy Linh cũng liên tục nhắc đến chuyện tình yêu buồn bã trong ca khúc khiến không ít người cho rằng nữ ca sĩ đang thông qua đó để giãi bày tâm sự về chuyện tình cảm của mình.

Theo Thư Thư

Đất Việt